Latifi onthult startnummer voor F1-debuutseizoen

Latifi vervangt dit jaar Robert Kubica, die na mislukte comeback de sport vaarwel zegt. De Canadees maakt zijn Formule 1-debuut met startnummer 6, waar ook voormalig wereldkampioen Nico Rosberg mee reed in zijn tijd bij Mercedes. De Duitser zette per direct een punt achter zijn F1-carrière nadat hij de titel had gewonnen en volgens de sportieve reglementen was zijn startnummer de daaropvolgende twee jaar niet beschikbaar.

"De carrière van een coureur in de Formule 1 wordt geacht te zijn beëindigd als hij niet deelneemt aan een evenement gedurende twee volledige, opeenvolgende kampioenschappen", zo luidt de regel. Het betekent dat het nummer van Rosberg sinds 2019 weer beschikbaar is. De keuze van Latifi om deze in gebruik te nemen heeft echter niets te maken met de oud-Mercedes-coureur. "Ik weet zeker dat iedereen zich afvraagt welk startnummer ik heb gekozen voor mijn eerste Formule 1-seizoen. Dat is uiteindelijk nummer zes geworden. De reden hierachter is dat ik uit Toronto kom, en die stad staat bekend als 'The Six'. Als je daar vandaan komt, is je netnummer 416 of 617. Het is wat stom misschien, maar het is me bijgebleven en vandaar dat ik het nummer koos", onthulde Latifi in een video die Williams op Twitter heeft gedeeld.