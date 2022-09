F1-stats Italië 2022: De Vries in voetsporen Rosberg en Villeneuve

Na afloop van iedere Formule 1-race van het seizoen 2022 zet Motorsport.com de leukste en opvallendste statistieken van het raceweekend op een rij. Ditmaal de feiten en cijfers achter de zestiende race van het jaar, de Grand Prix van Italië.

Het evenement en de deelnemers

>>> De Grand Prix van Italië werd voor de 73e keer verreden, waarmee het een van de twee races is die ieder jaar op de F1-kalender heeft gestaan. De andere is de GP van Groot-Brittannië.

>>> Autodromo Nazionale Monza organiseerde voor de 72e keer een F1-race, waarmee het circuit het vaakst op de kalender heeft gestaan. Imola organiseerde de ene overgebleven Italiaanse GP.

>>> Maar liefst 40 verschillende coureurs hebben op Monza gewonnen, een record. Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn met vijf zeges de enigen die er vaker dan drie keer wonnen.

>>> Fernando Alonso evenaarde recordhouder Kimi Raikkonen met zijn 350e start in F1.

Fernando Alonso tijdens de rijdersparade voor de GP van Italië

>>> Aan de andere kant van het spectrum staat debutant Nyck de Vries, die in Monza de 772e coureur in de geschiedenis van F1 werd.

>>> Met De Vries en Max Verstappen stonden er voor het eerst sinds de GP van Brazilië van 2006 twee Nederlanders aan de start. Toen waren dat Christijan Albers en Robert Doornbos.

>>> De Vries kwam tijdens VT1 in actie voor Aston Martin en reed vanaf VT3 voor Williams. Daarmee werd hij de eerste rijder sinds Harald Ertl tijdens de Italiaanse GP van 1978 die in één GP-weekend voor twee constructeurs uitkwam. Ertl kwam met Ensign niet door de pre-kwalificatie, waarna hij met ATS niet kwalificeerde voor de race.

De kwalificatie

Charles Leclerc rijdt achter een McLaren aan de pits uit

>>> Charles Leclerc pakte pole-position 17 uit zijn F1-carrière, waarmee hij Jackie Stewart en Max Verstappen evenaart.

>>> Voor Ferrari was het pole 240 als constructeur en nummer 241 als motorfabrikant. Dat zijn nog altijd records.

>>> Leclerc staat nu op acht poles in 2022, waarmee hij de eerste Ferrari-coureur sinds Michael Schumacher in 2004 is die dit presteert. Schumacher wist ook acht poles (of meer) te pakken in 2000 en 2001, Niki Lauda deed dat in 1975.

>>> Met P5 viel Lewis Hamilton voor de zestiende keer op rij buiten de top-drie in de kwalificatie. Dit is met afstand de langste periode in zijn carrière, nadat hij tussen Brazilië 2008 en Europa 2009 elf keer op rij buiten de top-drie kwalificeerde.

>>> Door de gridstraffen schoof Daniel Ricciardo op naar de vierde startpositie. Daardoor stond hij voor het eerst op de eerste twee startrijen sinds hij vorig jaar in Monza zegevierde.

>>> Sebastian Vettel werd voor de negende keer dit jaar uitgeschakeld in Q1. Dat is vaker dan alle keren dat hij in Q1 werd uitgeschakeld toen hij tussen 2009 en 2020 voor Red Bull Racing en Ferrari reed.

De race

Max Verstappen viert zijn elfde F1-zege van 2022 met teamleden van Red Bull Racing

>>> Met zijn vijfde zege op rij staat Max Verstappen nu op 31 GP-zeges, waarmee hij Nigel Mansell evenaart voor de zevende plek aller tijden.

>>> Na 11 zeges in 16 races staat Verstappen op een winstpercentage van 68,75 procent. Alleen Alberto Ascari (6 uit 8 in 1952), Michael Schumacher (13 uit 18 in 2004) en Jim Clark (7 uit 10 in 1963) deden het ooit beter.

>>> Verstappen heeft zijn eigen record aangescherpt door vanaf de zevende verschillende gridpositie te winnen dit seizoen (eerste, tweede, derde, vierde, zevende, tiende en veertiende).

>>> Voor zijn zege in Monza dit jaar reed Verstappen pas één ronde aan de leiding op het Italiaanse circuit. Dat was vorig jaar.

>>> Red Bull boekte overwinning 87 als constructeur en nummer 12 als motorleverancier.

>>> Voor Red Bull was de zege van Verstappen ook de eerste podiumplaats op Monza sinds de start van het hybride turbotijdperk in 2014.

>>> Charles Leclerc kon zijn pole-position opnieuw niet omzetten in een overwinning. Met 4 zeges uit 17 poles staat hij op 23,5 procent. Qua coureurs met meer dan vijf poles deed alleen René Arnoux het slechter met 2 overwinningen uit 18 poles.

>>> Sergio Perez klokte voor de negende keer de snelste ronde, even vaak als Denny Hulme, Ronnie Peterson en Jacques Villeneuve.

>>> Verstappen eindigde voor de 73e keer op het podium, voor Leclerc was het podiumplek 20 (evenaring van Nino Farina en John Watson) en George Russell haalde voor de 8e keer het podium (even vaak als onder meer Lorenzo Bandini en Jean-Pierre Beltoise).

>>> Lewis Hamilton zette een negatief persoonlijk record neer met zijn 17e opeenvolgende race zonder overwinning.

Nyck de Vries et l'équipe Williams fêtent les premiers points du Néerlandais

>>> Nyck de Vries werd de 78e coureur ooit die zijn eerste F1-race in de punten eindigde. Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Stoffel Vandoorne, Carlos Sainz en Felipe Nasr behoorden tot de laatste rijders die dat voor elkaar kregen.

>>> Toch zijn er slechts drie Williams-coureurs die dat gepresteerd hebben: naast De Vries zijn dat Jacques Villeneuve in 1996 en Nico Rosberg in 2006.

>>> Bovendien scoorde De Vries de eerste F1-punten ooit voor startnummer 45.

>>> De Vries werd verkozen tot 'Driver of the Day'. Dat is de eerste keer dat een coureur in zijn eerste race die onderscheiding krijgt.

>>> Fernando Alonso sloot zijn beste reeks resultaten sinds 2014 af door buiten de top-tien te eindigen na zijn uitvalbeurt.

>>> Voor het eerst sinds de F1-race op Imola eindigde er geen enkele Alpine-bolide in de punten.

>>> Valtteri Bottas scoorde voor de zevende race op rij geen punten, zijn langste reeks sinds zijn F1-debuut in 2013.

>>> De Italiaanse GP is de tiende race op rij waarin de safety car of virtual safety car zijn opwachting maakte.

>>> Voor de tiende keer in de geschiedenis van F1 eindigde de race achter de safety car. De laatste keer was de GP van Bahrein in 2020, toen Lewis Hamilton de race won.