De Grand Prix van Saudi-Arabië stond in 2021 voor het eerst op de Formule 1-kalender en leverde meteen een spektakelstuk op. Max Verstappen en Lewis Hamilton hadden het met elkaar aan de stok in de voorlaatste race van het seizoen en dat leidde tot de clash richting de laatste bocht, waar de twee kemphanen met elkaar in contact kwamen. Hamilton ging er na het verhitte moment met de overwinning vandoor. De rest van dat kampioenschap is geschiedenis.

Een jaar later, of eigenlijk vier maanden na die eerste race op het Jeddah Corniche Circuit, volgde al de tweede editie. Ook deze race ging er verhit aan toe, dit keer tussen Verstappen en Charles Leclerc. Ronde na ronde bleven de twee in gevecht, maar het was de Nederlander die de zege in de wacht sleepte, al was dat met een minimaal verschil van 0,549 seconden op de streep. Dat was de kleinste winstmarge sinds de overwinning van Pierre Gasly in de Italiaanse Grand Prix van 2020, toen de Fransman Carlos Sainz slechts 0,415 seconden van zich afhield.

De zinderende strijd tussen Verstappen en Leclerc in Jeddah 2022 in beeld:

De Grand Prix van Saudi-Arabië stond in de afgelopen twee edities garant voor vuurwerk in de strijd om de zege, maar er gebeurde ook genoeg achter de twee koplopers. Zo kwamen er nooit meer dan vijftien van de twintig coureurs over de finishlijn. In 2021 waren er vijf uitvalbeurten, net als in 2022. Toen stonden er echter maar achttien coureurs op de startgrid nadat Mick Schumacher door zijn zware crash in de kwalificatie ontbrak, terwijl Yuki Tsunoda vanwege technische problemen op weg naar de grid niet van start kon gaan. Zo telde die editie slechts veertien geklasseerde coureurs, al was Alexander Albon ook een uitvaller op de veertiende plek. Hij werd echter alsnog als veertiende geklasseerd omdat hij vlak voor het einde uitviel. Dertien coureurs kwamen uiteindelijk over de streep, het laagste aantal sinds de Grand Prix van Hongarije van 2021, toen er ook maar dertien de finishvlag zagen.

Het ronderecord van de Grand Prix van Saudi-Arabië staat op naam van Lewis Hamilton. In 2021 noteerde de Brit een rondetijd van 1.30.734 op het 6,147 kilometer lange stratencircuit aan de kust. Vorig jaar pakte Leclerc het bonuspunt voor de snelste raceronde: 1.31.634. In de twee edities die er zijn geweest, is Verstappen de enige coureur geweest die beide keren op het podium stond. Voor de rest waren er vier andere podiumfinishers: in 2021 stonden Hamilton en Valtteri Bottas erbij, een jaar later werd Verstappen vergezeld door Ferrari-coureurs Leclerc en Sainz.

Zo zijn er slechts twee edities van de Grand Prix van Saudi-Arabië geweest, maar heeft het evenement genoeg spektakel geboden. Vandaag schrijft de Formule 1 daar het derde hoofdstuk bij en wijst alles opnieuw naar een bijzondere race. De Grand Prix van Saudi-Arabië begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jack's Casino & Sports in op Formule 1. Zo is er de speciale Profit Boost. Hiermee kan je je odds voor de race met liefst 25 procent verhogen, met een maximale winstverhoging van 150,- euro. En het mooie is: deze actie is iedere Grand Prix geldig! Hier vind je meer informatie en uitleg hoe je de Profit Boost activeert.