Formule 1 sprintrace Brazilië: Tijden, welke tv-zender en meer

Na eerdere experimenten op Silverstone en Monza is het nu de beurt aan het Autodromo Jose Carlos Pace om een Formule 1-sprintrace te organiseren. De F1-bazen hebben inmiddels al besloten om het concept in 2022 bij meer races toe te passen, dus van een echt experiment mogen we al niet meer spreken. De fans worden simpelweg getrakteerd op een ‘bonusrace’ in dit uitermate enerverende slot van het seizoen. Wie pakt er na Max Verstappen (Engeland) en Valtteri Bottas (Italië) de winst in de derde sprintrace uit de historie?

Wat is een F1 sprintrace?

Een sprintrace is een nieuwe kwalificatieopzet in de Formule 1, waarbij een korte race op zaterdag de startopstelling voor de Grand Prix op zondagmiddag bepaalt. De uitslag van deze race vormt de startopstelling voor de race, eventuele motorstraffen daargelaten. Een gridstraf geldt enkel voor de Grand Prix en niet voor een sprintrace. Een sprintrace gaat over honderd kilometer of maximaal dertig minuten, waar de race op zondag over driehonderd kilometer gaat. De F1 experimenteert in 2021 driemaal met dit format (Silverstone, Monza en Interlagos), maar heeft al bevestigd het concept in 2022 vaker te gaan gebruiken.

De eerste sprintrace in de geschiedenis van de Formule 1 werd gewonnen door Max Verstappen. In Italië ging de winst bij het tweede experiment naar Valtteri Bottas.

Hoe laat begint de Formule 1 sprintrace in Brazilië?

Datum: Zaterdag 13 november 2021

Starttijd Nederlandse tijd: 20.30 uur

Starttijd lokale tijd: 16.30 uur

De sprintrace op het Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos, Brazilië wordt verreden op zaterdag 13 november 2021. De korte race begint om 20.30 uur Nederlandse tijd, dat is 16.30 uur lokale tijd. De uitslag van de race bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 12 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Q1 Vrijdag 12 november 20.00u - 20.18u 16.00u - 16.18u Q2 Vrijdag 12 november 20.25u - 20.40u 16.25u - 16.40u Q3 Vrijdag 12 november 20.48u - 21.00u 16.48u - 17.00u Tweede vrije training Zaterdag 13 november 16.00u - 17.00u 12.00u - 13.00u Sprintrace Zaterdag 13 november 20.30u - 21.00u 16.30u - 17.00u Race Zondag 14 november 18.00u 14.00u

Hoe lang duurt een F1 sprintrace?

Een sprintrace in de Formule 1 gaat over honderd kilometer, of heeft een maximale tijdsduur van dertig minuten. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden is de laatste ronde van de race. In Brazilië gaat deze race over 24 ronden. Mocht de wedstrijd door een (virtual) safety car vertraging oplopen, dan valt de vlag na de eerste volledige ronde na de tijdslimiet van dertig minuten. Een Grand Prix heeft een lengte van minimaal 305 kilometer, met uitzondering van de race in Monaco die een lengte heeft van 260 kilometer.

Worden er punten uitgedeeld voor de sprintrace?

Jazeker, de top-drie van een F1-sprintrace ontvangt punten. De winnaar mag na de race drie punten aan zijn totaal toevoegen, de nummer twee krijgt twee punten en de nummer drie ontvangt één punt. Er valt in tegenstelling tot de Grand Prix geen punt te verdienen met de snelste raceronde. Ook zal er geen uitgebreide podiumceremonie plaatsvinden, die blijft exclusief voorbehouden aan de zondagrace. Wel zal de top-drie op een andere manier in het zonnetje gezet worden.

Uitzending Formule 1-sprintrace Brazilië op tv

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 19.45 uur

Start sprintrace Nederlandse tijd: 20.30 uur

Start lokale tijd: 16.30 uur

In Nederland is de sprintrace-kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië op televisie alleen voor klanten van Ziggo te zien. Alle Formule 1-actie, waaronder deze sprintrace, is via kanaal 14 gratis te volgen voor abonnees van deze provider. Wie geen abonnement heeft, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en biedt toegang tot zes extra sportzenders. Op Ziggo Sport Select kan je dan alle Formule 1-trainingen, kwalificaties en races volgen. Daarnaast krijg je toegang tot andere sportkanalen, zoals Racing, Golf en Voetbal.

Ziggo voorbeschouwing sprintrace Brazilië

De voorbeschouwing op de sprintrace-kwalificatie voor de GP van Brazilië op Ziggo begint op zaterdagavond om 19.45 uur Nederlandse tijd. Vanuit de studio in Hilversum blikken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos vooruit op de aanstaande sprintrace. Om 20.25 uur schakelen zij live over naar het circuit in Sao Paulo, waar Olav Mol vanaf locatie het commentaar verzorgt. Hij wordt bijgestaan door vaste pitreporter Jack Plooij.

