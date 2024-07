Het is met afstand het meest besproken moment van het Formule 1-seizoen tot nu toe: de aanrijding tussen Max Verstappen en Lando Norris in de Grand Prix van Oostenrijk. De stewards wezen de Red Bull-coureur aan als schuldige, iets wat niet bij alle fans in goede aarde viel. Voormalig F1-coureur Johnny Herbert was op de Red Bull Ring een van de officiële FIA-stewards. In gesprek met Coin Poker geeft hij uitleg over het beslissingsproces en waarom juist Verstappen als schuldige werd aangewezen. “Het was de fout van Max. Hij is een harde racer. Hij is heel, heel erg lastig te verslaan. Hij intimideert iedereen. Dat intimideren is iets wat Lewis, Michael Schumacher, en Ayrton Senna altijd hebben gedaan. Wanneer je het opneemt tegen Max op de manier waarop hij vandaag de dag rijdt, is er een punt waarop je als Lando zijnde moet zeggen: ‘Ik ben hier. Ik zit naast je. Jij probeert me van de baan te duwen. En ik ga nergens heen’. Lando heeft het juiste gedaan. Hij ging niet aan de kant.”

Na afloop was er op social media onder fans veel discussie over de straf. Liet Verstappen voldoende ruimte, had Norris kunnen of misschien wel moeten uitwijken, of was het gewoon een race-incident? Herbert zegt daarover: “Sommigen zeggen dat hij ruimte had om uit te wijken. Maar dat is niet hoe je Max verslaat, of hoe je de Grand Prix wint. Deze aanpak heeft altijd al in het wapenarsenaal van Max gezeten. We hebben het al even niet gezien, omdat hij zo dominant was. Het is interessant om te zien hoe hij reageert onder druk. Hij was het niet eens met de straf en de twee strafpunten op zijn licentie. Ik weet zeker dat hij begrijpt dat dit een situatie is waarin hij niet nogmaals terecht kan komen, want het schaadt zijn kansen op de wereldtitel. Het is goed dat hij voor het eerst sinds lange tijd weer onder druk staat. Lando en McLaren hebben er hard aan gewerkt en nu zie je de eerste haarscheurtjes ontstaan. Max moest weer zijn harde ik naar boven halen, die soms te ver gaat en hem soms in de problemen brengt.”

Bewuste actie

Foto door: Mark Sutton

Op de vraag of het een bewuste actie van de Nederlander was, zegt Herbert: “Het was bewust, daarom gebruikte ik ook het woord ‘intimidatie’. Hij zoekt de grenzen op zonder zichzelf in de problemen te brengen. Maar dat heeft hij altijd al gedaan. Ik hou van strijd, want dat is een belangrijk onderdeel van racen. Maar ik hou er niet van als je op het punt komt dat iemand bewust buiten de baan wordt geduwd. Dat is niet hoe het hoort. Het draait om de plaatsing van de auto. Hij plaatst zijn wagen heel erg goed, maar hij heeft de neiging om buiten de ongeschreven regels onder coureurs te gaan. Dat zagen we in Oostenrijk.”

Uiteindelijk kozen de stewards voor een straf van tien seconden, ondanks het uitvallen van Norris en het feit dat Verstappen als vijfde over de meet kwam. Herbert: “De straf van tien seconden was de zwaarste straf die volgens de FIA-richtlijnen uitgedeeld kunnen worden. McLaren vond dat het een zwaardere straf had moeten zijn, maar dat is het spelletje dat alle teams spelen. Dit was de zwaarst mogelijke straf. Verandert dit zijn mindset? Waarschijnlijk niet. Het verandert de manier waarop hij racet niet. En dat wil ik ook helemaal niet, het is juist spectaculair. Hij gaat alleen soms te ver. Dit was voor iedereen duidelijk, maar hij zal niet veranderen.”

