F1-stratencircuit Jeddah officieel goedgekeurd door FIA

Het Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië heeft officieel de Grade One-status verkregen. Dit is nodig om een Formule 1-race te mogen organiseren. Racedirecteur Michael Masi verzorgde op donderdagochtend de laatste inspectie op het nieuwe stratencircuit, waar de F1 dit weekend de voorlaatste ronde van het seizoen rijdt. De inspectie betrof uiteraard het circuit, de baanafzettingen maar ook de faciliteiten op het complex.

Masi was positief verrast: “Het is voor alle betrokkenen een indrukwekkende reis geweest om de eerste Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië mogelijk te maken. De progressie die ik gezien heb tijdens mijn bezoeken in de afgelopen maanden is bijzonder. Het circuit is gereed en voldoet aan de FIA Grade One-standaarden die vereist zijn om een Grand Prix te organiseren. Het Jeddah Corniche Circuit wordt een nieuwe uitdaging voor rijders en teams. Ik kijk uit naar opnieuw een spannend weekend.”

Op vrijdag begint om 14.30 uur Nederlandse tijd de eerste vrije training.

F1-update: Wat te verwachten van het Jeddah Corniche Circuit?