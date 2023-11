Al sinds 1990 is het circuit, ook wel bekend als Interlagos, het toneel geweest van de Grand Prix van Brazilië. Alleen in 2020 ging de race als gevolg van de coronapandemie niet door. Dit wordt de veertigste F1-race op Interlagos als onderdeel van het F1-kampioenschap. Het vloeiende circuit is vernoemd naar de Braziliaanse coureur Jose Carlos Pace, die in 1975 de Grand Prix op dit circuit won - tevens zijn enige zege. Met slechts 4,309 kilometer is dit het op drie na kortste circuit van de kalender. Alleen Monaco, Zandvoort en het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad zijn korter.

Op het Autodromo Carlos Pace zullen 71 ronden geracet worden om tot een afstand van 305,879 kilometer te komen. Het circuit telt vijftien bochten, waarvan tien naar links. Ook al is het een kort circuit, wordt toch voor 67 procent van een ronde vol gas gereden. Het ronderecord staat op naam van Valtteri Bottas, die in 2018 tijdens de race een 1.10.540 liet noteren. Het absolute ronderecord is in handen van Lewis Hamilton, die in datzelfde jaar 1.07.281 deed over een ronde. Interlagos biedt meerdere uitdagingen. Een daarvan is de ligging. Het circuit ligt namelijk 800 meter boven zeeniveau, waardoor er net als in Mexico ijlere lucht is en koeling een belangrijke rol speelt. Daarnaast zijn de eerste en laatste sector zeer snel en wil je zo min mogelijk downforce en een zo hoog mogelijke topsnelheid hebben, maar sector 2 is juist weer zeer bochtig waardoor er een goede balans gevonden moet worden tussen deze twee verschillende soorten sectoren.

Om inhalen te bevorderen telt Interlagos twee DRS-zones. De eerste loopt tussen bocht 3 en 4, de tweede van bocht 15 tot bocht 1. Dat DRS hier werkt, bewijzen de cijfers. Vorig jaar waren er namelijk 20 'normale' inhaalacties en maar liefst 49 inhaalacties met behulp van DRS. Bandenleverancier Pirelli heeft al aangegeven dat de tweestopper hier naar alle waarschijnlijkheid de winnende strategie is en dat bleek vorig jaar ook de winnende voor George Russell. De kans op chaos op Interlagos is groot. In de afgelopen vijf Formule 1-races kwam Bernd Mayländer tien keer in de safety car in actie. Kortom, op papier een kans van 100 procent op een safety car op basis van de laatste vijf races.

Verstappen evenaart record Schumacher

Op het circuit van São Paulo kan Lewis Hamilton het recordaantal zeges van Michael Schumacher evenaren. De Duitser won deze race namelijk vier keer, Hamiltons teller staat op drie (2016, 2018, 2021). Alain Prost staat hoger in de lijst van Braziliaanse GP-winnaars met zes zeges, maar hij won er vijf op Jacarepaguá in Rio de Janeiro. Voor Hamilton zou de zege bovendien zijn eerste sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2021 zijn, waardoor hij na ruim een jaar een einde aan de droogte maakt. Die zege zou hem bovendien in de top-twintig oudste Grand Prix-winnaars zetten en van hem de op twee na oudste Britse F1-coureur die een race wint.

Max Verstappen heeft dit seizoen al veel records verbroken, maar is ook hard op weg naar het evenaren en vervolgens verbreken van een record dat al lang staat. De Red Bull-coureur gaat namelijk al 36 achtereenvolgende F1-races aan de leiding van het kampioenschap en met zijn voorsprong staat die teller na de Grand Prix van Brazilië op 37. De drievoudig wereldkampioen staat dan op gelijke hoogte met de zevenvoudig wereldkampioen, maar zal vervolgens in Las Vegas het record al verbreken. Schumacher ging van de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2000 tot en met de Grand Prix van Japan van 2002 aan de leiding van het kampioenschap, Verstappens run loopt al sinds de Grand Prix van Spanje van 2022.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jacks.nl in op Formule 1. Zo kan je inzetten op de winnaar van de GP van Brazilië, de onderlinge duels tussen de teamgenoten en de snelste ronde..

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+