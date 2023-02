F1 stemt deze zomer over definitief afschaffen van bandenwarmers

De organisatie van de Formule 1 wenst al langer dat de koningsklasse afscheid neemt van bandenwarmers. Dit is vooral een milieutechnische kwestie. Bandenleverancier Pirelli is al enige tijd bezig met het voorbereiden van plannen als de bandenwarmers inderdaad in de ban gedaan worden. Tot op heden werden de plannen altijd uitgesteld of afgewezen omdat het op technisch vlak te complex was. Zo moeten de banden kunnen omgaan met de plotselinge verandering van temperatuur én als gevolg daarvan ook bandendruk. De Italiaanse firma heeft op eigen initiatief een programma opgestart om banden te ontwikkelen die geen bandenwarmers nodig hebben.

De teams hebben inmiddels getest met dergelijke regenbanden en die worden naar verwachting dit voorjaar al ingezet. Als de bevindingen positief zijn en de FIA heeft geen zorgen over de toepassing van een verbod op bandenwarmers, wordt er deze zomer gestemd over het onderwerp. Dat heeft Mario Isola in gesprek met Motorsport.com bevestigd: “Na de race op Silverstone hebben we een tweedaagse test. Het idee is dat we na Silverstone alle data analyseren en de situatie met de teams, de FIA en F1 gaan bekijken. Dan beslissen we of het mogelijk is om dit voor 2024 in te voeren of dat we het moeten uitstellen.”

Het recent bijgewerkte Formule 1-reglement schrijft voor dat er uiterlijk 31 juli gestemd moet worden. Het afschaffen van de bandenwarmers is geen populaire maatregel onder de teams. Naast de FIA en F1 moeten vijf van de tien teams instemmen om het er daadwerkelijk door te krijgen. Dat is nog geen sinecure en Isola heeft moeite om in te schatten hoe de teams er tegenaan kijken. “Het is lastig te voorspellen. Ik geloof dat het voor iedereen een doel is om dit in het kader van duurzaamheid na te streven, maar het mag de show geen schade toebrengen. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is, dat is het niet. Maar het is wel een enorme uitdaging.”

Mocht het plan goedkeuring krijgen van de teams, komt Pirelli in 2024 met volledig nieuwe banden: “We moeten compounds ontwerpen die tussen de 20 en 120 graden werken, anders riskeren we problemen met opwarmen of oververhitting”, zegt hij. “Omdat de toename van de bandendruk ook enorm is van koud naar heet, we rekenen op een verschil van ongeveer 0.7 bar, moet er ook een volledig nieuwe constructie ontworpen worden.”