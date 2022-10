F1 stats Amerika 2022: Max Verstappen in illuster rijtje

Na afloop van iedere Formule 1-race van het seizoen 2022 zet Motorsport.com de leukste en opvallendste statistieken van het raceweekend op een rij. Ditmaal de feiten en cijfers van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin.

Het evenement en de deelnemers

De start van de Grand Prix van de Verenigde Staten 2022.

>>> Dit was de 43e editie van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Sinds de eerste race in 1959 hebben 8 verschillende circuits het evenement georganiseerd: Sebring, Riverside, Watkins Glen, Dallas, Detroit, Phoenix, Indianapolis en Austin.

>>> Het Circuit of The Americas stond voor de 10e keer op de kalender, net zo vaak als Zolder en Jacarepagua.

>>> Fernando Alonso tekende voor zijn 353e F1-start, een record.

>>> Lewis Hamilton heeft Jenson Button ingehaald met zijn 307e GP-start en evenaart daarmee Michael Schumacher. Enkel Alonso, Kimi Raikkonen en Rubens Barrichello staan nog boven de Brit.

De kwalificatie

Carlos Sainz pakt de pole-position in Austin.

>>> Carlos Sainz pakte de 3e pole-position uit zijn loopbaan. Daarmee evenaart hij onder meer Dan Gurney, Jody Scheckter en Daniel Ricciardo.

>>> Dit was de 242e pole voor Ferrari als constructeur en de 243e als motorleverancier. Het was de 1e van de Scuderia in Austin.

>>> Voor de 7e keer in het seizoen 2022 was het verschil tussen de polesitter en de nummer twee minder dan een tiende. In vier van de laatste vijf races stond zelfs de top-drie binnen een tiende van elkaar.

>>> Verstappen begon voor de 40e keer in zijn loopbaan vanaf de eerste startrij. Voor Sainz was het zijn 7e keer, net zo vaak als bijvoorbeeld Bruce McLaren.

>>> Hoewel de motorstraffen van Sergio Perez en Charles Leclerc een grote rol speelden, stonden er voor het eerst dit jaar twee Mercedessen in de top-vier op de grid. Hamilton evenaarde bovendien zijn beste startpositie van het jaar.

>>> De 5e plaats op de grid van Lance Stroll (na P7 in de kwalificatie) was de beste startplaats van Aston Martin sinds Spa 2021.

De race

Lewis Hamilton en Max Verstappen na de race in Austin.

>>> Max Verstappen scoorde zijn 33e F1-overwinning. Daarmee passeerde hij Fernando Alonso en staat nu zesde op de eeuwige ranglijst.

>>> Dit was de 90e zege van Red Bull als constructeur en de 15e als motorleverancier.

>>> Hierdoor legde het team beslag op zijn 5e constructeurstitel, de eerste sinds 2013.

>>> Red Bull heeft nu 15 zeges in dit seizoen, de beste score ooit in absolute getallen en - tot op heden - ook in percentage: 78,94 procent ten opzichte van 68,42 procent met de 13 zeges in 2013.

>>> In Austin legde Red Bull beslag op de 8e opeenvolgende overwinning sinds de Grand Prix van Frankrijk. Daarmee is het team nog 1 overwinning verwijderd van het eigen recordaantal (9 zeges tussen België en Brazilië 2013) en 3 zeges van het absolute record (11 voor McLaren tussen Brazilië en België 1988).

>>> Het was tevens de 13e zege van het seizoen van Verstappen, een evenaring van het recordaantal zeges in een jaar van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Qua percentages staat de Nederlander daarmee op 68,42 procent. Dat is minder dan Alberto Ascari (75 procent in 1952), Michael Schumacher (72,22 procent in 2004), Jim Clark (70 procent in 1963) en gelijk met Sebastian Vettel (68,42 procent in 2013).

>>> Met zijn zeges in Miami en Austin is Verstappen de eerste rijder sinds Alan Jones in 1981 die tweemaal in een seizoen op Amerikaanse bodem wint. De Australiër deed dat destijds in Long Beach en Las Vegas.

>>> Dit was het 75e F1-podium voor Verstappen, de 189e voor Hamilton (een record) en de 23e voor Leclerc. De Monegask evenaarde daarmee James Hunt, Michele Alboreto en Jacques Villeneuve.

>>> Lewis Hamilton zette zijn goede reeks in Austin voort met zijn 10e top-4 finish en zijn 9e podium in tien GP’s.

>>> Dit was echter wel de 20e opeenvolgende race zonder zege voor Lewis Hamilton, een persoonlijk negatief record. Het gat naar de winnaar (5,023 seconden) was dit hele jaar echter nog niet zo klein als in Austin.

>>> Met zijn 5e opeenvolgende podium sinds Zandvoort is Charles Leclerc bezig aan de beste reeks uit zijn carrière.

>>> George Russell noteerde voor de 3e keer in zijn loopbaan de snelste raceronde, net zo vaak als Jochen Rindt, Keke Rosberg en Pierre Gasly.

>>> Valtteri Bottas scoorde voor de 10e opeenvolgende keer geen punten. Dat is voor het eerst sinds 2013, zijn debuutjaar in de Formule 1.

>>> Alfa Romeo heeft in de laatste tien GP’s slechts 1 punt gescoord, de slechtste reeks sinds 2017 (geen punten in de laatste twaalf races).