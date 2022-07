Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de meest opvallende en belangrijkste statistieken op een rij. Ditmaal doen we dat voor de GP van Frankrijk op Circuit Paul Ricard.

Het evenement en de deelnemers

De auto's op weg naar de startopstelling. Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

>>> Het was de 62e editie van de Grand Prix van Frankrijk. Slechts vijf GP’s vonden vaker plaats in de historie van de Formule 1.

>>> Paul Ricard organiseerde voor de 18e keer een F1-race, net zo vaak als Magny-Cours.

>>> Fernando Alonso stond voor de 346e keer aan de start van een GP, nog vier starts verwijderd van het record van Kimi Raikkonen (350).

>>> Lewis Hamilton reed zijn 300e Grand Prix. Hij is de zesde rijder die deze mijlpaal behaalt, na Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Jenson Button, Alonso en Raikkonen. Detail: nog nooit won een coureur na zijn 300e start een F1-race.

>>> Lewis Hamilton reed al zijn 300 GP’s met een Mercedes-motor, een record. De nummer twee in deze lijst is Kimi Raikkonen met 209 races met een Ferrari-blok. Hamilton heeft ook het record van het meest aantal GP’s met hetzelfde team in handen: 190 met Mercedes. Michael Schumacher volgt als tweede met 180 races voor Ferrari.

>>> Het was de 130e GP van Max Verstappen met Red Bull. Daarmee nam hij het recordaantal starts voor het team over van Mark Webber.

De kwalificatie

Polesitter Charles Leclerc, Ferrari Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

>>> Charles Leclerc scoorde zijn 16e pole-position. Daarmee evenaarde hij Stirling Moss, Felipe Massa en Max Verstappen.

>>> Het was de 238e pole-position voor Ferrari als constructeur en de 239e als motorleverancier. Dat zijn allebei records.

>>> Leclerc staat derde in de rij met de meeste poles in dienst van Ferrari, na Michael Schumacher (58) en Niki Lauda (23).

>>> Charles Leclerc vertrok voor de 20e keer in zijn loopbaan vanaf de eerste rij. Voor Max Verstappen was het zijn 37e keer, waarmee hij Stirling Moss, David Coulthard en Mark Webber evenaart.

>>> Ondanks het potentieel van zijn Haas, kwalificeerde Mick Schumacher zich in de laatste vijf races driemaal op P19 of P20.

De race

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

>>> Max Verstappen boekte zijn 27e overwinning, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Jackie Stewart. De Schot had daar 99 races voor nodig, Verstappen kostte het 153 GP’s.

>>> Red Bull boekte haar 83e zege als constructeur en 8e als motorleverancier.

>>> Voor het eerst sinds 1990 werd de GP op Paul Ricard niet gewonnen door de polesitter. Destijds won Alain Prost terwijl Nigel Mansell op pole stond.

>>> Carlos Sainz noteerde voor de derde maal de snelste raceronde, net zo vaak als Jochen Rindt, Keke Rosberg en Pierre Gasly.

>>> Het was het 69e podium in de F1 voor Max Verstappen, die daarmee Rubens Barrichello passeert. Recordhouder Lewis Hamilton stond voor de 187e keer op het ereschavot, George Russell evenaarde met zijn vijfde podium onder meer Piero Taruffi, Andrea de Cesaris en Olivier Panis.

>>> Hamilton en Verstappen stonden voor de 50e keer samen op het podium. Het record van de combinatie Hamilton-Vettel (56 keer) nadert. Daarachter volgen Hamilton-Rosberg (45) en Prost-Senna (41).

>>> Hamilton finishte voor de 49e keer in zijn loopbaan als tweede, een record. Michael Schumacher staat met 43 maal op de tweede stek in deze statistiek.

>>> Mercedes scoorde het eerste dubbele podium sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië 2021.

>>> Max Verstappen heeft nu meer dan 1.500 ronden aan de leiding gereden (1.527) en staat daarmee op de dertiende plaats in de all-time ranking.

>>> Mercedes heeft in de laatste vijf GP’s 136 punten gescoord, ten opzichte van 115 door Ferrari en 161 door Red Bull.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

>>> Esteban Ocon scoorde voor de eerste maal punten in zijn thuisrace (DNF in 2018, afwezig in 2019, 14e in 2021).

>>> Daniel Ricciardo eindigde voor de tweede opeenvolgende maal in de punten, voor het eerst in 20 races.

>>> Fernando Alonso heeft nu 18.672 ronden in de Formule 1 afgelegd. Daarmee passeerde hij het record van Kimi Raikkonen met 18.621 ronden.

>>> Zhou Guanyu zag ook in Frankrijk de finishvlag niet. Hij heeft met afstand het slechtste finishpercentage van het huidige veld (41,67 procent, 5/12). Daarachter volgt een andere coureur die de vlag niet haalde: Nicholas Latifi (11/51 of 21,57 procent).

>>> Lewis Hamilton heeft als enige in alle races in 2022 de finish gehaald. Hij heeft inmiddels een serie van 20 opeenvolgende finishes opgebouwd. Zijn uitvalpercentage sinds de start van zijn F1-loopbaan is het laagste van alle rijders met meer dan 40 starts achter de naam (9 procent).

>>> Leclerc heeft nog steeds de slechtste pole-zege ratio van het huidige veld onder de rijders met meer dan 1 pole. Hij zette zijn 16 poles slechts 4 keer om in een overwinning (25 procent), met daarnaast 8 top-vier klasseringen, 3 uitvalbeurten en 1 DNS. Valtteri Bottas volgt met 6 zeges uit 20 poles (30 procent).