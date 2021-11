F1-stats GP Sao Paulo 2021: Hamilton net zo succesvol als Brazilië

>>> Dit was de eerste editie van de Grand Prix van Sao Paulo, de 49e verschillende GP in de historie van de sport. Het Autodromo Jose Carlos Pace organiseerde voor de 38e keer een Formule 1-race, maar dan onder de naam Grand Prix van Brazilië.

Valtteri Bottas, Mercedes Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Kwalificatie

>>> Valtteri Bottas pakte zijn 20e pole-position. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Damon Hill. Bottas is nog altijd de coureur met de meeste poles zonder ooit tot wereldkampioen te zijn gekroond.

>>> Het was de 133e pole voor Mercedes als fabrikant en de 271e als motorleverancier.

>>> Pierre Gasly eindigde voor de achtste maal dit seizoen in de top vijf van de kwalificatie.

>>> Lance Stroll werd voor de derde GP op een rij in Q1 uitgeschakeld.

>>> Bottas pakte voor de tweede keer de winst in het nieuwe sprintraceformat. Aangezien het pas de derde maal was dat dit experiment werd uitgevoerd, staat hij nu bovenaan de ranglijst. De eerste sprintrace werd een prooi voor Max Verstappen.

>>> Bottas en Max Verstappen hebben allebei 7 punten behaald in de drie sprintraces. Lewis Hamilton (2), Carlos Sainz en Daniel Ricciardo (allebei 1) haalden de overige punten binnen.

>>> Gewoon voor de gein: als er voor de sprintrace evenveel punten zouden zijn uitgedeeld als voor een normale GP, dan had Bottas 65 punten gescoord, gevolgd door Verstappen (63), Hamilton (39), Norris (30), Leclerc (26), Ricciardo (23) en Sainz (21). Sergio Perez kwam dan niet verder dan 14 punten.

>>> Wie zijn de grootste winnaars en verliezers van de sprintkwalificaties in 2021? Lewis Hamilton heeft de meeste plaatsen gewonnen (11), voor Esteban Ocon (5) en Lance Stroll (4). Pierre Gasly (18) en Sergio Perez (16) zijn de enige rijders die meer dan twee plaatsen verloren. Dat heeft uiteraard te maken met hun incidenten op Silverstone en Monza.

>>> Het was de 45e front row start voor Bottas, die daarmee Nelson Piquet en Kimi Raikkonen op de eeuwige ranglijsten passeerde. Voor Verstappen was het zijn 27e start op de eerste rij. Daarmee evenaarde hij Giuseppe Farina en Felipe Massa.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, en de rest van het veld bij de herstart Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De race

>>> Lewis Hamilton boekte zijn 101e zege in de Formule 1, een uitbreiding van zijn record.

>>> Met deze overwinning heeft Hamilton in zijn eentje net zoveel Grands Prix gewonnen als alle Brazilianen in de F1 met een zege achter de naam: Emerson Fittipaldi, Carlos Pace, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello en Felipe Massa. Als Hamilton een land was geweest, stond hij derde op de ranglijst, achter Groot-Brittannië (204) en Duitsland (179).

>>> Voor de achtste maal in zijn loopbaan heeft Hamilton minimaal 6 overwinningen in een seizoen behaald. Enkel Michael Schumacher heeft het beter gedaan: hij presteerde dat kunststukje in 9 seizoenen. Ayrton Senna deed dat 4 keer.

>>> Het is pas de tweede maal dat Hamilton een zege boekt in een race waarin hij buiten de top zes startte. De eerste keer was in de GP van Duitsland 2018, toen hij als veertiende begon.

>>> Het was de 11e keer in 1054 Grands Prix dat een rijder won vanaf de tiende plaats op de grid:

Grand Prix Coureur USA 1959 Bruce McLaren (Cooper) Argentinië 1974 Denny Hulme (McLaren) Duitsland 1975 Carlos Reutemann (Brabham) Canada 1981 Jacques Laffite (Ligier) België 1982 John Watson (McLaren) Nederland 1983 René Arnoux (Ferrari) Nederland 1985 Niki Lauda (McLaren) België 2004 Kimi Raikkonen (McLaren) Azerbeidzjan 2017 Daniel Ricciardo (Red Bull) Italië 2020 Pierre Gasly (AlphaTauri) São Paulo 2021 Lewis Hamilton (Mercedes)

>>> In 38 Grands Prix op Interlagos won niet eerder een rijder die buiten de top acht startte. Giancarlo Fisichella in de chaotische race in 2003 begon vanaf P8. Het was bovendien de eerste maal sinds 2007 dat de race niet gewonnen werd door een rijder vanaf de eerste rij.

>>> Het was de 122e zege voor Mercedes als fabrikant en de 209e als motorleverancier.

>>> Mercedes heeft als motorfabrikant nu de meeste zeges op Interlagos (10), voor Ferrari en Renault (9).

>>> Hamilton stond voor de 179e maal op het podium - een record. Verstappen pakte zijn 57e, evenveel als Nico Rosberg, en Bottas zijn 66e.

>>> Voor de 6e maal dit jaar stond dit drietal op het podium, voor de 19e maal in de historie: een record.

>>> Het duo Hamilton-Bottas evenaarde Schumacher-Barrichello met het meest succesvolle duo in de F1-historie. Beide partnerships boekten 58 overwinningen.

>>> Sergio Perez noteerde zijn zesde snelste raceronde. Daarmee evenaart hij Mike Hawthorn, Phil Hill en Emerson Fittipaldi.

>>> Charles Leclerc eindigde voor de 10e maal dit seizoen in de top vijf.

>>> Met zijn uitvalbeurt op zondag kwam er een einde aan de reeks opeenvolgende finishes van Daniel Ricciardo. De McLaren-coureur kwam tot 34, de tweede beste serie aller tijden. De koploper blijft Hamilton, met 62 races zonder DNF tussen Silverstone 2018 en Monza 2021. De beste huidige serie is in handen van Carlos Sainz met 26 opeenvolgende finishes.