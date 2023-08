F1-stats: Coureurs en banden wachten zware uitdaging op Zandvoort

Het circuit van Zandvoort biedt genoeg uitdaging voor de coureurs, die het 4,259 kilometer lange duinencircuit over het algemeen prijzen. Het is een snel en smal circuit, waardoor inhalen lastig is en de kwalificatie des te belangrijker. Dat is ook bewezen in de voorgaande 32 edities van de Grand Prix van Nederland. Veertien keer werd de Formule 1-race van pole-position gewonnen, tien keer kwam de winnaar van de tweede plaats. Zo blijven er dus nog maar acht races waarin de winnaar van buiten de top-twee kwam. Eén keer kwam die van de derde plaats, twee keer van de tiende plaats - tevens de laagste startpositie van een winnaar van de GP van Nederland. René Arnoux en Lauda slaagden daar als enige coureurs in.

Op het circuit van Zandvoort zijn weinig rechte stukken te vinden. Het circuit telt veertien bochten die kort na elkaar volgen, waardoor de coureurs vooral op start/finish wat meer rust hebben. In totaal wordt er slechts 55 procent van de ronde vol gas gereden, wat neerkomt op 65 procent van de race - vergelijkbaar met het circuit van Interlagos in Brazilië. Door deze karakteristieken is inhalen erg lastig, wat in 2022 is bewezen: slechts vijf inhaalacties vonden plaats zonder hulp van DRS.

Wat Zandvoort kenmerkt, zijn de bijzonder steile kombochten. De Arie Luyendykbocht kent een banking van 18 graden, wat bijna twee keer zo steil is als de banking van de Indianapolis Motor Speedway. Dat maakt de baan pittig voor de Pirelli-banden, maar ook voor de coureurs. Toch ervaren de coureurs in bocht 7, Scheivlak, de meeste G-krachten: daar bereiken ze tot wel 4.7 G.

Zandvoort is een uitdagend circuit, al is dat niet in de statistieken van de safety cars terug te vinden. Dat heeft ook een logische verklaring: de safety car werd pas officieel in 1993 geïntroduceerd tijdens alle raceweekenden. De laatste Grand Prix van Nederland voor de terugkeer van deze race vond plaats in 1985. Zodoende zijn alleen de statistieken van 2021 en 2022 bruikbaar. In 2021 hoefde Bernd Mayländer, de bestuurder van de safety car, niet in actie te komen. Dat was in 2022 wel het geval: Valtteri Bottas was op het rechte stuk stilgevallen, waarop de race werd geneutraliseerd. Ook de virtuele safety car werd toen geactiveerd: Yuki Tsunoda had het idee dat een van zijn banden niet goed was vastgezet, maar dat bleek niet het geval.

Alle ogen gericht op Verstappen

Verstappen heeft op het circuit van Zandvoort met zijn twee zeges in 2021 en 2022 een winstpercentage van 100 procent. Schrijft hij ook de editie van dit jaar op zijn naam, dan is hij de achtste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die erin slaagt om zijn thuisrace drie keer te winnen. Boven hem staan dan nog wel Michael Schumacher (9 zeges), Lewis Hamilton (8 zeges), Alain Prost (6 zeges), Nigel Mansell (5 zeges), Jim Clark (5 zeges) en Juan Manuel Fangio (4 zeges). Fernando Alonso slaagde erin om de Spaanse Grand Prix driemaal te winnen, waardoor Verstappen op gelijke hoogte zou komen met de Aston Martin-coureur. Specifiek voor de Grand Prix van Nederland komt Verstappen dan op gelijke hoogte met Clark, Niki Lauda en Jackie Stewart, die de race ook drie keer wisten te winnen. Tevens zou Red Bull Racing daarmee het record van Lotus evenaren, dat de race drie keer op rij wist te winnen.

Daarnaast kan Verstappen op Circuit Zandvoort een bijzonder record evenaren. Hij heeft sinds de Grand Prix van Miami alle races gewonnen, waardoor de teller van zijn zegereeks op acht staat. Daarmee staat hij tweede in de lijst van coureurs met meeste zeges op rij. Alleen Sebastian Vettel won er meer: in 2013 domineerde hij de tweede seizoenshelft en won hij negen races achter elkaar. Verstappen kan dat record in Nederland dus evenaren. Verstappen geniet bovendien al van een riante voorsprong van 125 punten ten opzichte van teamgenoot Sergio Perez, maar heeft in Zandvoort ook een gunstige statistiek voor zijn titelkansen. De winnaar van de Nederlandse Grand Prix ging er namelijk in 15 van de 32 gevallen met de titel vandoor.

