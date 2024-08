F1 stapt af van enkele velgenleverancier: Teams krijgen vrijheid vanaf 2026

Waar Bridgestone zich geïnteresseerd toonde om terug te komen in de Formule 1, heeft Pirelli de zogenaamde tender ook voor de komende jaren nog gewonnen. De FIA wil vanwege het risico op oplopende kosten geen nieuwe bandenoorlog in de koningsklasse van de autosport, zeker niet nu het doel met het budgetplafond is om die kosten te drukken, waardoor Pirelli het alleenrecht behoudt. De Italiaanse producent heeft bovendien druk uitgeoefend om een overstap van achttien inch op zestien inch tegen te houden. Volgens Pirelli zou zestien inch niet goed aansluiten bij gewone straatauto's, al dacht de FIA aan die optie om gewicht te besparen - een wens die veel Formule 1-coureurs delen.

Op bandenvlak worden er dus geen concessies gegaan, maar met de velgen krijgen teams onder het nieuwe reglement wel de vrijheid om een partner naar keuze te selecteren. Tegenwoordig worden de velgen nog aan alle teams geleverd door BBS, maar vanaf 2026 mag iedere formatie een eigen afweging maken. De FIA laat bij navraag van Motorsport.com weten dat de velgenkeuze vanaf dat jaar, als ook het nieuwe technische reglement van kracht zal zijn, wordt vrijgegeven. Het komt op verzoek van verschillende F1-teams, waarna de FIA de voor- en nadelen heeft afgewogen.

Uitkomst daarvan is dat de velgen geen zogenaamde 'performance differentiator' vormen, waardoor de FIA geen ontwikkelingsstrijd verwacht. Het betekent dat de kosten normaliter binnen de perken moeten blijven en dat het een ander verhaal is dan met de banden. Bijkomende reden is dat teams bij een defect of een gewenste verandering sneller kunnen schakelen met een eigen partner. Tot slot kunnen teams de velgen eveneens gebruiken voor een sponsordeal, waardoor het commercieel ook interessanter is dan dat iedereen verplicht de velgen van BBS moet afnemen. Doordat het risico op hogere kosten klein wordt geacht, wegen de voordelen zwaarder en heeft de FIA gehoor gegeven aan het verzoek van de teams.