F1-teams 'positief' over sprintraces, maar nog geen groen licht

De agenda van de Formula 1 Commission voor het overleg van vandaag (donderdag) was overvol. Zo hebben teams een klap gegeven op plannen om de motorische doorontwikkeling vanaf 2022 te bevriezen, een verzoek vanuit Red Bull. Het tweede grote thema lekte in de voorbije dagen ook al uit: sprintraces. In 2021 wil de Formule 1 in drie raceweekenden, waarschijnlijk Canada, Italië en Brazilië, experimenteren met een nieuw format.

De reguliere kwalificatie verhuist dan van zaterdag naar vrijdag, waarna er op zaterdag een sprintrace over ongeveer honderd kilometer volgt. De top-acht krijgt volgens het huidige plan punten en de uitslag dient ook als startopstelling voor de 'echte' race op zondag. Alhoewel dit plan nog niet in stemming is gebracht, zijn de eerste signalen volgens de Formule 1 wel positief. "Alle teams erkenden het belang van nieuwe en innovatieve formats om fans een spannender raceweekend te kunnen bieden", zo valt in het document met uitkomsten te lezen. "Er was daarom brede steun van alle partijen voor een nieuw kwalificatieformat bij sommige races."

Die brede steun staat echter nog niet gelijk aan een akkoord. Zo hebben de Formule 1-teams eerst om meer informatie gevraagd en willen ze eveneens meer tijd om alles te kunnen afwegen. Motorsport.com heeft vernomen dat de betrokkenen graag meer details willen over de exacte puntenverdeling, het prijzengeld en het effect op de huidige contracten van coureurs. "Er is werkgroep belast met het opstellen van zo'n volledig plan. Het doel is om nog voor aanvang van het wereldkampioenschap 2021tot een definitief besluit te komen."

Portugal moet 'TBC-plek' vullen, salarisplafond nader besproken

De Formule 1-teams zijn vandaag ook geïnformeerd over de 'To be Confirmed'-plek op de kalender van 2021. Zoals Motorsport.com al eerder wist te melden, moet die positie worden ingenomen door Portugal. Net als vorig jaar moet Portimao het decor vormen van een F1-race. "Het is de intentie van de Formule 1 om die positie aan Portimao te geven, de data daarvoor staan al in de kalender aangegeven", duidt de koningsklasse op het weekend van 2 mei. "Definitieve overeenstemming is nog in afwachting van een contract met de promotor."

Tot slot is een salarisplafond voor coureurs ter sprake gekomen. Zo'n bovengrens zou in 2023 van kracht moeten zijn, al is ook daar nog geen besluit over genomen. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor de sprintraces: het plan behoeft eerst verdere uitwerking, alvorens het in stemming wordt gebracht. "Er wordt een nieuwe werkgroep opgericht - met coureurs erin - om een salarisplafond voor coureurs en het topmanagement van teams verder te bespreken."

VIDEO: Welk effect krijgen de regelverandering voor het F1-seizoen 2021?