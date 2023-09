F1-stats: Verstappen kan Schumacher voorbijgaan met zege in GP Singapore

Het Marina Bay Street Circuit staat sinds 2008 op de Formule 1-kalender en staat bekend als de eerste nachtrace ooit in de koningsklasse van de autosport. De twintig Formule 1-coureurs staan hier voor een van de grootste uitdagingen van het seizoen, al krijgen ze het iets makkelijker dankzij aanpassingen aan de baan. Waar het stratencircuit vorig jaar nog 5,063 kilometer telde, is dat nu 4,928 kilometer. Maar met buitentemperaturen van 30 graden en 62 ronden zullen de coureurs nog altijd genoeg zweten en vocht verliezen.

Het ronderecord staat op naam van Kevin Magnussen, die in 2018 zijn Haas-bolide in 1.41.905 rond het stratencircuit stuurde. Het ultieme baanrecord, dat eveneens van 2018 stamt, is in handen van Lewis Hamilton. In een van de meest iconische kwalificatieronden ooit veroverde de Brit in 1.36.015 de pole-position. Aangezien de aanpassing aan het stratencircuit van tijdelijke aard zijn - naar verwachting is het nieuwe NS Square in 2024 gereed - zijn de rondetijden van dit jaar niet geheel representatief.

In de afgelopen dertien edities van de Grand Prix van Singapore had Bernd Mayländer als bestuurder van de safety car elke keer wat te doen. Het resulteert in een kans van 100 procent dat er een safety car-fase zal zijn in de veertiende editie. In 2017 en 2019 moest de safety car zelfs drie keer in actie komen. Toch zal de eerste inzet in 2008 de meest memorabele blijven, aangezien Nelson Piquet Jr. toen met opzet zijn Renault in de muur zette om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de zege te helpen. Het voorval zou bekend komen te staan als Crashgate. In 2022 kwam voor het eerst de virtuele safety car in actie en deze werd meteen drie keer ingezet. Ook al zijn er altijd dus wel incidenten geweest, zijn er nog nooit rode vlaggen geweest in de races in Singapore. Wel is in vier gevallen niet het aantal ronden, maar de klok bepalend geweest in de finishtijd. In 2010, 2014, 2017 en 2022 werden niet alle geplande ronden gereden.

Op het stratencircuit van Singapore is de kwalificatie van groot belang. Er zijn meerdere inhaalpunten dankzij DRS, maar in de bochten inhalen vergt een groot snelheidsverschil. Acht van de dertien keer werd de race vanaf pole-position gewonnen. De polesitter hoeft immers enkel een run van 196 meter richting de eerste bocht te overleven om de koppositie vast te houden. Vier keer kwam de winnaar van de tweede startrij of verder. Alonso heeft het record in handen van de laagste startpositie om er vervolgens met de zege vandoor te gaan. Hij startte van P15 in 2008 en sprayde champagne in de openingseditie van de GP van Singapore, al kreeg hij dus wel wat hulp van zijn teamgenoot.

Bijzondere mijlpaal Alonso, Verstappen kan Schumacher voorbijgaan

In Singapore kan Max Verstappen zijn ontzagwekkende zegereeks voortzetten. Zijn zege in Monza kenmerkte zijn tiende zege op rij en daarmee heeft hij het record van Sebastian Vettel verbroken. Verstappen heeft echter nog nooit in Singapore gewonnen, waardoor een zege hier een primeur zou zijn voor de Red Bull-coureur. Dat betekent ook meteen dat hij op 24 verschillende circuits heeft gewonnen, waarmee hij Michael Schumacher (23 circuits) inhaalt. Lewis Hamilton voert dit lijstje nog altijd aan met zeges op 31 verschillende circuits. Hamilton is bovendien de enige coureur van het huidige veld die alle Singaporese Grands Prix heeft meegemaakt nu Vettel afscheid heeft genomen van de F1.

Deze veertiende editie van de Grand Prix van Singapore wordt voor één coureur hoe dan ook memorabel: Esteban Ocon. De Franse Alpine-coureur blaast op de dag van de Grand Prix 27 kaarsjes uit en is de 75ste coureur in F1-geschiedenis die zijn verjaardag op racedag viert. Valtteri Bottas was de laatste in 2016 tijdens de Grand Prix van België. Ook voor Alonso kan het een bijzondere race worden. De Spaanse vedette heeft al 99.925 kilometer in een Formule 1-bolide gereden en kan in Singapore de eerste coureur ooit zijn die de 100.000 kilometer aantikt. Hij moet het dan tot en met ronde 16 overleven. Ten slotte is dit de 250ste F1-race voor Sergio Perez. De Mexicaan hoopt er uiteraard een memorabele race van te maken, maar moet daarvoor wel vanaf P13 komen na een dramatische kwalificatie voor Red Bull.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jacks.nl in op Formule 1. Zo kan je inzetten op de winnaar van de GP van Singapore, de onderlinge duels tussen de teamgenoten en de grootte van de voorsprong van de winnaar.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+