De Britse Grand Prix is naast de Italiaanse Grand Prix de enige Formule 1-race die al sinds 1950 op de F1-kalender staat. Dit weekend wordt de 74ste Britse Grand Prix verreden, wat de 57ste keer op Silverstone is. Alleen Aintree en Brands Hatch waren ook een aantal keren het decor van de Formule 1-race. Er is ook op Donington Park gereden in 1993, al was dat toen onder de noemer Grand Prix van Europa.

Het traditionele circuit van Silverstone biedt genoeg inhaalmogelijkheden, al blijkt ook hier een goede startpositie van belang. De kans dat een coureur die buiten de top-vier aan de race begint er met de zege vandoor gaat, is namelijk behoorlijk klein. Sinds de Britse Grand Prix van 2000 kwam de winnaar namelijk altijd vanuit de top-vier op de startgrid. 21 keer kwam de winnaar vanaf pole-position, in 38 gevallen kwam de winnaar van de eerste startrij. Emerson Fittipaldi won hier van de laagste startpositie, toen hij in 1975 van de zevende plaats naar de zege reed.

Hoewel de kans groot is dat Red Bull - op basis van de negen zeges uit negen races - dit weekend wint, is het vooral Mercedes geweest dat de afgelopen jaren heeft gedomineerd op Silverstone. Maar liefst acht van de tien laatste Britse Grands Prix - de 70th Anniversary-race in 2020 dus niet meegerekend - stond een Mercedes-coureur op de hoogste trede van het podium, waarvan Lewis Hamilton zeven zeges op zijn naam zette. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft op dit circuit bovendien een bijzonder record in handen: hij won deze race maar liefst acht keer, waarmee hij recordhouder is. Alleen Michael Schumacher wist ook acht keer op één circuit te winnen. In zijn geval ging het om de Franse Grand Prix. Hamilton stond daarnaast zeven keer op pole-position en uiteindelijk twaalf keer op het podium op Silverstone.

Bijzondere statistiek voor Red Bull Racing

Max Verstappen heeft al een keer gewonnen op Silverstone, maar dat was dus de 70th Anniversary-race in 2020, toen de Formule 1 vanwege de coronapandemie twee keer op het circuit racete. Zodoende staat er officieel gezien nog geen Britse Grand Prix-zege op zijn naam, al zal de Nederlander erop gebrand zijn om daar verandering in te brengen. Voor Red Bull kan het tevens een mooi weekend worden. Zij kunnen namelijk een bijzonder record van McLaren evenaren. Mocht Verstappen of Sergio Perez hier winnen, dan is dat de elfde zege op rij voor de Oostenrijkse renstal. Ayrton Senna en Alain Prost slaagden daar in 1988 in namens McLaren.

Voor Ferrari kan het een pijnlijk weekend worden. Carlos Sainz kroonde zich vorig jaar tot winnaar van de Grand Prix van Groot-Brittannië en vervolgens pakte Charles Leclerc op 10 juli 2022 de zege in Oostenrijk, maar sindsdien heeft de Scuderia niet meer gewonnen. Op Silverstone kan dus officieel een jaar verstrijken sinds de laatste zege voor het team.

Williams viert op Silverstone haar 800ste Formule 1-start, al is het niet officieel de 800ste. Dat had wel het geval geweest als de Grand Prix van Emilia-Romagna was doorgegaan, maar door de afgelasting vanwege overstromingen zal dat pas in Hongarije het geval zijn. Desondanks heeft het Britse team besloten om met een speciale livery op de proppen te komen om alvast stil te staan bij deze mijlpaal.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jacks.nl in op Formule 1. Zo kan je inzetten op de winnaar van de GP van Groot-Brittannië, de onderlinge duels tussen de teamgenoten en de grootte van de voorsprong van de winnaar.