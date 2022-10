Na afloop van iedere Formule 1-race van het seizoen 2022 zet Motorsport.com de leukste en opvallendste statistieken van het raceweekend op een rij. Ditmaal de feiten en cijfers achter de zeventiende race van het jaar, de Grand Prix van Singapore.

De kwalificatie

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

>>> Charles Leclerc scoorde de 18e pole-position uit zijn loopbaan. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Mario Andretti, Rene Arnoux en Kimi Raikkonen.

>>> Dit was de 241e pole voor Ferrari als constructeur en de 242e als motorleverancier. Dat zijn allebei records.

>>> Leclerc begon voor de 23e keer in zijn carrière vanaf de eerste rij, net zo vaak als Denny Hulme en Jacques Villeneuve. Voor Sergio Perez was het zijn vijfde front row start, even vaak als Lorenzo Bandini, Jo Siffert en Heikki Kovalainen.

>>> Met de derde tijd in de kwalificatie maakte Lewis Hamilton een einde aan de slechtste serie uit zijn loopbaan: 16 opeenvolgende GP’s zonder een top drie in de kwalificatie.

>>> Voor het eerst vond de kwalificatie voor de GP van Singapore plaats op een natte baan.

De race

De start van de Grand Prix van Singapore 2022.

>>> Sergio Perez won zijn vierde Grand Prix. Daarmee evenaart hij Dan Gurney, Bruce McLaren en Eddie Irvine. Sebastian Vettel blijft de recordhouder in Singapore met vijf overwinningen.

>>> Voor de eerste keer leidde Perez van start tot finish. Hij is daarmee de 58e coureur in de Formule 1-historie die een GP wint zonder de leiding af te staan.

>>> Red Bull scoorde haar 88e zege als constructeur en 13e als motorleverancier.

>>> Max Verstappen zag een einde komen aan zijn serie opeenvolgende overwinningen, maar de zegereeks van Red Bull ging door. Het team heeft nu zes zeges op rij geboekt. Dat werd eerder in het jaar ook al gepresteerd tussen Emilia-Romagna en Canada.

>>> Red Bull heeft nu 13 overwinningen in dit seizoen behaald, evenveel als de eigen score in 2013 en het aantal van Mercedes in 2020.

>>> De pole-zege ratio van Leclerc zakte nog verder weg. Zijn 18 poles kon hij slechts 4 keer omzetten in een overwinning (22,2 procent).

>>> Sergio Perez stond voor de 23e keer op het Formule 1-podium (net zo vaak als James Hunt, Michele Alboreto en Jacques Villeneuve), Leclerc voor de 21e keer en Sainz voor de 14e maal.

George Russell, Mercedes W13

>>> Met de vijfde en zesde plaats scoorden Daniel Ricciardo en Lance Stroll hun beste resultaat sinds 2021, respectievelijk in de Grands Prix van Qatar en Saudi-Arabië.

>>> Dit was de 18e opeenvolgende race zonder zege voor Lewis Hamilton, een persoonlijk record.

>>> Valtteri Bottas scoorde voor de 8e maal op rij geen punten. Dit is zijn slechtste serie sinds 2013, zijn debuutjaar in de Formule 1.

>>> George Russell (14e) noteerde voor de 2e keer in zijn loopbaan de snelste raceronde. Zijn 1.46.458 bleef echter ver verwijderd van het ronderecord op naam van Kevin Magnussen in 2019: 1.42.301.

>>> Voor de eerste keer dit seizoen vielen beide Alpine’s uit in de race.

>>> Nicholas Latifi scoorde voor de 27e opeenvolgende race geen punten. Daarmee evenaart hij zijn eigen record.

>>> Het was de 11e opeenvolgende keer dat de safety car of virtual safety car ingezet moest worden. In Singapore blijft de 100 procent-score staan: elke editie werd minimaal een keer geneutraliseerd.

>>> Voor de 4e keer werd de GP van Singapore niet volledig binnen de tijdslimiet van twee uur afgewerkt, en werd er op de klok gefinisht in plaats van het rijden van het maximaal aantal ronden. Eerder gebeurde dat in 2012, 2014 en 2017.