De 4,381 kilometer lange Hungaroring in Mogyoród stond in 1986 voor het eerst op de Formule 1-kalender. Sindsdien heeft Hongarije elk jaar een Grand Prix georganiseerd. In 2020 noteerde Lewis Hamilton het ronderecord: hij reed het circuit toen in 1.16.627 rond. Het circuit heeft door de jaren heen veel vermakelijke Grands Prix gezien. Ook vorig jaar waren er genoeg inhaalacties: maar liefst 99 keer werd er toen ingehaald tijdens de race die 70 ronden telt. Daarbij is een goede start handig voor de baanpositie na bocht 1: de run richting bocht 1 bedraagt namelijk 476 meter.

De kans op een safety car is op dit circuit relatief klein: slechts in zes races was de safety car vereist. In twee van de afgelopen drie jaren speelde regen een rol tijdens de race: in 2020 en 2021 was het zoeken naar grip en de juiste strategie. Slechts één keer werd de race stilgelegd: in 2021 werd de rode vlag gezwaaid na het incident bij de start, veroorzaakt door Valtteri Bottas die rechtdoor gleed.

De grootaandeelhouder van zeges op de Hungaroring is Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist de Grand Prix van Hongarije maar liefst acht keer te winnen. In 2007, 2009 en 2012 won hij de race namens McLaren terwijl hij in 2013, 2016, 2018, 2019 en 2020 Mercedes de zege bezorgde. Bovendien heeft hij inclusief vandaag op dit bochtige circuit negen keer op pole-position gestaan - ook een record. Van de afgelopen vijf edities won Hamilton er dus drie, maar in 2021 ging de eer naar Esteban Ocon die namens Alpine verraste in een knotsgekke race. Vorig jaar won Max Verstappen voor het eerst de Hongaarse Grand Prix.

De Grand Prix van Hongarije van dit weekend is de 38ste editie. Van de voorgaande 37 edities werd 16 keer van pole-position gewonnen. In 23 gevallen werd de race van de eerste startrij gewonnen terwijl in 14 edities dus van buiten de top-twee werd gewonnen. In 2006 won Jenson Button de race en hij heeft daarmee nog altijd het record in handen van zege vanaf de laagste positie: de Britse F1-kampioen van 2009 kwam toen van de veertiende plek.

Dankzij Max Verstappen wist Red Bull Racing op Silverstone een bijzonder record te evenaren. De Nederlander tekende met zijn 43ste Formule 1-zege voor de elfde zege van Red Bull op een rij. Daarmee kwamen ze op gelijke hoogte met het record van McLaren, dat in 1988 met Ayrton Senna en Alain Prost elf keer op rij won. Op de Hungaroring kan Red Bull dit oude record dus zelfs verbreken in wat toch al een uiterst succesvolle periode is voor de Oostenrijkse renstal.

We blijven nog even bij Red Bull, aangezien daar nog een feest gevierd kan worden. Waar het team dit jaar al haar honderdste Formule 1-zege pakte, kan er ook een recordpodium gepakt worden. Verstappen en Sergio Perez kunnen in Hongarije namelijk voor het 250ste podium van Red Bull gaan.

Dit weekend kenmerkt ook de 800ste Grand Prix van Williams. Het team nam op Silverstone alvast een voorschot op het feestje met een speciale livery en zal daarmee ook aan de start van deze bijzondere mijlpaal staan.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jacks.nl in op Formule 1. Zo kan je inzetten op de winnaar van de GP van Hongarije, de onderlinge duels tussen de teamgenoten en de grootte van de voorsprong van de winnaar.