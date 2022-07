Het Formule 1-circus is voor de elfde ronde van het seizoen 2022 afgereisd naar Oostenrijk. De Red Bull Ring in Spielberg staat garant voor spektakel. Dit jaar nog meer dan anders, want er wordt ook een sprintrace georganiseerd. Dat houdt in dat de kwalificatie al op vrijdag op het programma staat, met een korte race op zaterdag en het klapstuk op zondag. Voor de titelstrijd is dit een extra belangrijk weekend, want er kunnen veel punten verdiend of verspeeld worden. Max Verstappen hoopt voor het oog van vele tienduizenden Nederlandse fans weer een belangrijke slag te slaan. Voor de gelegenheid heeft hij weer een speciaal helmdesign ontworpen.

Gaan de weergoden nog een rol van betekenis spelen? Je leest het hier: Weerbericht GP Oostenrijk: Relatief koel en waarschijnlijk droog

Formule 1-sprintrace: wat is dat?

De sprintrace is een korte race over honderd kilometer op zaterdag. De uitslag van deze korte wedstrijd bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag. De kwalificatie vindt in dit format al op vrijdag plaats. In 2021 experimenteerde de Formule 1 voor het eerst met sprintraces. Dit jaar vinden er drie plaats: in Emilia-Romagna (gewonnen door Max Verstappen), in Oostenrijk en later dit jaar in Brazilië.

Puntentelling voor een Formule 1-sprintrace

Bij een sprintrace krijgt de top-acht punten. De winnaar mag acht punten bijschrijven, de nummer twee krijgt er zeven, de nummer drie krijgt zes punten en zo wordt afgebouwd tot een punt voor de nummer acht. In tegenstelling tot een normale race krijgt dus niet de volledige top-tien punten.

Hoe laat start de F1-sprintrace van de GP van Oostenrijk?

Datum: zaterdag 9 juli 2022

Starttijd: 16.30 uur

Afstand: 24 ronden

De Formule 1-sprintrace tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring vindt plaats op zaterdag 9 juli 2022. De race over honderd kilometer gaat om 17.30 uur van start en heeft een lengte van 24 ronden over het 4,318 kilometer lange circuit. De race zal ongeveer een half uur duren. De uitslag bepaalt de startvolgorde voor de GP op zondag.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Oostenrijk

Datum Sessie Tijden Vrijdag 8 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q1 17.00u - 17.18u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q2 17.25u - 17.40u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q3 17.48u - 18.00u Zaterdag 9 juli Tweede vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 9 juli Sprintrace 16.30u - 17.00u Zondag 10 juli Grand Prix van Oostenrijk 15.00u

F1-sprintrace live kijken

Viaplay

Start uitzending: 16.00 uur

Start sprintrace: 16.30 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.15 uur

De Formule 1-sprintrace in Oostenrijk wordt live uitgezonden door Viaplay. De F1-rechtenhouder in Nederland begint met een korte voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung vooruit op de naderende sprintrace. Vanaf 16.25 uur wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag. Zij worden bijgestaan door pitreporter Stephane Kox en analist Allard Kalff. Na de race vindt een uitgebreide nabeschouwing plaats, waarin de belangrijkste momenten uit de sprintrace worden geanalyseerd. Stephane Kox en internationale expert Mika Hakkinen spreken op locatie met de hoofdrolspelers, waaronder Max Verstappen.

Viaplay geeft abonnees ook toegang tot extra features, zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee bij Max Verstappen, Valtteri Bottas en Pierre Gasly. Een maandabonnement is verkrijgbaar voor 13,99 euro.

F1TV

Start uitzending: 16.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.15 uur

Het alternatief voor Viaplay is F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier worden ook alle sessies live uitgezonden, zo ook de sprintrace in Oostenrijk. De voorbeschouwing begint om 16.00 uur. Internationale experts blikken vanaf de Red Bull Ring vooruit op de naderende sprintrace, met interviews, analyses en achtergronden. Vanaf 16.25 uur is de wedstrijd live te volgen. Je kunt hier zelf kiezen naar welk commentaar je wilt luisteren: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Ook heb je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle rijders. Een jaarabonnement op F1TV kost 64,99 euro, een maandabonnement is verkrijgbaar voor 7,99 euro.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten sprintrace

Start uitzending: 17.30 uur

Einde uitzending: 18.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag vanaf 2022 niet langer de Formule 1 live uitzenden. Wel heeft de aanbieder de rechten bemachtigd om samenvattingen van de actie te tonen. De samenvatting van de sprintrace in Oostenrijk is vanaf 17.30 uur te zien. Het commentaar bij de uitzending wordt verzorgd door Olav Mol. Het programma duurt ongeveer een half uur. Klanten van Ziggo kunnen het programma gratis zien via het openbare kanaal 14. Abonnees met een Ziggo Sport Totaal-pakket kunnen kijken via het Select-kanaal.

F1 Oostenrijk: Hoe laat komt de sprintrace op televisie?

In onderstaand overzicht vind je welke aanbieders op welke tijden en op welke manier de Formule 1-sprintrace in Oostenrijk uitzenden. Bij Viaplay en F1TV kijk je live, Ziggo komt met een uitgebreide samenvatting.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 16.00u - 18.15u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 16.00u - 18.15u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.30u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select