Het circuit van Suzuka, dat sinds 1987 op de F1-kalender staat, is geliefd bij coureurs en fans. Het 5,807 kilometer lange circuit is het enige 'figure-of-eight' circuit van de Formule 1-kalender en biedt genoeg uitdagingen, met de 130R als bekendste bocht dankzij de hoge snelheden die daar bereikt worden. Suzuka is niet altijd het toneel geweest van de F1 Grand Prix van Japan: in 1976-1977 en 2007-2008 werd er gereden op Fuji. De Grand Prix van Japan heeft door de jaren heen veel spannende races opgeleverd. Bewijs daarvan is het feit dat Verstappen in 2022 de grootste winstmarge van alle 32 edities pakte met een voorsprong van 27.066 seconden. In dertien gevallen werd de race beslist met een gat van minder dan vijf seconden. Gerhard Berger had in 1991 de kleinste winstmarge te pakken: 0.334.

Een van de grootaandeelhouders van records op Suzuka is Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen heeft hier acht keer de pole-position opgeëist, zes keer gewonnen, negen keer op het podium gestaan, vier keer de snelste raceronde genoteerd en 309 ronden aan de leiding gelegen. Landgenoot Sebastian Vettel is de enige coureur die op dit circuit een grand slam (starten van pole-position, elke ronde aan de leiding gaan, de race winnen én de snelste raceronde noteren) heeft behaald. Duitse coureurs zijn uitermate succesvol gebleken op Suzuka: elf keer werd de race door een Duitser gewonnen.

Vier van de huidige coureurs hebben de Grand Prix van Japan al eens gewonnen: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Fernando Alonso (één keer op Suzuka, één keer op Fuji). Uiteraard is het voor de race prettig om de pole-position te hebben, al levert een tweede startplek ook nog genoeg kansen op voor de zege. Zestien keer ging de polesitter er met de winst vandoor, in elf gevallen kwam de winnaar van de tweede startplek. Zodoende kwam in slechts vijf edities de winnaar van buiten de top-twee. De indrukwekkendste weg naar voren staat op naam van Kimi Raikkonen, die er in 2005 van de zeventiende plaats in slaagde om de grootste bokaal mee naar huis te nemen.

Op Suzuka kan Verstappen niet al zijn derde F1-titel in de wacht slepen, wel kan hij hier een record verbreken. Als hij in Japan vijf punten meer pakt dan teamgenoot Sergio Perez, heeft hij een voorsprong van 156 punten. Sebastian Vettel had in 2013 de tot nu toe grootste voorsprong ooit van 155 punten. Verstappen nadert bovendien een ander record als hij minstens 34 ronden aan de leiding gaat. Dan is hij de nummer twee in de lijst van coureurs met de meeste ronden aan de leiding. Dat record staat nog op naam van Vettel, die in 2011 maar liefst 739 ronden vooraan reed. Tevens kan hij Daniel Ricciardo voorbijstreven in de lijst van coureurs met de langste reeks zonder uitvalbeurten. Lewis Hamilton is aanvoerder met 48 races zonder uitvalbeurten, Ricciardo en Verstappen staan met 34 op gelijke hoogte. Ziet Verstappen de finish, dan gaat hij naar de tweede plaats op die lijst.

Charles Leclerc kan op zijn beurt de veertiende Formule 1-coureur uit de geschiedenis worden die de mijlpaal van 1.000 punten bereikt. Hij staat momenteel op 991 punten en heeft dus genoeg aan de vijfde plek (10 punten) of de zesde plek en de snelste raceronde (9 punten). Op Suzuka kan Lando Norris juist voor een negatief record gaan. De Brit heeft in zijn carrière al 525 punten gescoord, maar heeft nog nooit een race gewonnen. Datzelfde geldt voor Nico Hülkenberg, die tot 530 punten kwam zonder ooit op de hoogste trede van het F1-podium te staan. Pakt Norris dus zes punten ten opzichte van Hülkenberg, is hij de nieuwe recordhouder.

