Tijdens het Formule 1-weekend in Singapore ging het eigenlijk nauwelijks over de glansrijke zege van Lando Norris. De taakstraf die Max Verstappen vanwege het vloeken in de persconferentie voorafgaand aan het weekend had gekregen, werd veel uitgebreider besproken. Bijna iedereen in de paddock was het erover eens dat het een belachelijke straf was. Lewis Hamilton riep de Nederlander zelfs op om de straf niet uit te voeren. Nu, ruim anderhalf week na de gebeurtenissen in Singapore, vertelt Johnny Herbert - die dat weekend steward was - waarom Verstappen die straf opgelegd kreeg.

"In de persconferentie in Singapore gebruikte Max het 'F-woord' toen hij het over zijn auto had. De persconferenties worden over de hele wereld uitgezonden en er wordt meer gevloekt dan ooit tevoren. De persconferentie is daar niet de juiste plek voor", stelt Herbert bij CasinoHawks. "Sommige journalisten suggereren dat de sport van de coureurs robots wil maken. Maar dat is niet het geval. We vragen ze alleen om niet meer te vloeken. Dat is volgens mij goed, want de meeste coureurs doen dat niet."

"Het incident werd naar ons als stewards doorverwezen. We hebben met Max een goed, open gesprek van een minuut of twintig gehad. Het was een lastige situatie. Je kon aan zijn gezicht zien dat hij zich er enorm over opwond. Toen hij weg ging, hadden wij het idee dat hij tevreden was over het proces en waarom het bestaat. Hij gaf ons als stewards niet de schuld", verklaart Herbert, die ook onthult dat er andere straffen mogelijk waren. "We kunnen als stewards naar een breed scala aan straffen voor de coureurs grijpen. Wij zijn er om de regels na te leven en nemen samen een beslissing. We konden hem een boete opleggen, maar we hadden het idee dat het beter was om iets maatschappelijk verantwoords te doen. Het is aan Max en de FIA om te bepalen wat dat is."

Rebelse kant

Op zaterdag werd echter duidelijk dat Verstappen het absoluut niet eens was met de straf. In de persconferentie na de kwalificatie hield de Red Bull-coureur het bij korte antwoorden om zo in ieder geval niets verkeerds te zeggen. "Dat laat Max' rebelse kant zien. Ik vind dat geweldig, want dit maakt Max tot wie hij is, de eerlijkheid en de uitgesproken persoonlijkheid", zegt Herbert daarover. Toch vindt hij het niet helemaal een gepaste reactie. "Maar er is een tijd en een plek voor dit soort dingen. Persoonlijk vind ik dat er te veel gevloekt wordt. Ik wil niet dat mijn vijf jaar oude kleinkind naar dit soort taalgebruik luistert."