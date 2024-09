F1 wil strafpuntensysteem opnieuw bekijken na schorsing Magnussen

Kevin Magnussen ontbrak afgelopen weekend in Azerbeidzjan wegens een schorsing. Die liep de Deen op omdat hij als eerste coureur sinds de invoering van het strafpuntensysteem op twaalf strafpunten kwam. De laatste twee punten kreeg hij in Monza voor een botsing met Pierre Gasly, die hem ook op tien seconden tijdstraf kwam te staan. Diverse coureurs spraken zich uit over de schorsing van Magnussen, onder wie Gasly zelf. De Alpine-coureur gaf na de GP van Italië al aan dat hij het niet eens was met het feit dat zijn concurrent strafpunten kreeg voor het voorval.

In Baku hebben de coureurs tijdens de rijdersbriefing over het strafpuntensysteem gesproken en daaruit is naar voren gekomen dat de FIA bereid is om de huidige regels opnieuw tegen het licht te houden. "Ja, ik heb ze gevraagd hoe het in de toekomst gaat", antwoordde Gasly op een vraag van Motorsport.com over de bijeenkomst. "Ik denk dat we het als sport niet leuk vinden om iemand op die manier bestraft te zien worden en het werd gezien als een zware straf. Het is denk ik iets waar ze open voor staan om opnieuw naar te kijken voor de toekomst en dat is het belangrijkste."

Veranderingen hoogstwaarschijnlijk klein

Motorsport.com heeft vernomen dat het proces voor het opnieuw bekijken van het strafpuntensysteem nog niet in gang is gezet. Eerst moet de Sporting Advisory Committee (SAC) van de Formule 1 – bestaande uit officials van FOM en de FIA, plus de sportief directeuren van de teams – over de kwestie praten. Dat gebeurt na afloop van het seizoen, aangezien de FIA een beleid hanteert om sportieve regels niet gedurende het seizoen te veranderen. Als de SAC het nodig acht om de zaak opnieuw te bekijken, dan zal de FIA dat doen. Vervolgens legt de FIA de bevindingen voor aan de belanghebbenden in F1, voordat regelveranderingen wel of niet goedgekeurd worden voor opname in de reglementen.

Eventuele veranderingen aan het strafpuntensysteem zouden overigens klein uit kunnen vallen. De FIA heeft de coureurs tijdens de briefing in Baku verteld dat uit analyse is gebleken dat er per raceweekend in 2024 slechts 2,2 strafpunten zijn uitgedeeld, zo heeft Motorsport.com begrepen. In combinatie met het aantal keren dat incidenten met Magnussen onderzocht werden door de stewards – zeventien keer – toonden de coureurs meer begrip voor wat er was gebeurd. Een herziening en mogelijke veranderingen van de strafpuntenregels in F1 zou volgen nadat de FIA na 2022 en 2023 alle regels omtrent sportieve incidenten al heeft herzien. Dit leidde ertoe dat kleine overtredingen, zoals het overschrijden van track limits, geen strafpunten meer opleveren.