F1 stats Brazilië 2022: Unicum voor Russell, sterke serie Red Bull ten einde

Na afloop van elke F1-race van 2022 zet Motorsport.com de leukste en opvallendste statistieken van het raceweekend op een rij. Ditmaal de feiten en cijfers van de Grand Prix van Brazilië.

De kwalificatie

>>> Kevin Magnussen pakte de eerste pole-position uit zijn loopbaan. Hij werd daarmee de 106e polesitter uit de historie van de sport.

>>> De Deen moest 141 GP’s wachten op zijn eerste pole. Dat is echter geen record: Sergio Perez en Carlos Sainz deden er respectievelijk 216 en 151 races over voordat zij eerder dit jaar in Jeddah en Silverstone hun eerste poles claimden.

Kevin Magnussen pakte zijn eerste pole-position.

>>> Vier coureurs met een eerste pole-position in een seizoen is niet meer gebeurd sinds 1979, destijds met Jean-Pierre Jabouille, Gilles Villeneuve, Alan Jones en René Arnoux. Ook in 1975 stonden vier rijders voor de eerste maal op de beste startpositie: Jean-Pierre Jarier, Carlos Pace (de naamgever van het circuit in Interlagos), Vittorio Brambilla en Tom Pryce. Het record dateert uit 1968 met vijf debutanten: Chris Amon, Jochen Rindt, Jacky Ickx, Mario Andretti en Jo Siffert.

>>> Ook voor Haas was het de eerste pole als constructeur. Daarmee is het Amerikaanse team de 41e formatie met deze prestatie, en de eerste nieuweling sinds Racing Point in Turkije 2020.

>>> Voor de tweede maal in de historie stond een Ferrari-aangedreven F1-bolide die geen Ferrari was op pole. De laatste keer was Sebastian Vettel in de Toro Rosso op Monza in 2008. Voor het eerst werd dit gepresteerd door een team dat niet onder de Italiaanse vlag rijdt.

>>> Het was de eerste pole voor een Amerikaans team sinds Shadow in de Britse GP van 1975 met Tom Pryce.

De race

George Russell en Lewis Hamilton na de race in Interlagos.

>>> Mercedes had, met dank aan de gridstraf van Carlos Sainz, voor het eerst dit jaar een front row lockout. Dat was de 83e maal in de historie van de sport. Daarmee neemt Mercedes het record weer over van Ferrari, dat in Monaco het Duitse team evenaarde.

>>> Lewis Hamilton startte voor de eerste maal dit jaar vanaf de eerste startrij, en voor de 174e keer in zijn loopbaan (het record).

>>> George Russell pakte zijn eerste GP-zege. Hij is de 113e winnaar in de Formule 1.

>>> De laatste Grand Prix waarin iemand na zijn eerste pole ook zijn eerste zege behaalde, is niet zo heel lang geleden: de Britse GP waar Carlos Sainz domineerde. Voor een weekend waarin twee verschillende rijders hun eerste pole en eerste zege behaalden, moeten we langer terug: de Grand Prix van Maleisië 2003. Daar stond Fernando Alonso voor het eerst op pole en zegevierde Kimi Raikkonen voor de eerste maal.

>>> Grappig feitje: Russell had 81 races nodig voor zijn eerste F1-zege. Dat is precies evenveel als… Valtteri Bottas, de rijder die hij dit jaar vervangt bij Mercedes.

>>> Het was de eerste zege van Mercedes (de eerste sinds Saudi-Arabië 2021) en de 125e in de historie als constructeur. Als motorleverancier heeft het merk 212 zeges.

Het podium van de GP van São Paulo 2022.

>>> De laatste 1-2 van Mercedes dateert van de Grand Prix van Emilia-Romagna 2020. Dit was de 59e dubbelzege van het team.

>>> Russell en Hamilton bezorgden Groot-Brittannië de eerste 1-2 sinds de GP van Canada 2010, toen Hamilton en Button een dubbel scoorden voor McLaren.

>>> Voor de eerste maal in de historie was God Save The King, en niet God Save The Queen, te horen op het F1-podium. In 1950 en 1951, toen Queen Elizabeth nog niet op de troon zat, stond er geen Brit op de hoogste trede.

>>> Met de vijfde plaats evenaarde Fernando Alonso zijn beste resultaat van het seizoen.

>>> Voor Red Bull kwam er een einde aan de serie van 9 opeenvolgende zeges sinds Frankrijk. Het record van McLaren uit 1988 (11 zeges tussen Brazilië en België) zal dus nog even blijven staan.

>>> Nog een einde van een serie voor het Oostenrijkse team: er stond voor het eerst in 19 races geen Red Bull-coureur op het podium.

>>> Voor het eerst sinds Turkije 2020 stond er zelfs geen Red Bull in de top-5 (destijds Max Verstappen 6e, Alex Albon 7e).

>>> Max Verstappen kan nog op 15 zeges in een seizoen komen. Als hij in Abu Dhabi wint, komt zijn zegeratio op 68,18 procent. Daarmee staat hij qua percentage achter Alberto Ascari (6 uit 8 of 75 procent in 1952), Michael Schumacher (13 uit 18 of 72,22 procent in 2004), Jim Clark (7 uit 10 of 70 procent in 1963) en Sebastian Vettel (13 uit 19 of 68,42 procent in 2013). Als hij de seizoensfinale niet wint, komt de Nederlander op 63,63 procent (14 uit 22).

>>> McLaren noteerde de eerste dubbele DNF sinds de GP van België 2019.