Nog tweemaal komen de Formule 1-teams en -coureurs in actie voordat zij kunnen genieten van een welverdiende winterpauze. Hoewel beide wereldtitels al vergeven zijn, staat er nog heel wat op het spel. Wie eindigt er als tweede bij zowel de rijders als de constructeurs? Welk team eindigt als ‘best of the rest’ achter de topteams? En kan er nog iemand verrassen in een van de laatste weekenden?

In Brazilië wordt voor de derde maal dit seizoen volgens het sprintraceformat gereden. Daardoor zijn er meer punten te verdienen. Bovendien heeft het Autodromo Jose Carlos Pace in het verleden al heel wat spectaculaire races opgeleverd. Kan Max Verstappen ook de derde sprintrace van het seizoen op zijn naam schrijven of kan iemand anders verrassen?

F1 sprintrace: Wat is dat?

Een Formule 1-sprintrace is een korte race over honderd kilometer, die bij een beperkt aantal Grands Prix op zaterdag wordt verreden. In 2022 zijn er drie sprintraces georganiseerd, in 2023 worden dat er liefst zes. De uitslag van deze sprintrace bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Eerder dit jaar werden de sprintraces in Emilia-Romagna en Oostenrijk al een prooi voor Max Verstappen.

Max Verstappen is geen fan van sprintraces: Verstappen vindt sprintraces niet nodig: “Je neemt geen risico”

Hoeveel punten krijg je voor de F1 sprintrace in 2022?

De top-acht van de sprintrace krijgt punten. De winnaar krijgt acht punten, de nummer twee mag zeven punten bijschrijven, de nummer drie ontvangt zes punten en zo wordt teruggerekend tot de nummer acht. In tegenstelling tot een gewone Grand Prix krijgt dus niet de volledige top-tien punten. In 2021 werd enkel de top-drie beloond voor hun optreden, dat is dit jaar dus flink opgehoogd om meer spanning te creëren

Hoe laat start de F1 sprintrace in Brazilië?

Datum: Zaterdag 12 november 2022

Start lokale tijd: 16.30 uur

Start Nederlandse tijd: 20.30 uur

Afstand: 24 ronden

De sprintrace van de Grand Prix van Brazilië 2022 vindt plaats op zaterdag 12 november. De race over honderd kilometer start om 16.30 uur lokale tijd, dat is 20.30 uur in de Nederlandse avond. De sprintrace gaat over 24 ronden over het 4,309 kilometer lange circuit en duurt ongeveer een half uur. De uitslag bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

F1 tijden: Het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Brazilië

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 11 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Kwalificatie - Q1 Vrijdag 11 november 20.00u - 20.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Vrijdag 11 november 20.25u - 20.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Vrijdag 11 november 20.48u - 21.00u 16.48u - 17.00u Tweede vrije training Zaterdag 12 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Sprintrace Zaterdag 12 november 20.30u - 21.00u 16.30u - 17.30u Grand Prix van Brazilië Zondag 13 november 19.00u 15.00u

Wie is favoriet voor de F1 sprintrace in GP Brazilië?

De grote favoriet voor de sprintrace is Verstappen: een zege op zaterdag levert 1,75 op voor elke ingezette euro. Met een odd van 3,50 is Charles Leclerc de voornaamste uitdager. Wie denkt dat Lewis Hamilton wint kan rekenen met een odd van 7,00. Overigens denken de bookmakers ook dat Verstappen de meeste kans maakt om pole-position te veroveren. Een odd van 2,00 lijkt interessant.

VIDEO: Magnussen pakt sensationele pole voor F1-sprintrace Brazilië

F1 sprintrace live kijken

Viaplay

Start voorbeschouwing: 19.30 uur

Start race Nederlandse tijd: 20.30 uur

Einde uitzending (richttijd): 21.45 uur

De Formule 1-sprintrace in Brazilië wordt live uitgezonden door Viaplay. De voorbeschouwing op de korte zaterdagrace begint om 19.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt met Christijan Albers en Giedo van der Garde vanuit de studio vooruit op de naderende actie. Op locatie brengen pitreporter Stephane Kox en analist Mike Hezemans het laatste nieuws en interviews naar de huiskamers. Om 20.25 uur krijgen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord bij het liveverslag, bijgestaan door Kox vanaf Interlagos en Allard Kalff vanuit de Viaplay Race Control Room. Na afloop wordt er uitgebreid nagepraat in de studio en worden de belangrijkste momenten geanalyseerd. Op locatie praat Kox met de hoofdrolspelers van de race.

F1TV

Start voorbeschouwing: 19.30 uur

Start race Nederlandse tijd: 20.30 uur

Nabeschouwing: 22.30u - 23.30u

Het alternatief voor Viaplay in Nederland is F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Ook hier is alle F1-actie in Brazilië live te volgen, waaronder de sprintrace. De voorbeschouwing begint om 19.30 uur. Internationale experts blikken vanaf locatie vooruit op de naderende race, met interviews, analyses en achtergronden. Om 20.25 uur begint de World Feed met de livebeelden van de race. Abonnees kunnen zelf selecteren in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Na de race vindt om 22.30 uur nog een uitgebreide nabeschouwing plaats met hoogtepunten, interviews en analyses.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten sprintrace

Start uitzending: 23.00 uur

Einde uitzending: 23.35 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De live-actie is in 2022 niet meer te zien via Ziggo. Wel zendt de sportzender een uitgebreide samenvatting van de sprintrace in Brazilië uit. De hoogtepunten zijn voor abonnees vanaf 23.00 uur te zien via kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select. Het programma duurt ongeveer een half uur. Het commentaar bij de samenvatting komt van Olav Mol.

F1 Brazilië: Hoe laat komt de sprintrace op tv?

De Formule 1-actie in Brazilië is in Nederland op diverse manieren te zien. In onderstaand schema vind je waar je de sprintrace op zaterdagavond kunt kijken.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 19.30u - 21.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 19.30u - 21.15u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 23.00u - 23.35u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select