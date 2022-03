Na elke Grand Prix zet Motorsport.com de meest interessante, opvallende en opmerkelijke feiten en statistieken op een rijtje. We blikken ditmaal terug op de GP van Bahrein, de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2022.

De Grand Prix en de deelnemers

>>> Dit was de 18e editie van de Grand Prix van Bahrein. Deze race is nu even vaak verreden als de Portugese GP. Het Bahrain International Circuit organiseerde voor de 19e maal een F1-race, net zo vaak als Indianapolis en Sepang.

>>> Voor de vierde maal was Bahrein de gastheer van de Formule 1-opener, na 2006, 2010 en 2021.

>>> Fernando Alonso stond voor de 335e maal aan de start van een GP. Later dit jaar kan hij het record van Kimi Raikkonen (350) verbreken.

>>> Nico Hülkenberg, last-minute opgeroepen als vervanger van Sebastian Vettel, stond voor de 180e keer aan de start. Enkel vijf rijders op de huidige F1-grid deden dat vaker.

>>> Zhou Guanyu werd de 771e coureur die deelneemt aan een Formule 1-race, en de eerste Chinees. In totaal hebben 39 verschillende nationaliteiten aan het vertrek gestaan.

>>> Dit was de 250e start voor Mercedes als constructeur. Het merk heeft 135 poles, 124 overwinningen en 265 podiums verzameld.

Kwalificatie

>>> Charles Leclerc pakte de 10e pole-position uit zijn carrière. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met onder meer Jochen Rindt. Het was zijn tweede pole in Bahrein: in 2019 pakte hij hier al zijn allereerste.

>>> Het was de 231e pole voor Ferrari als fabrikant en de 232e als motorfabrikant.

>>> Het was het beste kwalificatieresultaat van Ferrari sinds de Grand Prix van Japan 2019 (Sebastian Vettel 1e, Charles Leclerc 2e).

>>> Voor de 102e opeenvolgende Grand Prix, en ondanks zijn overstap naar Alfa Romeo, kwalificeerde Valtteri Bottas zich in de top-tien (voor de toepassing van eventuele gridstraffen). Dit is een record.

>>> De 7e positie van Kevin Magnussen was zijn beste resultaat sinds de GP van Monaco 2019, en de beste startpositie van Haas sinds de Duitse GP van 2019 (Romain Grosjean P6).

>>> De 6e startplaats van Bottas was Alfa Romeo's beste resultaat sinds de Grand Prix van Duitsland 2019 (Kimi Räikkönen 5e).

>>> De 12e plaats was het beste kwalificatieresultaat van Mick Schumacher uit zijn F1-loopbaan.

>>> Voor de eerste maal in zijn carrière werd Daniel Ricciardo in Bahrein verslagen door een teamgenoot. Hij kwalificeerde zich als 18e. Buiten zijn diskwalificatie van de GP van Singapore 2019 zijn slechtste resultaat sinds Hongarije datzelfde jaar (P18). Om een slechter resultaat te vinden, moeten we terug naar de Britse GP van 2017 (20e).

>>> Voor de tweede maal in de laatste drie races werden beide Aston Martins al in Q1 uitgeschakeld.

De race

>>> Charles Leclerc boekte de derde overwinning uit zijn loopbaan. Hij evenaarde Phil Hill, Didier Pironi, Heinz-Harald Frentzen en Giancarlo Fisichella.

>>> Leclerc noteerde bovendien zijn vijfde snelste raceronde, evenveel als Giuseppe Farina, Jody Scheckter en nogmaals Pironi.

>>> Daardoor werd Leclerc de 47e coureur met een hattrick in de Formule 1 (pole-position, zege en snelste raceronde). Hij was de zesde rijder van de huidige grid die dat kunstje flikte, naast Lewis Hamilton (19), Sebastian Vettel (8), Fernando Alonso (5), Max Verstappen (3) en Valtteri Bottas (2).

>>> Ferrari behaalde de 239e zege als constructeur, de 240e als motorleverancier en de 85e 1-2. De laatste overwinning (Singapore 2019) was 45 races geleden. Deze periode was de langste droogte sinds de reeks van 59 GP’s zonder overwinning tussen Spanje 1990 en Duitsland 1994.

>>> Het was het 14e podium voor Charles Leclerc, die daarmee op gelijke hoogte komt met Richie Ginther, het 7e podium voor Carlos Sainz, evenveel als Luigi Musso, Pedro Rodríguez en Johnny Herbert, en het 183e voor Lewis Hamilton, de recordhouder.

>>> Hamilton stond voor het 16e opeenvolgende seizoen (van 2007 tot en met 2022) op het podium. Dat is een nieuw record: Michael Schumacher flikte dat kunstje tussen 1992 en 2006 vijftien opeenvolgende jaren.

>>> Carlos Sainz eindigde voor de 16e opeenvolgende maal in de punten, zijn 30e opeenvolgende finish. Enkel Lewis Hamilton (62), Daniel Ricciardo (34) en Nick Heidfeld (33) deden het op dat laatste vlak beter.

>>> Ferrari reed voor het eerst sinds de Grand Prix van België 2018 (Sebastian Vettel) de gehele race aan de leiding.

>>> Zhou Guanyu is de 77e coureur die bij zijn debuut punten scoort.

>>> Met Valtteri Bottas op P6 en Zhou Guanyu op P10, boekte Alfa Romeo het beste resultaat sinds de Braziliaanse GP in 2019 (Kimi Raikkonen 4, Antonio Giovinazzi 5).

>>> De vijfde plaats van Kevin Magnussen betekende voor Haas het beste resultaat sinds de GP van Oostenrijk 2018 (Romain Grosjean 4, Kevin Magnussen 5).

>>> Mick Schumacher scoorde met de elfde plaats het beste resultaat uit zijn nog prille loopbaan.

>>> De gehele race reed McLaren geen enkel moment in de top-tien (Norris reed op z’n hoogst op P13). De laatste keer dat dat gebeurde was in China 2019.

>>> Red Bull Racing noteerde de eerste dubbele uitvalbeurt sinds de Grand Prix van Oostenrijk 2020, destijds met Max Verstappen en Alex Albon.

>>> Max Verstappen heeft mede daardoor het hoogste uitvalpercentage van de gehele grid (30 DNF’s in 142 races, ofwel 21,13%), voor invaller Nico Hülkenberg (21,11%) en Fernando Alonso (20,60%).