F1-startnummers in 2021: Wie rijdt met welk nummer, uitleg en meer

In 2014 introduceerde de Formule 1 vaste startnummers voor de coureurs. Enkel de kampioen mag van nummer veranderen (van het permanente nummer naar #1). De overige coureurs moeten gedurende hun loopbaan vasthouden aan hetzelfde getal. Mocht een rijder twee jaar niet actief zijn geweest in de koningsklasse van de autosport, dan kan hij met een ander startnummer terugkeren. Ook behoudt een coureur het recht om in de periode van twee jaar bij een eventuele rentree zijn eerdere startnummer te claimen. Daarom kan Fernando Alonso in 2021 gebruikmaken van zijn vaste nummer 14, omdat hij na twee jaar zijn rentree maakt.

Lijst met startnummers van de coureurs in het F1-seizoen 2021:

Startnummer Coureur 3 Daniel Ricciardo 4 Lando Norris 5 Sebastian Vettel 6 Nicholas Latifi 7 Kimi Raikkonen 9 Nikita Mazepin 10

Pierre Gasly 11

Sergio Pérez 14 Fernando Alonso 16 Charles Leclerc 18 Lance Stroll 31 Esteban Ocon 33 Max Verstappen 38 Yuki Tsunoda 44 Lewis Hamilton 47 Mick Schumacher 55 Carlos Sainz 63 George Russell 77 Valtteri Bottas 99 Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi

Waarom rijdt Max Verstappen met startnummer 33?

Red Bull F1-coureur Max Verstappen rijdt in de Formule 1 met startnummer 33. Al van kleins af aan was 3 zijn geluksgetal. Dit startnummer was echter al bezet door Daniel Ricciardo, waarna de Limburger koos voor 33. “Voor dubbel geluk”, zo grapte hij destijds. “Toen ik nog een klein kind was, racete ik al rond met dit nummer, dus het leek me leuk om nummer 33 ook in de Formule 1 te gebruiken.”

Eerder in zijn loopbaan reed Verstappen al enkele malen met een 3 in zijn startnummer en besloot om dit getal ook in de koningsklasse van de autosport te gaan gebruiken. Zo reed hij vroeger in de tuin van de familie Verstappen met een elektrische speelgoedauto rond, voorzien van nummer 33. In het Europees kampioenschap Formule 3 reed hij in dienst van Van Amersfoort Racing met #30. Zijn debuut bij Toro Rosso vond plaats met startnummer 38.

Dit getal is ook toegepast in zijn hashtag #MaxV3rstapp3n.

Startnummers F1-coureurs 2021 en het verhaal achter hun keuze

Daniel Ricciardo rijdt met startnummer 3. Dat is een eerbetoon aan het nummer van veelvoudig NASCAR-kampioen Dale Earnhardt, de jeugdheld van de Australiër.

Lando Norris heeft gekozen voor startnummer 4. Hij erkende dat er geen verhaal achter de keuze voor dit getal zit. Hij vond de 4 gewoon mooi in zijn logo L4ndo. Zo simpel kan het zijn!

Sebastian Vettel komt in actie met startnummer 5. Dat is het getal waarmee hij in 2001 Europees kampioen karting in de ICA Junior-klasse werd en waarmee hij in 2010 in dienst van Red Bull Racing zijn eerste Formule 1-titel behaalde. Vettel is sinds de invoering van de permanente nummers de enige coureur die na het binnenslepen van de wereldtitel met startnummer 1 heeft gereden. Nico Rosberg stopte direct na zijn kampioenschap, Lewis Hamilton heeft altijd de voorkeur gegeven aan nummer 44, met uitzondering van een enkele vrije training.

Nicholas Latifi koos bij zijn Formule 1-entree in 2020 voor het getal 6. Dat slaat op de bijnaam van zijn woonplaats Toronto, dat mede dankzij rapper Drake bekendstaat als ‘The Six’. Toronto is opgedeeld in zes districten en de twee netnummers van de stad beginnen of eindigen met een zes. Bovendien is dit het nummer dat hij in drie van zijn vier seizoenen in de Formule 2 gebruikte, al was dat toeval. In de F2 worden de startnummers van de teams namelijk uitgedeeld op basis van de prestaties in het voorgaande seizoen.

Kimi Raikkonen rijdt met startnummer 7. Niet geheel onverwacht heeft de Fin geen achterliggend verhaal voor deze keuze. Hij reed in 2013 in dienst van Lotus met dat startnummer en besloot het daaropvolgende jaar, toen de permanente nummers werden ingevoerd, daaraan vast te houden.

Nikita Mazepin heeft voor zijn Formule 1-loopbaan gekozen voor startnummer 9. De Rus debuteert in 2021 bij Haas. Het getal werd eerder gebruikt door Marcus Ericsson maar komt komend seizoen vrij, waardoor de nieuweling er gebruik van kan maken. Mazepin heeft geen uitleg gegeven over zijn keuze.

Pierre Gasly rijdt met Formule 1-startnummer 10 omdat hij met datzelfde nummer in 2013 de titel won in de Formule Renault 2.0 Eurocup. Zijn voorkeur ging uit naar #21 waarmee hij het Formule 2-kampioenschap won maar die was destijds al bezet door Esteban Gutierrez. Het nummer 10 werd in een eerder stadium al gebruikt door Kamui Kobayashi.

Sergio Perez heeft gekozen voor het Formule 1-startnummer 11. De reden daarachter ligt in een andere sport: voetbal. De Mexicaan is groot fan van Club America, waar de Chileen Ivan Zamorano speelde. “Ik vond het mooi hoe Bam-Bam speelde, hoe hij scoorde. Ik werd fan van hem en aangezien hij met nummer 11 speelde, besloot ik om met dat getal te gaan racen”, onthulde Perez enkele jaren geleden.

Fernando Alonso racet in de F1 met startnummer 14. Het is naar eigen zeggen zijn geluksgetal sinds hij op 14 juli (1996) met startnummer 14 de wereldtitel karting veroverde.

Charles Leclerc maakt gebruik van startnummer 16, want hij is geboren op 16 oktober. De Monegask wilde liever nummer 7 maar dat was al bezet door Kimi Raikkonen. Pierre Gasly kaapte de tweede keuze van Leclerc voor de neus weg (nummer 10), waardoor de Ferrari-rijder voor #16 koos.

Lance Stroll racet met startnummer 18. Dat is naar eigen zeggen zijn geluksgetal, maar gaf daar geen verdere uitleg over. Misschien omdat hij op zijn 18e debuteerde in de Formule 1?

Esteban Ocon heeft Formule 1-startnummer 31. Met dat nummer won hij zijn eerste kartingtitels in Frankrijk. Ook voerde hij zijn eerste Formule 1-test uit met dit nummer en sindsdien houdt hij daaraan vast.

Formule 1-rookie Yuki Tsunoda heeft gekozen voor startnummer 38. De verklaring voor deze keuze is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Lewis Hamilton racet in de Formule 1 met startnummer 44. Dat is het nummer waarmee hij op achtjarige leeftijd aan kartwedstrijden deelnam. “Het was het kenteken van de auto van mijn vader, F44, en dat wilde ik in de F1 ook gebruiken”, aldus de recordkampioen.

Waarom rijdt Lewis Hamilton niet met startnummer 1?

Als wereldkampioen heeft Hamilton het recht om met startnummer 1 te rijden. Buiten één vrije training (de eerste training van de Grand Prix van Abu Dhabi) heeft de Brit er nooit mee gereden. Hij heeft dat als volgt uitgelegd: “44 is voor mij een bijzonder nummer. Iedereen binnen het team, met name in mijn pitbox, denkt aan mij wanneer ze op reis zijn en ergens een nummer 44 op een bus, op een vlucht of op een stoel zien staan. Het is deel geworden van hun leven. Dat is geweldig, want voor mij is dat ook zo. Elk jaar begin ik weer op nul met een schone lei, alsof niemand wereldkampioen is.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ met #1 op de neus Foto: Manuel Goria / Motorsport Images

Mick Schumacher, een van de F1-debutanten in 2021, heeft naar eigen zeggen door een “grappige samenloop van omstandigheden” gekozen voor startnummer 47. De zoon van racelegende Michael Schumacher wilde graag 4 of 7 maar deze waren al bezet (door Lando Norris en Kimi Raikkonen). Met #4 won hij de titel in het Europees kampioenschap Formule 3 en 7 is het aantal wereldtitels van zijn vader. “En als je alle verjaardagen van ons gezin bij elkaar optelt, kom je op 47 uit!”

Carlos Sainz gebruikt F1-racenummer 55. De Spanjaard wilde graag #5 maar dat nummer was al bezet door Sebastian Vettel. Sainz besloot daarom voor 55 te gaan. Bovendien paste dat prima in zijn persoonlijke hashtag #Carlo55ainz.

George Russell heeft gekozen voor het startnummer 63. Net zoals bij diverse andere rijders draait het vooral om de vorm van de getallen. 63 kan met enige creativiteit ook gezien worden als GR, de initialen van George Russell. Anderen interpreteren het getal als GB, wat kan staan voor zijn geboortegrond Groot-Brittannië.

Valtteri Bottas kon eveneens niet zijn eerste optie kiezen. De Fin wilde graag Formule 1-startnummer 7 maar dat getal was al in handen van landgenoot Kimi Raikkonen. Daarom koos Bottas voor 77, wat hij slim toepaste in zijn persoonlijke branding via het logo Bo77as.

Antonio Giovinazzi rijdt in de Formule 1 met het hoogst mogelijke nummer, namelijk 99. Dat is zijn favoriete getal. Adrian Sutil reed hier in 2014 ook mee, maar het nummer was weer beschikbaar op het moment dat de Italiaan zijn F1-debuut maakte.

Welke startnummers mogen niet gebruikt worden in de F1?

Na de dood van Jules Bianchi heeft de Formule 1 als eerbetoon bekendgemaakt dat het startnummer 17 nooit meer gebruikt mag worden.

Coureurs die afscheid nemen van de F1 behouden twee jaar lang het recht op hun startnummer. Bij een eventuele rentree kunnen ze hun vaste nummer weer gebruiken. In die periode mag het nummer niet door een andere rijder ingezet worden. Wanneer een rijder in het derde jaar weer vanaf de start van het seizoen op de grid verschijnt, krijgt hij voorrang bij het gebruik van dit nummer.

De volgende nummers mogen niet gebruikt worden:

Startnummer Behoorde tot Verloopt 8 Romain Grosjean Eind 2022 20 Kevin Magnussen Eind 2022 23 Alexander Albon Eind 2022 26 Daniil Kvyat Eind 2022 88 Robert Kubica Eind 2021

Deze nummers komen per 2021 weer beschikbaar:

#2 van Stoffel Vandoorne

#28 van Brendon Hartley

#35 van Sergey Sirotkin