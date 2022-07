F1-stats Oostenrijk 2022: Verstappen koning van de sprint

Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de meest opvallende en belangrijkste statistieken op een rij. Ditmaal doen we dat voor de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring.

Het evenement en de deelnemers

De start van de sprintrace op de Red Bull Ring. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

>>> Dit was de 35e editie van de Grand Prix van Oostenrijk. Daarmee staat het evenement in de top-15 van meest verreden Grands Prix. De F1 reed eenmaal in Zeltweg en 34 keer in Spielberg, waarvan 18 races op de Österreichring en 16 op de kortere A1-Ring/Red Bull Ring.

>>> Fernando Alonso startte voor de 345e keer een F1-race. Nog vijf en dan evenaart hij het record van Kimi Raikkonen.

>>> Esteban Ocon reed zijn 100e Grand Prix. Hij is de 75e rijder die sinds de start van het wereldkampioenschap deze mijlpaal haalt.

>>> Max Verstappen reed zijn 129e GP voor Red Bull Racing, een evenaring van het record van Mark Webber.

De kwalificatie

Max Verstappen tijdens de kwalificatie. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

>>> Met de nieuwe regel dat de pole-position bij sprintraceweekenden naar de snelste man uit de kwalificatie gaat en niet naar de winnaar van de zaterdagrace, pakte Max Verstappen de 16e pole uit zijn loopbaan. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Stirling Moss en Felipe Massa.

>>> Voor Red Bull was het de 77e pole-position als constructeur en de 4e als motorfabrikant.

>>> Esteban Ocon kwalificeerde zich op de vijfde plaats, een evenaring van zijn beste startposities in 2021 (GP Spanje) en 2020 (GP Stiermarken). Voor een betere klassering moeten we terug naar de GP van België 2018 (P3).

>>> Aston Martin zag voor de derde opeenvolgende keer beide wagens uitgeschakeld worden in Q1. Dat was in meer dan dertien jaar niet gebeurd (negen opeenvolgende dubbele eliminaties tussen Singapore 2008 en Spanje 2009).

>>> Sebastian Vettel werd voor de eerste maal in zijn loopbaan in drie opeenvolgende Q1-sessies uitgeschakeld.

>>> Max Verstappen won voor de derde maal een sprintrace, een record. De enige andere rijder die ooit een F1-sprintrace heeft gewonnen, is Valtteri Bottas. De Fin won tweemaal (Monza en Brazilië 2021).

>>> Verstappen is nog altijd de enige rijder die in alle sprintraces in de top-5 is geëindigd: drie zeges en twee tweede plaatsen.

>>> Het sprintraceformat is in elk geval niet op het lijf geschreven van Lewis Hamilton: hij eindigde slechts eenmaal in de top-3. Voor Pierre Gasly is het zo mogelijk nog slechter: hij heeft in de vijf verreden sprintraces liefst 22 posities verloren.

>>> Max Verstappen startte voor de 36e maal in zijn loopbaan vanaf de eerste rij. Voor Charles Leclerc was het zijn 19e keer, even vaak als Chris Amon en Ralf Schumacher.

De race

De start van de GP van Oostenrijk 2022. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

>>> Charles Leclerc won zijn vijfde F1-race en komt daarmee op gelijke hoogte met Giuseppe Farina en Keke Rosberg.

>>> Dit was de eerste zege voor Leclerc in een race waarbij hij niet vanaf pole-position vertrok: hij startte als tweede.

>>> Dit was de 242e zege voor Ferrari als constructeur en de 243e als motorfabrikant, allebei records.

>>> Ferrari won de Grand Prix van Oostenrijk voor het eerst sinds de zege van Michael Schumacher in 2003.

>>> Max Verstappen noteerde voor de 19e keer de snelste raceronde, net zo vaak als Stirling Moss, Ayrton Senna, Damon Hill en Valtteri Bottas.

>>> Charles Leclerc mocht voor de 18e keer naar het podium, net zo vaak als Mike Hawthorn en Heinz-Harald Frentzen. Voor Verstappen was het zijn 68e podium, waarmee hij voorbijsteekt aan Valtteri Bottas en op gelijke hoogte komt met Rubens Barrichello. Lewis Hamilton is met 186 podiums recordhouder.

>>> Max Verstappen heeft nu meer dan 7.000 kilometer aan de leiding gereden (7.049 kilometer). Daarmee is hij de 15e coureur die deze mijlpaal haalt. Lewis Hamilton leidt de dans met 27.530 kilometer aan de leiding.

Racewinnaar Charles Leclerc, Ferrari. Foto: Ferrari

>>> Met Mick Schumacher op de zesde en Kevin Magnussen op de achtste plaats, tekende Haas voor het tweede beste resultaat uit haar historie (Grosjean 4e en Magnussen 5e in de Oostenrijkse GP 2018).

>>> Haas heeft 19 punten verzameld in de voorbije twee GP’s. Daarmee loopt het vlot weg bij de concurrentie, die in deze races nauwelijks scoorde: Alfa Romeo (0), AlphaTauri (0) en Aston Martin (2).

>>> Haas heeft nu 133 races gereden zonder podium, meer dan Osella (132), maar nog ver verwijderd van het record van Minardi (340).

>>> Mick Schumacher scoorde met de zesde plaats het beste resultaat uit zijn F1-loopbaan.

>>> Lando Norris eindigde als zevende. Dat was zijn slechtste resultaat in vijf races op de Red Bull Ring (6e, 3e, 5e, 3e).

>>> Sergio Perez heeft al drie DNF’s achter zijn naam staan, net zoveel als in heel 2021 en meer dan in 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 en 2015.

>>> Lewis Hamilton is de enige rijder die elke race van het seizoen 2022 de finish gehaald heeft.

>>> Fernando Alonso heeft nu 18.619 ronden gereden, twee ronden minder dan het record van Kimi Raikkonen.