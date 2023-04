Na de eerste twee races van het Formule 1-seizoen mag het geen verrassing heten dat Red Bull de torenhoge favoriet is voor de zege in Melbourne. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, zou succes op Australische bodem voor Red Bull een mooie opsteker zijn. Het team heeft er namelijk sinds 2013 geen pole-position meer veroverd en staat al sinds 2011 droog voor wat betreft zeges op Albert Park. In beide gevallen was het Sebastian Vettel die voor het laatste Red Bull-succes tekende in de Grand Prix van Australië. De zege in 2011 was de eerste en voorlopig laatste van Red Bull in Melbourne.

Het semi-stratencircuit, dat vorig jaar flink onder handen is genomen om het spektakel te verbeteren, kleurde de afgelopen jaren vooral Ferrari-rood, al wisselden zij het vooral af met Mercedes. Van 2014 tot en met 2019 stond er een Mercedes op pole-position, een reeks die Charles Leclerc vorig jaar doorbrak door zijn F1-75 op de belangrijke eerste startplek zette. De polemarge van vorig jaar bedroeg 0,286 seconde, in 2019 - de races in 2020 en 2021 gingen vanwege de coronapandemie niet door - was dat een magere 0,112 seconde.

De zeges werden de afgelopen jaren ook verdeeld tussen Mercedes en Ferrari. Het team uit Brackley won sinds 2014 viermaal in Melbourne, Maranello kreeg er sindsdien drie gouden trofeeën bij. Dat voor zo'n zege een plek op de eerste startrij van groot belang is, bewijst het feit dat van de 25 edities die in Melbourne verreden zijn, er 16 gewonnen werden vanaf de eerste twee plekken. In de overige 9 races kwam de winnaar dus vanaf de derde plek of lager. In slechts 2 races stond geen van de drie coureurs die van de eerste drie startplekken begonnen op het podium: dat gebeurde in 1999 en 2010. In 8 van de 25 races behaalde een team een een-twee. De grootste winstmarge in Melbourne bedroeg 26,777 seconden, de kleinste marge was 0,702 seconde.

De kans op een 'grand slam', de pole-positions, elke ronde aan leiding gaan, winnen en de snelste raceronde, is uitermate klein. Charles Leclerc was vorig jaar de eerste coureur die daarin slaagde in Melbourne. Dat weekend noteerde de Monegask ook het ronderecord: 1.17.868. Dat had hij overigens wel te danken aan de aanpassingen aan het circuit, waardoor de baan enkele seconden sneller werd.

Voor Max Verstappen zou een podiumplek een bijzonder moment zijn. Het zou zijn tachtigste Formule 1-podium zijn, waarmee hij op gelijke hoogte komt te staan met drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna. Sinds de Grand Prix van Australië van 2022 won Red Bull 18 van de 22 races, wat in het voordeel van de tweevoudig wereldkampioen zou moeten spreken.

Voor McLaren-coureur Oscar Piastri is het zijn allereerste thuisrace in de Formule 1. De Australiër, geboren in Melbourne, heeft, naast zijn MCL60, in ieder geval één statistiek niet in zijn voordeel: nog nooit wist een Australische coureur op eigen bodem een Formule 1-race te winnen.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jack's Casino & Sports in op Formule 1. Zo is er de speciale Profit Boost. Hiermee kan je je odds voor de race met liefst 25 procent verhogen, met een maximale winstverhoging van 150,- euro. En het mooie is: deze actie is iedere Grand Prix geldig! Hier vind je meer informatie en uitleg hoe je de Profit Boost activeert.