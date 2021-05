Promotor GP van Azerbeidzjan staat open voor sprintrace

De Formule 1 experimenteert dit seizoen driemaal met een sprintrace: een wedstrijd op zaterdagmiddag over 100 kilometer waarin de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepaald wordt. De eerste F1-sprintrace vindt plaats tijdens de GP van Groot-Brittannië in juli. Daarna worden er ook in Monza en (hoogstwaarschijnlijk) Brazilië korte races op zaterdag gehouden. Afhankelijk van het succes wordt het concept in 2022 verder uitgerold. Het plan is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Teams vrezen voor extra kosten door schadeposten, de coureurs betwijfelen of het spektakel er wel echt beter van wordt.

De organisator van de Grand Prix van Azerbeidzjan is minder sceptisch en staat open voor de organisatie van een sprintrace op zaterdag: “Ik weet dat een aantal rijders er geen voorstander van is en denkt dat het vrij risicovol is. Om eerlijk te zijn denk ik dat elke verandering welkom is, elk experiment is goed”, zei Baku City Circuit CEO Arif Rahimov, toen Motorsport.com hem vroeg naar het nieuwe concept. “Ik denk dat experimenteren met het format van het raceweekend over het algemeen een goede zaak is. De boel wordt opgeschud en het maakt het interessanter voor toeschouwers, het maakt het wat minder voorspelbaar. Mocht het gevraagd worden, dan zouden we het met open armen ontvangen. Elke verandering zou goed zijn voor de F1 in het algemeen. Ik sta daar voor open.”

Volgende maand is het Formule 1-circus voor de vijfde maal te gast in Baku. In 2020 ging de race door de coronapandemie niet door, waardoor het contract met een jaar verlengd is tot 2024. Volgens Rahimov is het nog niet het juiste moment om te gaan onderhandelen over een nieuwe deal: “De gesprekken daarover zijn nog niet gestart. Het is geen geheim hoe de F1 haar contracten opstelt. Vanaf nu zien we waarschijnlijk vooral driejarige deals. Ik denk dat ze proberen dat te standaardiseren bij alle circuits. We hebben nog tijd zat en het hoeft geen probleem te worden.”