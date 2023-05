F1 Stats: Chaos en spektakel gegarandeerd op Baku City Circuit

De eerste Grand Prix op het Baku City Circuit, verreden in 2016 onder de noemer Grand Prix van Europa, beloofde na de GP2- en GP3-races een spektakel te worden, maar niets was minder waar. De coureurs hielden zich netjes in en er vielen slechts vier coureurs uit. Nico Rosberg kreeg de eer om de eerste race op het stratencircuit te winnen. Valtteri Bottas waarschuwde voorafgaand aan de editie van 2017, de eerste Grand Prix van Azerbeidzjan, dat het nu niet zo rustig zou verlopen – en hij kreeg gelijk.

Sinds de tweede race door de straten van de hoofdstad in de Kaukasusregio is chaos een van de kenmerken van deze Grand Prix. In 2017 is het Daniel Ricciardo die zich tot winnaar kroont terwijl maar liefst zeven coureurs de eindstreep niet halen na acht crashes, waaronder die tussen teamgenoten Sergio Perez en Esteban Ocon. Een jaar later volgt de beroemde 'I think Ericsson hit us' van Romain Grosjean, die zijn Haas F1 achter de safety car in de muur parkeert. Ook dat jaar halen zeven coureurs de eindstreep niet. Het jaar erop zijn er met vier uitvallers al wat minder slachtoffers, een jaar later gaat de race niet door vanwege de coronapandemie.

Gemiddeld vallen er vijf coureurs uit in Baku met een gemiddelde van twee crashes per race. Een relatief laag gemiddelde voor de hoeveelheid chaos in de afgelopen jaren dus. Wel kon Bernd Maylander vaak aan de slag gaan in de safety car. In drie van de zes races moest hij de baan op, met een recordaantal van vier in 2017. De safety car kwam in 2018 en 2021 tweemaal in actie.

Geen garanties

Opvallend is dat de Grand Prix van Azerbeidzjan enkel door Mercedes en Red Bull Racing is gewonnen, maar dat dit in de zes edities altijd met een andere winnaar was. Nico Rosberg trapte het feest in 2016 af, waarna Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Perez en Max Verstappen op de hoogste trede van het podium eindigden. Dat betekent dat slechts vier coureurs zich tot de eerste tweevoudig winnaar van deze race kunnen kronen, waarbij Verstappen en Perez de beste papieren hebben met de sterke RB19. Toch is het geen geheim dat Hamilton ook altijd iets extra's heeft op stratencircuits. De zevenvoudig wereldkampioen won maar liefst 18 keer op een stratencircuit en stond maar liefst 38 keer op het podium op dit type circuit.

Verstappen heeft op het Baku City Circuit de eer van de grootste winstmarge. De Nederlander won vorig jaar met een voorsprong van 20,823 seconden ten opzichte van teamgenoot Sergio Perez. De kleinste winstmarge kwam dan weer op naam van de Mexicaan, die aan een minimale 1,385 seconde genoeg had om Sebastian Vettel achter zich te houden. In 2019 was het ook al spannend tussen Mercedes-teamgenoten Hamilton en Bottas, maar het was de Fin die op 1,524 seconde de Brit versloeg. Uiteindelijk bedroeg in vier van de zes races de winstmarge minder dan vijf seconden.

Op een stratencircuit is je startpositie vaak van groot belang, al geldt dat voor Baku in mindere mate. De polesitter was hier de afgelopen jaren namelijk goed voor maar twee zeges terwijl de nummer twee op de grid één keer voor de zege tekende. In 2019 kwam de top-drie van de grid wel op het podium terecht terwijl in 2021 géén van de coureurs op het podium vanaf een plek in de top-drie aan de race begon.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jacks.nl in op Formule 1. Zo kan je inzetten op de winnaar van de GP van Azerbeidzjan, het aantal safety cars tijdens de race en de grootte van de voorsprong van de winnaar.