Sinds 2012 reist de Formule 1 af naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het is inmiddels een van de drie races op Amerikaans grondgebied, met de races in Miami en Las Vegas als nieuwste toevoegingen. Het Circuit of the Americas is 5,513 kilometer lang en telt twintig bochten, met een goede balans in linkerbochten en rechterbochten: elf om negen. COTA is deels geïnspireerd op Europese bochten, zoals Maggotts & Becketts van Silverstone (bocht 3-6), het stadiongedeelte van Hockenheim (bocht 12-15) en de beroemde bocht 8 van Istanbul Park (bocht 16-18).

In de Grand Prix werken de coureurs 56 ronden af om tot een totale raceafstand van 308,405 kilometer te komen. De polesitter zal aan de rechterzijde van de grid starten en heeft een run van 240 meter richting bocht 1 te overleven om de leiding te behouden. 53 procent van de tijd rijden de coureurs vol gas op dit circuit en met twee DRS-zones tussen bocht 11-12 en bocht 20-1 zijn er genoeg inhaalmogelijkheden. Dat resulteerde vorig jaar in 46 inhaalacties in DRS-zones en 29 'normale' inhaalacties. Het circuit telt drie zogenaamde 'zware remzones' - meer dan 4G te verwerken voor minder dan vier tienden van een seconde. De afgelopen vijf edities was er maar één race met een safety car, wat resulteert in een kans van 20 procent dat Bernd Mayländer weer in actie moet komen.

Dat de Verenigde Staten een interessante afzetmarkt is voor de Formule 1, heeft de race in Austin de afgelopen jaren wel bewezen. In 2021 was er al een record gevestigd voor het drukste weekend ooit, in 2022 kwamen er gedurende de drie dagen maar liefst 440.000 mensen op het circuit af. De fans zagen in de afgelopen tien edities hoe Lewis Hamilton er vijf won en zodoende de recordhouder is op COTA. Vier van die zeges waren achtereenvolgend: van 2014 tot 2017 was de Brit de winnaar. Verder hebben de fans hier in tien seizoenen spannende finishes gezien, aangezien de gemiddelde winstmarge op vier seconden ligt. Het kleinste verschil was 0,675 seconde in 2012, in 2017 tekende Hamilton voor de grootste winstmarge met 10,143 seconden.

Ook al is de race in Austin in vijf van de tien gevallen van pole-position gewonnen, in 2019 slaagde Valtteri Bottas er als enige in om van pole de leiding te behouden aan het einde van de openingsronde. In de andere vijf races kwam de winnaar van de tweede startplek, waardoor er dus nog geen coureur in is geslaagd om vanaf de derde plaats of lager de race te winnen.

Red Bull kan teamrecord verbreken

Dit weekend staan Lando Norris en George Russell aan de start van hun honderdste Formule 1-race. Daarmee zijn zij nummer 78 en 79 in de lijst van F1-coureurs met de meeste starts. In het geval van Norris is dat nog specialer, aangezien hij al die jaren alleen voor McLaren heeft gereden. Max Verstappen kan hier voor zijn vijftigste Formule 1-zege gaan. Hij is dan de vijfde coureur in F1-geschiedenis die deze mijlpaal bereikt. Alain Prost, Michael Schumacher, Hamilton en Sebastian Vettel gingen de Nederlander voor. Tevens kan Verstappen hier zijn record van meeste zeges in één seizoen evenaren. De teller staat dan op vijftien, waarna hij nog vier raceweekenden heeft om dat record aan te scherpen.

Red Bull kan hier bovendien een eigen record verbreken, namelijk van de langste puntenreeks. Het team heeft 38 races op rij punten gescoord, iets wat van Spanje 2016 tot en met Australië 2018 en Spanje 2018 tot en met Abu Dhabi 2019 ook al eens gebeurde. Voor het eerst in de teamgeschiedenis kan dat dus 39 races op rij worden. Daarnaast zijn veel ogen gericht op Logan Sargeant. De thuisheld kan de eerste Amerikaanse coureur in dertig jaar tijd zijn om punten te scoren in de Formule 1. Op Amerikaans grondgebied gebeurde dat voor het laatst in 1989.

