F1-stats: Verstappen hoopt bijzonder record te verbreken en vloek te doorbreken op Monza

Al sinds 1950 staat de Grand Prix van Italië op de kalender. Telkens was Monza de locatie van de Italiaanse Grand Prix, op de editie van 1980 na: toen was het circuit van Imola het toneel. Er zijn al 72 Formule 1-races gereden op Monza en de race van vandaag vormt de 73ste editie. Het Autodromo Nazionale Monza staat bekend om de hoge snelheden en heeft daarom de bijnaam Temple of Speed. Coureurs bereiken hier hoge gemiddelde snelheden waardoor de race van 53 ronden ook vaak de kortste van de kalender is. Het circuit is 5,793 kilometer lang en 80 procent van die ronde rijden de coureurs vol gas. Dat levert ook zware remzones op: in drie remzones ervaren de coureurs zelfs voor meer dan vier tienden van een seconde zo'n 4 G.

Ook al is inhalen op Monza door de vele rechte stukken makkelijk, is de winnaar van de Italiaanse Grand Prix vaak van de pole-position gekomen. In 25 gevallen ging de polesitter er met de zege vandoor, dertien keer kwam de winnaar van de tweede startplek en twaalf keer van de derde plek op de grid. In 22 edities kwam de winnaar van buiten de top-drie, met de elfde plek als laagste startpositie. Lewis Hamilton staat met vijf zeges op Monza op gelijke hoogte met Michael Schumacher, maar zou zich dit weekend dus tot recordwinnaar op Monza kunnen kronen. Hamilton is naast Fernando Alonso, Charles Leclerc, Pierre Gasly en Max Verstappen een van de vijf coureurs uit het huidige veld die de Italiaanse Grand Prix al eens heeft gewonnen. Daniel Ricciardo won de race in 2021, maar ontbreekt vanwege zijn gebroken hand.

Daar zit meteen ook een bijzondere statistiek bij. Sinds 2019 slaagde de winnaar van de race op Monza er namelijk niet in om het jaar erop over de finish te komen. Leclerc won in 2019, maar crashte het jaar daarop op hoge snelheid in de Parabolica. Gasly won de race in 2020 maar viel in 2021 vroeg uit vanwege technische problemen. Een jaar later was het dus Ricciardo die de race namens McLaren won, maar in 2022 moest hij zijn auto in de slotfase aan de kant zetten vanwege een olielekkage. Kortom, een statistiek waar Red Bull en Verstappen liever niet naar zullen kijken, aangezien de Nederlander vorig jaar de race won. Toch is er een statistiek dat hem - op de langere termijn - positief moet stemmen. De kampioenschapsleider na de Grand Prix van Italië ging er in 58 gevallen later dat jaar met de titel vandoor. In slechts dertien gevallen is dat dus niet gebeurd.

Op het circuit van Monza vond in 1971 de spannendste finish in de Formule 1 ooit plaats. Peter Gethin won de race met een minimale marge van slechts één honderdste van een seconde. Hij hield daarmee Ronnie Peterson achter zich, die op zijn beurt ook maar zeer kleine marges had naar Francois Cevert en Mike Hailwood: de top-vier finishte binnen twee tienden van een seconde van elkaar. Het recentste geval van een finish op Monza waarbij de nummers één en twee binnen een seconde van elkaar finishte, was de Grand Prix van Italië van 2020. Gasly wist toen Carlos Sainz op slechts vier tienden achter zich te houden om zijn eerste F1-zege te pakken.

Dankzij een lange run - 472 meter - richting bocht 1, een krappe chicane, is het bij de start altijd spannend of coureurs zonder schade door kunnen rijden. Toch was het laatste geval van een uitvalbeurt in de openingsronde Brendon Hartley, toen hij in 2018 al na een paar meters zijn Toro Rosso beschadigd aan de kant zette. De afgelopen drie edities kwam de safety car telkens in actie, al waren er daarvoor sinds 2000 slechts zes safety car-fases. In 2020 werd de safety car voor het eerst meermaals ingezet tijdens één race op Monza. De kans op een safety car op basis van de afgelopen acht races is 50 procent. De virtuele safety car heeft een kleinere kans van inzet: 38 procent.

