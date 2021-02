F1 stelt nieuwe doelen voor We Race As One-initiatief

De WeRaceAsOne-campagne werd afgelopen jaar gelanceerd in reactie op de coronacrisis en de wereldwijde protesten rond discriminatie. De Formule 1 wilde zodoende ook een maatschappelijke bijdrage leveren en de sport in positieve zin veranderen. De campagne werd vormgegeven met een regenboog, dat als symbool bedoeld was waarin de tien deelnemende teams bijeenkomen. De uitingen van de campagne waren te zien op de auto’s, maar ook langs de baan. Dat zal in 2021 niet meer het geval zijn. F1 maakte woensdag nieuwe doelen voor de campagne bekend.

“De coronacrisis is nog altijd een strijd die gevoerd wordt en we focussen met het platform op drie belangrijke onderwerpen”, leest de verklaring van F1. “Die pilaren zijn duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit en de community. Dit zijn gebieden in de sport waarmee we al stappen gemaakt hebben, maar waar we in de komende maanden en jaren nog meer aan willen doen.”

Afgelopen jaar kwamen coureurs kort voor elke race bij elkaar om een statement tegen racisme te maken, een deel van de coureurs knielde ook op dat moment. Een dergelijk momentje zal ook in 2021 weer gehouden worden, al moet de precieze invulling nog met de coureurs besproken worden.

Naast een campagne voor meer diversiteit en inclusiviteit, gaat de We Race As One-campagne zich ook meer richtingen op duurzaamheid en het milieu. In 2021 wil F1 een ‘duidelijke route’ uitstippelen om in de toekomst met duurzame brandstoffen te gaan racen. Ook moet het gebruik van plastic in de paddock teruggedrongen worden en wil men de logistieke operatie van de Formule 1 opnieuw onder de loep leggen. Zo moet er deels op afstand gewerkt kunnen worden zodat het aantal reisbewegingen beperkt kan worden.

Op social vlak wil de Formule 1 meer kansen geven aan groepen die momenteel niet voldoende actief zijn in de sport. Zo wil men stages en leerplaatsen aanbieden om uiteindelijk meer talent op te leiden. De W Series krijgt daarnaast een prominente rol in de Formule 1. In samenwerking met het FIA’s Women in Motorsport-initiatief wil F1 meer aandacht vragen voor de positie van de vrouw in de sport. De klasse waar uitsluitend vrouwen in racen komt dit seizoen maar liefst acht keer in het bijprogramma van de Formule 1 in actie.