Het Yas Marina Circuit is dit jaar voor de twaalfde keer namelijk het decor van de laatste Formule 1-race, waar Adelaide er elf organiseerde, gevolgd door Watkins Glen met acht. In 2010, 2014, 2016 en 2021 vonden er in Abu Dhabi bloedstollende titelgevechten plaats waar nog lang over gesproken is. Toch stond het circuit niet vaak garant voor interessante races met een gebrek aan inhaalacties. Om dat te bevorderen werd het circuit voor de editie van 2021 aangepast. Daardoor ging de baan van 5,544 kilometer naar 5,281 kilometer. Het resulteerde toen niet in een daverende verbetering, want er vonden toen slechts 7 'normale' inhaalacties plaats en 24 met behulp van DRS. De Grand Prix van Abu Dhabi van 2022 was een stuk vermakelijker met 16 normale inhaalacties en maar liefst 64 met behulp van DRS – de meeste inhaalacties in een GP in 2022.

Zondag rijden de coureurs 58 ronden over het circuit van Yas Marina, dat door bijna 4.700 verlichtingsarmaturen verlicht wordt voor de avonduren. Door de timing van de sessies zijn de eerste en derde vrije training hier normaliter weinig representatief, aangezien deze nog onder daglicht worden verreden terwijl VT2, de kwalificatie en de race in de avonduren verreden worden. Dat resulteert weer in dalende temperaturen en dus heel andere baanomstandigheden in de sessies waar het om gaat.

Op het Yas Marina Circuit is Lewis Hamilton de recordhouder wat betreft het aantal zeges. De Mercedes-coureur schreef deze Grand Prix in 2011, 2014, 2016, 2018 en 2019 op zijn naam. Hij is samen met Valtteri Bottas en Max Verstappen een van de drie huidige coureurs die deze race wist te winnen. Ook al was een deel van de races in Abu Dhabi niet zo vermakelijk, leverde het wel zes keer een finish op waarbij het verschil tussen de winnaar en de nummer twee minder dan vijf seconden was. In 2016 tekende Hamilton voor de kleinste winstmarge met 0.439 seconde naar teamgenoot Nico Rosberg, die aan die tweede plaats genoeg had voor zijn eerste – en enige – F1-titel. In 2013 was Sebastian Vettel goed voor de grootste winstmarge: hij hield toen teamgenoot Mark Webber op 30.829 seconden achter zich.

In negen van de veertien edities van de Grand Prix van Abu Dhabi kwam de winnaar van pole-position, iets wat de afgelopen acht races is voorgevallen. In vier andere races kwam de winnaar van de tweede startplaats, terwijl Kimi Raikkonen in 2012 de zege pakte vanaf de vierde startplek – tot nu toe de laagste startpositie in Abu Dhabi waarvan een zege behaald werd. In de afgelopen vijf races kwam de safety car drie keer in actie.

Verstappen op weg naar meer records

Dit weekend kan Verstappen zich echt naar de derde plaats op de lijst van meeste F1-zeges werken. Hij staat met 53 zeges op gelijke hoogte met Sebastian Vettel, maar met de zege in Abu Dhabi zal de Nederlander enkel nog Lewis Hamilton en Michael Schumacher voor zich dulden. Dat zou meteen het recordaantal zeges in één seizoen aanscherpen, want dat zou dan zijn negentiende van 2023 zijn. Daarmee zou hij nog een bijzonder feitje achter zijn naam schrijven. Hij zou daarmee namelijk de zesde coureur in F1-geschiedenis zijn die zeven races op rij wist te winnen en dat maakt van Verstappen tevens de eerste coureur die daar twee keer in één seizoen in slaagt, aangezien hij eerder dit jaar al een winstreeks van tien races had.

Hamilton zal op zijn beurt op gelijke hoogte komen met Graham Hill als Britse coureur met de langste F1-carrière. Die telt op de dag van de GP 16 jaar, 8 maanden en 8 dagen. Dat levert hem de tweede plaats op, want Jenson Button staat met 17 jaar, 2 maanden en 16 dagen nog altijd bovenaan. Dat record zal echter sneuvelen, aangezien Hamilton heeft bijgetekend tot en met 2025.

Waar de laatste race van het seizoen vaak in het teken staat van coureurs die afscheid nemen, is het seizoen 2023 een uitzondering. Tot nu toe staan negentien van de twintig coureurs die aan de start van de GP van Abu Dhabi staan ook volgend jaar op de grid: enkel Logan Sargeant blijft een vraagteken bij Williams.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jacks.nl in op Formule 1. Zo kan je inzetten op de winnaar van de GP van Abu Dhabi, de onderlinge duels tussen de teamgenoten en de snelste ronde.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+