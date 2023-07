F1-stats: Wie voegt zich op Spa toe aan rijtje Hamilton, Verstappen, Ricciardo en Leclerc?

De Grand Prix van België maakt al sinds 1950 deel uit van de Formule 1-kalender, al is dat wel met perioden van afwezigheid geweest. Tot en met 1970 werd er geracet op Spa-Francorchamps, waarna de Belgische Grand Prix ook even naar Zolder en Nijvel ging. Sinds 1985 is Spa-Francorchamps het enige decor van de Belgische Grand Prix geweest en alleen in 2003 en 2006 werd Spa sindsdien overgeslagen. Met 7,004 kilometer is het het langste circuit van de Formule 1-kalender, wat resulteert in een race van slechts 44 ronden.

Het ronderecord staat op naam van Valtteri Bottas, die in 2018 in de Mercedes in 1.46.286 het Ardennencircuit rondging. Lewis Hamilton heeft met zes pole-positions het record in handen terwijl Michael Schumacher de meest succesvolle coureur is op Spa-Francorchamps: de zevenvoudig wereldkampioen wist de race zes keer te winnen. De afgelopen vijf edities deelden Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing telkens de pole-positions en zeges. Vorig jaar ging de zege naar Max Verstappen, die toen van de veertiende plek moest komen vanwege gridstraffen. Schumacher kwam in 1996 van verder voor zijn zege: hij begon toen van P16 om er vervolgens met de winst vandoor te gaan. In 2022 vonden er 126 inhaalacties plaats tijdens de Grand Prix van België. De kans op een safety car is op basis van de afgelopen zeven races groot te noemen, aangezien er toen elke keer een safety car ingezet werd.

In de 55 edities die op Spa-Francorchamps hebben plaatsgevonden, kwam de winnaar 'slechts' 21 keer van de pole-position. 36 keer wist een coureur van de eerste startrij de race te winnen, dus in negentien gevallen kwam de winnaar van buiten de eerste twee startplekken. Vier van de huidige Formule 1-coureurs hebben de race gewonnen: Verstappen won in 2021 en 2022, Charles Leclerc pakte in 2019 zijn eerste F1-zege in België, Daniel Ricciardo won in 2014, terwijl Hamilton in 2010, 2015, 2017 en 2020 op de hoogste trede van het podium stond. Een opvallende afwezige is Fernando Alonso, die de race in zijn ruim twintig jaar in de Formule 1 nog nooit heeft gewonnen.

In 2021 vond op Spa-Francorchamps de kortste Formule 1-race ooit plaats. Op 29 augustus regende het constant waardoor er geen echte window was voor de start van de race. Er werden slechts drie ronden achter de safety car gereden, wat destijds resulteerde in een raceresultaat waarvoor halve punten werden uitgedeeld. Max Verstappen had de eer om de kortste race ooit te winnen: hij deed daar 3 minuten en 27 minuten over.

Op het circuit van Spa-Francorchamps kan Verstappen met zijn derde zege op rij in België voor zijn achtste zege op rij gaan. Daarmee komt hij in de buurt van het record van Sebastian Vettel, die in 2013 erin slaagde om negen races op rij te winnen. Daarnaast kan Red Bull Racing het record dat zij op de Hungaroring hebben verbroken voor meeste zeges op rij aanscherpen. De Oostenrijkse renstal heeft al het record van McLaren uit 1988 uit de boeken geschreven door twaalf keer op rij te winnen, maar kan er in de Ardennen dertien op rij van maken.

