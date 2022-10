F1-strafpunten 2022: Gasly in gevarenzone na nieuwe straf Amerika

Max Verstappen heeft dit seizoen lange tijd bovenaan de ranglijst met meeste strafpunten gestaan, maar dit jaar kleurt de Nederlander goed binnen de lijntjes. Zo is de tweevoudig wereldkampioen alweer wat strafpunten kwijt en staat zijn totaal na de GP van de Verenigde Staten op vijf. Daarmee staat hij achter voormalig teamgenoot Alexander Albon, die dit seizoen al zeven strafpunten heeft verzameld, maar de absolute topscorers zijn de coureurs van AlphaTauri. Yuki Tsunoda staat op acht strafpunten en heeft het geluk dat er dit jaar nog enkele punten gaan vervallen, maar dat geldt niet voor teamgenoot Pierre Gasly. De Fransman staat op negen strafpunten en ziet pas in mei 2023 zijn eerste strafpunten vervallen. Dat betekent dat Gasly in het restant van het huidige seizoen en de eerste fase van volgend jaar echt op zijn tellen moet passen.

Aan de andere kant van het spectrum zijn er vier coureurs die zich de afgelopen twaalf maanden goed gedragen hebben. Nico Hülkenberg en Nyck de Vries staan na respectievelijk twee races en één race op nul strafpunten, terwijl Lewis Hamilton en Carlos Sainz alle races hebben gereden zonder daarbij ook maar een strafpunt te verzamelen.

Punten

Coureur Team

Eerstvolgende straf vervalt op 12 - - Schorsing 9 Pierre Gasly AlphaTauri 25-05-2023 (2) 8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 14-11-2022 (2) 7 Alexander Albon Williams 27-03-2023 (2) 5 Max Verstappen Red Bull 21-11-2022 (2) Esteban Ocon Alpine 20-03-2023 (2) Nicholas Latifi Williams 12-06-2023 (1) Lance Stroll Aston Martin 09-04-2023 (2) 4 Fernando Alonso Alpine 08-05-2023 (3) George Russell Mercedes 10-07-2023 (2) Guanyu Zhou Alfa Romeo 27-03-2023 (1) Daniel Ricciardo McLaren 26-03-2023 (1) 3 Kevin Magnussen Haas 08-05-2023 (2) 2 Sergio Perez Red Bull 03-10-2023 (2) Sebastian Vettel Aston Martin 10-07-2023 (1) 1 Charles Leclerc Ferrari 09-10-2023 (1) Lando Norris McLaren 10-07-2023 (1) Mick Schumacher Haas 23-10-2023 (1) Valtteri Bottas Alfa Romeo 21-11-2022 (1) 0 Lewis Hamilton Mercedes - Carlos Sainz Ferrari - Nico Hülkenberg Aston Martin - Nyck de Vries Williams -

Als we kijken naar wanneer de strafpunten van diverse coureurs vervallen, dan valt onder meer op dat Verstappen in 2022 nog geen enkel strafpunt heeft gekregen. Na afloop van het huidige seizoen vervallen de vijf strafpunten die hij vorig jaar in Qatar en Saudi-Arabië verzamelde en dus kan de Red Bull-coureur volgend jaar misschien wel aanvangen zonder strafpunten op zijn conto. Anderzijds geldt voor topscorer Gasly bijvoorbeeld dat hij alle negen strafpunten sinds de GP van Spanje heeft gekregen. Dat betekent dat hij tot 22 mei 2023 op minimaal negen strafpunten blijft staan. Voor Alexander Albon, die momenteel op zeven strafpunten staat, geldt dat hij minimaal tot begin april 2023 op zeven strafpunten blijft staan.

Volledig overzicht vergrijpen die tot strafpunten leidden