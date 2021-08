F1 summer shutdown: Wat mag wel en niet, duur, controle en meer

Het is al enkele jaren een begrip in de Formule 1: de ‘summer shutdown’. In de zomerpauze tussen de Grands Prix van Hongarije en België worden de werkzaamheden aan de bolides twee weken stilgelegd. Maar wat is die shutdown nu precies, wat mag er wel en niet en wordt dat eigenlijk wel gecontroleerd? In dit artikel geven we je antwoord op die vragen.

Hoe lang duurt de Summer Shutdown?

De verplichte sluiting van de Formule 1-fabrieken in de zomerpauze duurt veertien opeenvolgende dagen. Dit is dus een ononderbroken tijdspanne en mag niet opgedeeld worden in bijvoorbeeld twee sluitingen van een week. Doordat alle teams zich hieraan houden, kan niemand een competitief voordeel behalen.

Waarom gaan de F1-fabrieken in de zomer dicht?

Deze verplichte pauze is vooral bedoeld om de teams, en dan met name het personeel, in bescherming te nemen. De werklast in de Formule 1 ligt zeer hoog en de teams proberen elke minuut van de dag optimaal te benutten. De zomerpauze is ingelast om het personeel van de teams de broodnodige rust te gunnen. Tussen de eerste wintertest in maart en de seizoensfinale in december is er nauwelijks tijd om bij te tanken en op krachten te komen. Daarnaast is het een financiële kwestie: enkele weken geen productie draaien scheelt aanzienlijk in de kosten.

Wat mag er nog wel tijdens de F1 shutdown?

Het werk ligt niet volledig stil tijdens deze zomerpauze. Je kunt een engineer of designer natuurlijk niet verplichten om op zijn vakantieadresje niet na te denken over nieuwe ontwikkelingen. Hij mag deze ingevingen echter niet via zijn zakelijke email of telefonisch delen met zijn collega’s. Het gebruik van de werkmail en werktelefoon is namelijk niet toegestaan. Tegenwoordig beschikt iedereen over een privételefoon, dus er valt altijd om de regels heen te werken. En de Formule 1 kennende zullen er zeker ook teams zijn die dat doen. De meeste medewerkers kijken echter enorm uit naar een periode van twee weken zonder collega’s, lastige vraagstukken en werkgerelateerde zaken en zullen deze periode gebruiken om de batterijen weer op te laden en tijd met familie door te brengen.

Er zijn wel wat zaken waaraan wél gewerkt kan worden. Dat zijn vooral facilitaire zaken: onderhoud van gebouwen, IT-structuren aanleggen of verbeteren, kantoren verbouwen of het pand van een frisse laag verf voorzien is allemaal toegestaan. Een aantal jaar geleden installeerde Renault tijdens de break een gloednieuw CFD-systeem. Ook onderhoud aan de windtunnel mag plaatsvinden. Dit wordt door veel teams in deze periode gedaan, aangezien het onderhoud de nodige tijd kost en men nu geen waardevolle uren verliest.

En wat mag er dan niet tijdens de F1-zomerbreak?

Kort gezegd: alle werkzaamheden die te maken hebben met de inzet van de raceauto’s of het verbeteren van de prestaties zijn niet toegestaan. Het ontwerpen en produceren van onderdelen (oud of nieuw), het in en uit elkaar halen van de bolides en het gebruik van de windtunnel of CFD zijn enkele elementen die niet zijn toegestaan. Ook gelieerde partijen mogen tijdens de break geen onderdelen produceren of ontwikkelen, al is dat een stuk lastiger te controleren.

Op administratief gebied ligt de boel ook stil. Alles wat te maken heeft met activiteiten op het circuit, zoals het boeken van vluchten en hotels, het regelen van hospitality, het aanvullen van voorraden en dergelijke zaken is niet toegestaan. De financiële afdeling kan wel gewoon aan het werk, het is toegestaan om salarissen en facturen te betalen. De afdelingen communicatie, marketing en juridische zaken mogen ook gewoon doorwerken. Veel teams kiezen er echter voor om ook hen in deze periode vrijaf te geven.

Controleert de FIA de teams tijdens deze zomerpauze?

Nee, de FIA houdt de sluiting van de fabrieken en het verrichten van eventuele werkzaamheden niet in de gaten. Er is sprake van een herenakkoord tussen de renstallen, waarbij men vertrouwt op elkaars goede gedrag. Daarnaast is de sport groot genoeg dat eventuele overtredingen altijd wel naar buiten komen. Er wordt immers veel van personeel gewisseld. Het risico is voor een team te groot om stiekem door te werken.

Gelden deze regels ook voor de F1-motorfabrikanten?

Ja, de summer shutdown geldt ook voor de motorenbouwers. Deze regel werd in 2020 ingevoerd, de jaren daarvoor mochten zij in de zomer wel gewoon doorwerken. Voor de motorfabrikanten geldt nu hetzelfde: ook zij moeten in de zomer veertien opeenvolgende dagen de fabrieken sluiten.

Hoe het Mercedes F1 Team omgaat met de Summer Shutdown: