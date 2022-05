F1-stats Spanje 2022: Max Verstappen evenaart Juan Manuel Fangio

Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de belangrijkste statistieken op een rij. Dit zijn de feiten en cijfers na de zesde ronde van het kampioenschap, de Grand Prix van Spanje.

Het evenement en de deelnemers

Charles Leclerc pakt de leiding bij de start van de GP van Spanje

>>> Dit was de 52e editie van de Spaanse Grand Prix. Op de lijst met meest verreden F1-races staat het evenement op de zevende plek.

>>> Het Circuit de Barcelona-Catalunya was voor de 32e keer gastheer van een F1-race, goed voor de tiende plek onder alle circuits. Zandvoort en Suzuka kunnen het circuit later dit jaar evenaren.

>>> Fernando Alonso ging voor de 340e keer van start in F1, waarmee hij recordhouder Kimi Raikkonen (350) tot op 10 deelnames nadert.

De kwalificatie

Op zaterdag was Charles Leclerc de grote man door zijn vierde pole van 2022 te pakken

>>> Charles Leclerc verzekerde zich voor de dertiende keer van pole-position, waarmee hij Graham Hill, Jack Brabham en Jacques Villeneuve evenaart.

>>> Met dertien poles in dienst van Ferrari evenaart Leclerc het aantal van Alberto Ascari, die dertien van zijn veertien poles bij de Scuderia behaalde.

>>> Ferrari stond als team voor de 234e keer op pole-position, als motorfabrikant was het pole 235. Beide getallen zijn records.

>>> Voor afgelopen weekend dateerde de laatste Ferrari-pole in Spanje alweer van 2008.

>>> Voor Mercedes kwam intussen een reeks met negen opeenvolgende poles (2013-2021) ten einde.

>>> De laatste keer dat Lewis Hamilton niet op de eerste startrij stond in Spanje, was in 2012. Destijds was hij de sterkste in de kwalificatie, maar werd hij gediskwalificeerd omdat hij niet voldoende brandstof in de tank had.

>>> Voor het eerst sinds de Braziliaanse GP van 2019 haalden beide coureurs van Haas F1 Team Q3.

>>> Fernando Alonso werd voor het eerst in Q1 uitgeschakeld in Spanje sinds het huidige kwalificatieformat in 2006 werd geïntroduceerd.

De race

Het podium na afloop van de Grand Prix van Spanje

>>> Max Verstappen pakte zijn 24e overwinning in de Formule 1, waarmee hij Juan Manuel Fangio evenaart. Het is zijn tweede zege in Barcelona, nadat hij daar in 2016 zijn eerste F1-zege boekte.

>>> De Nederlander behoudt de statistiek dat hij in 2022 iedere race wint waarin hij aan de finish komt (vier zeges, twee DNF’s).

>>> Het is overwinning 79 voor Red Bull Racing als team en zege 4 als motorfabrikant.

>>> Verstappen betrad voor de 64e keer het podium na een F1-race. Voor Sergio Perez was het podiumplek 18 (evenaring van Mike Hawthorn en Heinz-Harald Frentzen) en voor George Russell zijn derde.

>>> Verstappen en Perez bezorgden Red Bull dubbelzege 19 en de tweede van het seizoen, nadat het in Imola ook al lukte.

>>> Perez klokte zijn zevende snelste raceronde, even vaak als Jacques Laffite en Charles Leclerc.

>>> George Russell blijft de enige coureur die dit jaar alle races in de top-vijf is geëindigd. Bovendien laat zijn reeks een patroon zien: vierde, vijfde, derde, vierde, vijfde en derde.

>>> Ondanks een spin in de openingsfase werd Carlos Sainz vierde, zijn beste resultaat in zijn thuisrace tot dusver. Ook behoudt hij zijn perfecte score wat betreft puntenfinishes in Spanje.

>>> Na vijf opeenvolgende overwinningen in Spanje werd Lewis Hamilton vijfde. De vorige keer dat hij niet won, was in 2016. Destijds crashte hij al in de eerste ronde met teamgenoot Nico Rosberg.

>>> Met zijn zevende stek eindigde Esteban Ocon voor de zesde keer in zes races voor teamgenoot Fernando Alonso, die vanaf de 20e startpositie knap naar P9 reed.

>>> Twee weken geleden kwam een reeks met vijftien opeenvolgende finishes in Miami ten einde voor Lando Norris. Charles Leclerc had voor de GP van Spanje zelfs zestien keer op rij de finish gehaald, maar die reeks kwam door motorproblemen ook ten einde.