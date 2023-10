In 2021 vond de eerste Formule 1 Grand Prix van Qatar plaats. Het gastland viel in op de Formule 1-kalender, die enkele tegenslagen te verwerken kreeg vanwege de coronapandemie. Vanaf dit jaar staat de race permanent op de kalender en dat is meteen voor tien jaar het geval. In de eerste editie ging de zege naar Lewis Hamilton, die met een voorsprong van 25,7 seconden over de streep kwam en Max Verstappen dus ver achter zich hield. Fernando Alonso completeerde toen namens Alpine het podium.

Hoewel er dus nog weinig echte statistieken voor deze race zelf zijn, kunnen er dit weekend wel meerdere mijlpalen bereikt worden. Max Verstappen maakt dit weekend grote kans om zijn titel te prolongeren en dat kan zelfs al op zaterdag gebeuren tijdens de sprintrace. Als hij de titel dan veiligstelt, is de Nederlander de eerste coureurs sinds Nelson Piquet die een F1-titel op een zaterdag verovert. Dat gebeurde bij de Braziliaan in 1983. Het behalen van die derde F1-titel zou Verstappen bovendien de op-een-na jongste coureur maken die daarin slaagt. Enkel Sebastian Vettel was jonger toen hij in 2012 zijn derde titel opeiste: 195 dagen als het op zaterdag gebeurt, 196 als Verstappen de Grand Prix van Qatar nog nodig heeft om Sergio Perez op onoverbrugbare achterstand te zetten.

Daarmee zou Verstappen bovendien pas de vijfde coureur in F1-geschiedenis zijn die drie keer op rij kampioen wordt. Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Vettel en Lewis Hamilton gingen hem voor. De 26-jarige Nederlander is dan ook de elfde coureur die minstens drie F1-titels op zak heeft. Op de dag van de sprintrace is het bovendien 664 dagen geleden dat Verstappen in Abu Dhabi zijn eerste F1-titel veroverde. Dat zou het kortste aantal dagen tussen de eerste en derde titel zijn. Dat record staat op naam van Vettel, maar kan met 78 dagen verschil verbroken worden.

Een opvallendere statistiek heeft betrekking tot Verstappen én Red Bull. Gaat Verstappen zaterdag namelijk het feestje vieren, dan is hij de tweede coureur in de geschiedenis die met nog zes Grands Prix te gaan de titel pakt. Alleen Schumacher wist dat te doen in 2002. Dat zou meteen een primeur opleveren, aangezien er dan nog zes 'dead rubber'-races (races waarin de titels niet meer op het spel staan) volgen. Nog nooit vonden er zoveel races plaats waarbij geen van beide titels meer te behalen vielen. Een zege in Qatar zorgt er tevens voor dat Verstappen Schumacher inhaalt in de lijst van zeges op verschillende circuits. Nu staat Verstappen gelijk op 23 races, maar de zege in Losail zou daar dus 24 van maken. Hamilton voert dat lijstje nog ruim aan met zeges op 31 verschillende circuits.

Voor Kevin Magnussen ligt een minder positief record op de loer. Hij heeft 157 Formule 1-races gereden, maar lag nog nooit aan de leiding. Hij staat daarmee slechts één race achter Martin Brundle en dus kan de Deen dat negatieve record in Qatar evenaren en vervolgens in de Verenigde Staten verbreken.

