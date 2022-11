F1 startnummers in 2023: Wie rijdt met welk nummer en waarom?

In de Formule 1 maken alle coureurs gebruik van een vast startnummer. De sport introduceerde in 2014 dit concept met vaste nummers om de herkenbaarheid van de coureurs op de baan voor de fans te vergroten. De jaren daarvoor werden de startnummers uitgedeeld op basis van de eindstand in het wereldkampioenschap. Nu mag enkel de wereldkampioen voor het nieuwe seizoen ervoor kiezen om van startnummer te veranderen: hij krijgt het aanbod om het permanente nummer te vervangen door de magische #1. Alle overige coureurs moeten vasthouden aan het door hen gekozen getal.

Achter de keuze voor een specifiek startnummer zit bij veel coureurs een aardig verhaal. Het is hun geluksgetal of ze bewaren speciale herinneringen aan het nummer. In dit artikel zet Motorsport.com alle startnummers voor het Formule 1-seizoen 2023 en de uitleg erachter op een rijtje.

Lijst met startnummers van de F1-coureurs in 2023:

Startnummer Coureur 1 Max Verstappen 4 Lando Norris 10 Pierre Gasly 11 Sergio Perez 14 Fernando Alonso 16 Charles Leclerc 18 Lance Stroll 20 Kevin Magnussen 22 Yuki Tsunoda 23 Alexander Albon 24 Guanyu Zhou 27 Nico Hülkenberg 31 Esteban Ocon 44 Lewis Hamilton 55 Carlos Sainz 63 George Russell 77 Valtteri Bottas 81 Oscar Piastri Nog niet bekend Nyck de Vries Nog niet bekend Logan Sargeant

Rijdt Max Verstappen in 2023 met startnummer 1?

Max Verstappen heeft als regerend wereldkampioen het recht om voor startnummer 1 te kiezen. De Nederlander maakte direct na het binnenslepen van zijn eerste titel in Abu Dhabi 2021 bekend zijn gebruikelijke #33 in te wisselen voor de magische 1. Ook in 2023 zal hij voor #1 kiezen, zo liet hij weten aan Motorsport.com: "Hoe vaak krijg je de kans om in je Formule 1-carrière met startnummer 1 te rijden? Dat weet je nooit. Ik kan altijd nog teruggaan naar nummer 33 als geen wereldkampioen meer ben. Maar zolang ik wel wereldkampioen ben, zal ik nummer 1 ieder jaar gebruiken."

Sebastian Vettel was in 2014 de laatste coureur die het startnummer 1 gebruikte. De jaren daarna ging de titel naar Lewis Hamilton, die vasthield aan zijn #44, of naar Nico Rosberg. De Duitser hing direct na zijn wereldtitel de helm aan de wilgen en kon dus niet meer met #1 rijden.

Waarom had Max Verstappen nummer 33?

In de jaren voor zijn eerste wereldtitel reed Max Verstappen met startnummer 33 in de Formule 1. Het verhaal achter deze keuze is vrij eenvoudig: in zijn jeugd had de Nederlander de 3 als geluksgetal. Dit wilde hij ook graag in de F1 gebruiken, maar het nummer was al bezet. Daniel Ricciardo maakte jarenlang gebruik van dit startnummer. Verstappen koos er vervolgens voor om 33 te gaan gebruiken. “Voor dubbel geluk”, zo zei hij destijds met een knipoog.

“Als kind racete ik al rond met dit nummer, dus het leek me leuk om nummer 33 ook in de Formule 1 te gebruiken”, zo legde hij op social media uit, met daarbij een foto van een elektrische speelgoedauto waarop hij in de tuin van de familie rondreed. Deze was voorzien van nummer 33. Ook op andere momenten in zijn loopbaan reed hij al met een 3 in zijn startnummer. In het Europees kampioenschap Formule 3 kwam de Nederlander in actie met nummer 30, bij zijn debuut voor Toro Rosso was zijn wagen voorzien van #38.

Het startnummer is ook toegepast in zijn Twitternaam @Max33Verstappen en in zijn eigen hashtag #MaxV3rstapp3n.

Startnummers F1-coureurs 2023 en het verhaal achter hun keuze

Lando Norris heeft zijn McLaren voorzien van startnummer 4. De talentvolle Brit deed voorafgaand aan zijn F1-debuut uit de doeken: “Het verhaal is dat er geen verhaal is. Het past goed in de hashtag #L4ndo, maar het is geen nummer dat ik in alle raceklassen gebruikt heb.” Norris is groot fan van MotoGP-legende Valentino Rossi en overwoog om diens #46 te gebruiken, maar hij wilde naar eigen zeggen geen ‘copycat’ zijn en koos daarom voor de 4.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly heeft het permanente startnummer 10. Met dat nummer schreef de Fransman in 2013 de titel in de Formule Renault 2.0 Eurocup op zijn naam. Daarnaast is hij groot fan van voetballer Zinedine Zidane, die in het Franse elftal met nummer 10 speelde.

Sergio Perez heeft zijn Red Bull-bolide voorzien van startnummer 11. De oorsprong vinden we niet terug in de autosport, maar in de voetballerij. De Mexicaan is namelijk groot fan van Club America, en dan met name van oud-speler Ivan Zamorano. De Chileen speelde met nummer 11. “Ik vond het mooi hoe Bam-Bam speelde, hoe hij scoorde. Ik werd fan van hem en besloot om met dat nummer te gaan racen. Tot op de dag van vandaag heb ik altijd en overal #11 gebruikt, tot mijn e-mailadres aan toe!”

Alpine F1-coureur Fernando Alonso maakt gebruik van het startnummer 14. Dat heeft te maken met een gebeurtenis in een ver verleden. Op 14 juli 1996 werd hij op 14-jarige leeftijd in een kart met startnummer 14 wereldkampioen in het karting. “Vanaf dat moment wist ik dat #14 mijn nummer was.”

Charles Leclerc komt in de Formule 1 uit met het permanente nummer 16. De Ferrari-coureur is geboren op 16 oktober (1997). Zijn voorkeur ging in eerste instantie uit naar het geluksgetal 7, maar dat was al bezet door Kimi Raikkonen. Vervolgens wilde Leclerc #10, maar daar reed zijn goede vriend Pierre Gasly al mee. Na een simpel rekensommetje kwam hij tot #16: “Want 1 plus 6 is 7”, zo rekende hij voor.

Lance Stroll heeft zijn Aston Martin uitgerust met startnummer 18. In de begindagen van zijn carrière won hij met dit startnummer de titel in het Italiaans Formule 4-kampioenschap. Bovendien maakte hij kort na zijn 18e verjaardag zijn Formule 1-debuut bij Williams. “Een beetje bijgelovig, maar ik hou graag vast aan kleine dingen die belangrijk voor me zijn. Die wil ik niet veranderen”, aldus de Canadees.

Kevin Magnussen maakt dit jaar als vervanger van Nikita Mazepin zijn rentree in de Formule 1. De Deen doet dat met startnummer 20. Hiermee reed hij eerder in zijn F1-loopbaan ook al, en kan door zijn korte afwezigheid teruggrijpen op dit nummer. Magnussen won met #20 in 2013 met DAMS de titel in het Formule Renault 3.5-kampioenschap en besloot om dat getal ook in de koningsklasse te gaan gebruiken.

Alexander Albon keert dit jaar na een seizoen afwezigheid terug in de Formule 1. Hij moet vasthouden aan startnummer 23, dat hij ook in de eerste fase van zijn F1-loopbaan gebruikte. In de sportwereld is dit een iconisch getal. Basketballers LeBron James en Michael Jordan speelden met dit rugnummer, evenals voetballer David Beckham. Net als collega Lando Norris is Albon groot fan van Valentino Rossi. In zijn karttijd reed de Britse Thai met diens #46, maar besloot voor de F1 voor de helft van dat getal te kiezen.

Guanyu Zhou, de enige rookie op de Formule 1-grid in 2022, heeft gekozen voor startnummer 24. Dit getal werd in 2012 voor het laatst gebruikt, destijds door Timo Glock. De Chinees heeft voor dit getal gekozen als eerbetoon aan basketballegende Kobe Bryant, waar hij groot fan van is. Bryant speelde de laatste jaren bij de Lakers met nummer 24.

Nico Hülkenberg maakt bij zijn fulltime F1-rentree in 2023 gebruik van startnummer 27. Dit nummer had hij ook al in de eerste fase van zijn loopbaan. Er zit geen heel bijzonder verhaal vast aan de keuze voor dit nummer: als je zijn geboortedatum en -maand bij elkaar optelt kom je op 27 uit: 19 augustus.

Esteban Ocon maakt gebruik van startnummer 31. De Alpine F1-coureur pakte in 2007 in het karting zijn eerste titel met dat getal. Hij ziet dat nog altijd als een van de mooiste jaren uit zijn loopbaan. Ook zijn Formule 1-testdebuut in oktober 2014 in dienst van Lotus reed hij met #31.

Yuki Tsunoda koos voor zijn F1-debuut bij AlphaTauri voor startnummer 22. De Japanner reed in zijn eerste kartdagen met #11 en wilde dat nummer ook graag in de Formule 1 gebruiken, maar dat startnummer is al bezet door Sergio Perez. Tsunoda verdubbelde het getal gewoonweg en kwam zo uit op #22.

Zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton racet met startnummer 44. De Brit reed met dit getal zijn eerste kartraces. De jonge Lewis wist op dat moment niet welk racenummer hij moest kiezen, dus pakte het getal uit het kenteken van de auto van zijn vader: F44. Met dat nummer legde hij de basis voor zijn succesvolle loopbaan en wilde het daarom ook in de Formule 1 gebruiken. Ook in de jaren dat hij als wereldkampioen het recht had om met #1 te racen, hield de Brit vast aan zijn oude vertrouwde 44.

Carlos Sainz heeft zijn Ferrari voorzien van startnummer 55. “De S van mijn voornaam is net een 5 en de S van mijn achternaam ook, dus dat maakt #55”, wat weer een handige hashtag oplevert: #Carlo55ainz. Bovendien is de 5 zijn lievelingsgetal, maar dat was al bezet door Sebastian Vettel. Met dit zelfbedachte woordspelletje kwam hij tot 55.

George Russell maakt gebruik van startnummer 63. Ook dit heeft een oorsprong in het verleden: “Mijn broer kartte altijd met nummer 63, dus dit is sindsdien het nummer van onze familie geworden.” Met enige creativiteit kan je 63 ook lezen als GR, wat de initialen van de nieuwbakken Mercedes-coureur zijn. Anderen zien het weer als GB, wat voor Groot-Brittannië staat.

Alfa Romeo-aanwinst Valtteri Bottas komt uit met startnummer 77. De Fin wilde, net als diverse andere rijders, graag het geluksgetal 7. Dit was echter al in beslag genomen door zijn landgenoot Kimi Raikkonen. Bottas koos daarom voor 77, wat hij ook slim toepaste in zijn persoonlijke merchandise middels het logo Bo77as.

Oscar Piastri heeft gekozen voor het permanente startnummer 81. Dit nummer gebruikte hij eerder in zijn kartjaren. De Australiër begon in eigen land in de kartsport met #11. Toen hij opklom op de kartladder moest hij de 11 noodgedwongen wisselen: een andere rijder maakte al gebruik van dit nummer. Piastri koos vervolgens voor #81. In de formuleklassen in Europa reed hij met diverse startnummers. In het Brits F4-kampioenschap en de Formule Renault Northern European Cup reed hij wel weer met 81.

Op dit moment hebben Nyck de Vries en Logan Sargeant nog niet formeel bekendgemaakt met welk nummer zij in 2023 gaan racen.

Welke startnummers mogen niet gebruikt worden in de Formule 1?

In de Formule 1 mag niet meer gereden worden met startnummer 17. Met dit getal reed Jules Bianchi op het moment van zijn zware ongeval op Suzuka in 2014. Later bezweek hij aan de verwondingen van die crash. Als eerbetoon besloot de F1-organisatie dit startnummer terug te trekken.

Hoe lang houdt een coureur recht op een F1-startnummer?

Een rijder die de sport verlaat, kan nog twee jaar beroep doen op zijn oude startnummer bij een eventuele rentree. In deze periode kan het getal niet door een andere coureur gebruikt worden. Zo kon Fernando Alonso na zijn afwezigheid van twee seizoenen terugkeren en opnieuw kiezen voor #14, en daarom rijdt Alexander Albon weer met #23, Kevin Magnussen met #20 en Nico Hülkenberg met #27. Wanneer een coureur na een langere afwezigheid terugkeert, moet hij opnieuw een startnummer kiezen.

Deze startnummers mogen in 2023 niet gebruikt worden:

Startnummer Behoorde tot Verloopt 3 Daniel Ricciardo Eind 2024 5 Sebastian Vettel Eind 2024 6 Nicholas Latifi Eind 2024 7 Kimi Raikkonen Eind 2023 9 Nikita Mazepin Eind 2023 17 Jules Bianchi Permanent 26 Daniil Kvyat Eind 2022 47 Mick Schumacher Eind 2024 99 Antonio Giovinazzi Eind 2023