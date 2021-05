F1 onthult starttijden voor eerste weekend met sprintrace

Na een hoop discussie werd het enkele weken geleden definitief: dit jaar zullen er tijdens drie Grands Prix sprintraces verreden worden. De race over slechts honderd kilometer bepaalt de startvolgorde voor de race op zondag en de top drie krijgt punten. Op vrijdag wordt een reguliere kwalificatie afgewerkt om de startvolgorde voor de sprintrace te bepalen. Op zowel vrijdag als zaterdag zal er ook een vrije training plaatsvinden.

Een angst onder de fans was dat de kwalificatie voor de startopstelling van de sprintrace moeilijk te volgen zou zijn, omdat deze onder werktijden zou vallen. Nu blijkt deze angst onterecht, want de kwalificatie op vrijdag zal op Silverstone om 18.00 uur lokale tijd verreden worden, na een vrije training in de middag. Dat is 19.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatierace op zaterdag start ook later, om 16.30 uur lokale tijd. De hoofdwedstrijd op zondagmiddag start ‘gewoon’ om 15.00 uur, om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Tijdschema GP van Groot-Brittanië (Nederlandse tijd):

Dag Sessie Start Nederlandse tijd Vrijdag 16 juli VT1 15.30 - 16:30 uur Vrijdag 16 juli Kwalificatie 19.00 - 20.00 uur Zaterdag 17 juli VT2 13.00 - 14.00 uur Zaterdag 17 juli Sprintrace 17.30 - 18.30 uur Zondag 18 juli Race 16.00 uur