F1 Stats: De cijfers van de tweede Formule 1-test in Bahrein

Motorsport.com voorziet je van een uitgebreide terugblik op de Formule 1-wintertests van 2022, waarin we de belangrijkste statistieken op een rij zetten. Data over de nieuwe banden, rode vlaggen, de snelste rondetijden en de gereden afstand per team en motorfabrikant: alles komt voorbij in het onderstaande overzicht.

De nieuwe banden van Pirelli

Aerodynamisch is er veel veranderd aan de Formule 1-auto’s voor 2022, maar ook de banden zijn volledig nieuw voor de Formule 1. De overstap van velgen met een diameter van 13 inch naar 18 inch stelde Pirelli voor de taak om nieuw rubber te ontwikkelen. De banden voor 2022 hebben een kleinere wang dan we gewend zijn in de Formule 1 en ook voor de teams is dat even omschakelen vanwege andere karakteristieken.

In Barcelona kon Pirelli nog weinig zeggen over de verschillen tussen de vijf ontwikkelde compounds. Wel was het streven om tussen iedere compound een verschil van zo’n 0,5 seconden te creëren. In Bahrein is dat nog niet helemaal gelukt, al is dat ook deels te danken aan het gebrek aan kennis over de nieuwe auto’s en het feit dat de auto’s nog niet geoptimaliseerd zijn. Dat betekent dat de verschillen tussen de compounds op een later moment weer anders kunnen zijn.

In Bahrein leken er de volgende verschillen te zitten tussen de vijf compounds die Pirelli heeft meegebracht.

Verschil tussen en Tussen 0,8 en 1,0 seconde Verschil tussen en Verschil tussen en Verschil tussen en Vrijwel geen verschil

We moeten echter afwachten hoe dit zich evolueert gedurende de eerste Grands Prix. In Bahrein levert Pirelli de C1, C2 en C3-compounds, in Jeddah C2, C3 en C4, en in Melbourne wordt met C2, C3 en C5 gekozen voor het overslaan van een compound.

Elf keer code rood in Bahrein

In drie testdagen in Bahrein moesten de marshals maar liefst elf keer de rode vlag tevoorschijn halen. Daarbij dient aangetekend te worden dat acht van die rode vlaggen werden veroorzaakt door spins en technische problemen, terwijl de overige drie onderbrekingen door de FIA werden ingepland om enkele zaken te testen. Nicholas Latifi tekende voor de spectaculairste oorzaak van een code rood toen de achterremmen van zijn Williams FW44 in brand stonden en de achterwielophanging smolt.

Coureur (team) Oorzaak Dag 1 (ochtend) Stroll (Aston Martin) Aero-rek verloren Dag 1 (ochtend) Pérez (Red Bull) Spin Dag 2 (ochtend) Latifi (Williams) Remmen/brand Dag 2 (ochtend) Test FIA Dag 2 (ochtend) Bottas (Alfa Romeo) Hydraulica Dag 2 (middag) Ocon (Alpine) Vibraties Dag 2 (middag) Norris (McLaren) ? Dag 2 (middag) Test FIA Dag 3 (ochtend) Test FIA Dag 3 (middag) Schumacher (Haas) Spin Dag 3 (middag) Bottas (Alfa Romeo) ?

Rondetijden en aantal ronden per coureur

Ja, het is een test. En ja, dat betekent dat alleen de teams over een helder beeld beschikken van wat zij gedaan hebben tijdens de test. Voor buitenstaanders is het lastig om de prestaties – en in het bijzonder de rondetijden – op waarde te schatten door het gebrek aan informatie, al helemaal nu de technische reglementen flink op de schop zijn gegaan.

Toch zetten we hieronder op een rij wat de snelste rondetijd van iedere coureur was tijdens de testdagen in Bahrein, compleet met de bandencompound waarop die tijd gereden is en het aantal ronden dat zij hebben afgelegd in de driedaagse test. Wat de tijden betekenen, blijft echter gissen doordat we niet weten met hoeveel brandstof en welke motorstand er gereden is.

Coureur Team Motor Dag 4 Dag 5 Dag 6 Ronden Verstappen Red Bull 1'34"011 1'31"720 139 Schumacher Haas 1'37"846 1'32"241 108 Leclerc Ferrari 1'34"531 1'34"366 1'32"415 169 Alonso Alpine 1'36"745 1'32"698 146 Russell Mercedes 1'35"941 1'38"585(C2) 1'32"759 198 Bottas Alfa Romeo 1'35"495 1'36"987 1'32"985 159 Tsunoda AlphaTauri 1'36"802 1'33"002 177 Pérez Red Bull 1'35"977 1'33"105 181 Norris McLaren 1'35"356 1'34"609 1'33"191 200 Magnussen Haas 1'33"207 1'38"616 98 Sainz Ferrari 1'34"359 1'33"532 1'34"905 180 Vettel Aston Martin 1'35"706 1'36"020 1'33"821 166 Gasly AlphaTauri 1'33"902 1'34"865 194 Zhou Alfa Romeo 1'37"164 1'39"984(C2) 1'33"959 184 Stroll Aston Martin 1'34"736 1'34"064 1'36"029 173 Hamilton Mercedes 1'36"365 1'34"141 1'36"217 187 Ocon Alpine 1'36"768 1'34"276 153 Albon Williams 1'35"070 1'35"171 122 Latifi Williams 1'39"845(C2) 1'35"634 136 Fittipaldi Haas 1'38"527 (C2)

47

De banden hebben de namen C1 tot en met C5 gekregen van Pirelli. C1 is de hardste band, C5 de zachtste. De benaming (C2) geeft aan dat de tijd is gereden op een prototype C2-band.

Aantal kilometers per team

Team D1 t/m D3

D4

D5

D6

D4 t/m D6

Totaal aantal kilometers

+ Aantal gereden race-afstanden* Ferrari 2052,3 627,8 617,0 644,0 1888,8 3941,1 12,78 Mercedes 1837,3 660,3 617,0 806,4 2083,6 3920,9 12,72 AlphaTauri 1439,9 557,4 649,4 801,0 2007,9 3447,8 11,18 Red Bull 1673,7 746,9 465,4 519,6 1731,8 3405,5 11,04 Aston M. 1383,8 481,7 627,8 725,2 1834,7 3218,5 10,44 Williams 1622,2 562,8 64,9 768,5 1396,3 3018,5 9,79 Alpine 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 9,25 McLaren 1715,7 270,6 324,7 487,1 1082,4 2798,1 9,07 Alfa R. 818,1 649,4 395,1 811,8 1856,3 2674,4 8,67 Haas 748,0 254,4 449,2 665,7 1369,2 2117,2 6,87

Aantal kilometers per motorleverancier

Motor D1 t/m D3

D4

D5

D6

D4 t/m D6

Totaal aantal kilometers

+ Gemiddeld per team

+ Aantal gereden race-afstanden* Mercedes 6559,0 1975,4 1634,4 2787,2 6397,0 12956,0 3239,0 42,02 Ferrari 3618,5 1531,6 1461,2 2121,5 5114,3 8732,8 2910,9 28,32 Red Bull 3113,6 1304,3 1114,9 1320,5 3739,7 6853,2 3426,6 22,23 Renault 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 2852,4 9,25

* De race-afstanden van de GP's van Spanje en Bahrein zijn respectievelijk 308,424 en 308,238 km.