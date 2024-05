F1-stewards spreken Magnussen vrij, maar willen gesprek over toekenning straffen

Haas F1-coureur Kevin Magnussen had het tijdens de sprintrace in Miami flink aan de stok met Lewis Hamilton. De Deen ging meerdere malen over de schreef en kreeg maar liefst drie afzonderlijke straffen voor ‘het verlaten van de baan en het behalen van voordeel.’

Magnussen's rijgedrag en vooral de manier van verdedigen is wel vaker onderwerp van discussie. Eerder dit jaar gebruikte hij in Saoedi-Arabië dezelfde tactieken om teamgenoot Nico Hülkenberg aan punten te helpen. Na de sprint in Miami toonde Magnussen zich schuldbewust. Tegen Sky Sports F1 zei hij dat "alle straffen welverdiend waren." Hij voegde eraan toe: "Ik begon van die stomme tactieken te gebruiken, waar ik niet van houd, maar uiteindelijk deed ik mijn werk als teamspeler."

Magnussen kreeg drie tijdstraffen van 10 seconden, maar moest zich op basis van deze uitspraken ook nog even bij de stewards melden. Die wilden bepalen of de overtredingen van de Deen neerkwamen op onsportief gedrag en dat zou een strafverzwaring kunnen inhouden. In het rapport van de stewards valt te lezen: "De coureur legde openhartig uit dat hij vond dat hij het recht had om met auto #44 [Lewis Hamilton] te racen op de manier waarop hij dat deed en ook dat hij bereid was om de standaard straffen die hiervoor staan te accepteren. Ook was hij van mening dat het laten vallen van een gat tussen hem en de auto's voor hem volledig binnen de reglementen viel en het niet ongewoon was voor een coureur om zo te proberen zijn teamgenoot te helpen. Hij vond op geen enkel moment dat wat hij deed verkeerd of onsportief was."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, op de grid Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Regelwijziging op komst?

De stewards concludeerden uit het gesprek dat "aangezien er geen duidelijk bewijs was van een intentie om zich te gedragen op een manier die als onsportief kan worden bestempeld" - en vanwege de hoge standaard bij het bepalen van onsportieve acties - er geen verdere actie moest worden ondernomen tegen Magnussen. Maar het rapport vertelde verder dat de stewards "het niet eens waren" met de "manier waarop auto #20 werd bestuurd." In het rapport wordt dan ook de suggestie gedaan om een discussie op te starten over het aanpassen van het reglement en de stewards meer macht te geven bij het verzwaren van de straffen. "In de toekomst zullen de stewards moeten overwegen of de straffen voor elke overtreding moeten worden verzwaard om scenario's zoals die van vandaag te ontmoedigen. Dit is iets wat we expliciet zullen aankaarten bij de FIA en het team van stewards."

"We hadden een goede race"

Lewis Hamilton had geen problemen met de tactiek van Magnussen. De coureur van Mercedes zei dat hij blij was met de eerlijkheid van Kevin Magnussen. "Ik vind dat best cool", vertelde hij tegen Sky Sports F1. "We hadden een goede race. Het was een beetje op het randje op sommige plaatsen, maar dat is waar ik van hou. Ik hou van hard racen."