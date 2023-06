F1 Spanje: De uitzendingen van F1TV en Viaplay in één overzicht

Na de nauwe straten van Monte Carlo keert het Formule 1-circus komend weekend terug op een normaal circuit: het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. De baan is wel veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. De laatste chicane is geschrapt, waarmee de omloop terugkeert naar de oude lay-out met twee snelle rechterbochten voor het lange rechte stuk. Dit zou de uitdaging voor de rijders en de kans op inhaalacties moeten vergroten. Of dat daadwerkelijk zo is, zullen we dit weekend zien. Met onderstaand overzicht hoef je in elk geval niets te missen van de actie en weet je precies wanneer je moet inschakelen bij Viaplay of F1TV Pro om de actie in Spanje live te volgen.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 2 juni 2023

Het Grand Prix-weekend in Spanje wordt afgewerkt volgens het gebruikelijke schema. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma staan. De eerste sessie start om 13.30 uur. Viaplay zendt de training live uit vanaf 13.25 uur, met commentaar van Allard Kalff en Ernest Knoors. Om 16.55 uur begint de uitzending van de tweede trainingssessie. Het commentaar bij deze training komt van de vaste commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Aansluitend zendt Viaplay de talkshow Shakedown uit. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Tom Coronel, Christijan Albers en Kees van de Grint terug op de belangrijkste momenten van de dag en wordt vooruitgekeken naar het vervolg van het weekend. Het programma begint kort na het einde van de tweede vrije training en duurt een uur.

Klasse Sessie Uitzendtijden Formule 1 Eerste vrije training 13.25u - 14.35u FIA F3 Kwalificatie 15.00u - 15.35u FIA F2 Kwalificatie 15.55u - 16.30u Formule 1 Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Formule 1 Shakedown 18.05u - 19.00u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 3 juni 2023

De zaterdag staat natuurlijk in het teken van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Een belangrijke sessie, want inhalen op het Circuit de Barcelona-Catalunya is in het verleden vaak lastig gebleken. Voordat het zo ver is, wordt er eerst nog een uur getraind. De derde vrije training begint om 12.30 uur. De uitzending van Viaplay start om 12.25 uur. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

De voorbeschouwing van Viaplay op de kwalificatie voor de GP van Spanje begint op zaterdagmiddag om 15.30 uur. In de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen de analisten Tom Coronel en Christijan Albers. Gezamenlijk blikken ze vooruit op de naderende sessie. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws en interviews. Het liveverslag van de kwalificatie begint om 15.55 uur, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Onder normale omstandigheden duurt de kwalificatie een uur. Na afloop wordt in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten. Op het circuit haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor zijn camera.

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Sprintrace 10.30u - 11.20u Formule 1 Derde vrije training 12.25u - 13.35u FIA F2 Sprintrace 14.15u - 15.05u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u - 15.55u Formule 1 Kwalificatie 15.55u - 17.05u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.05u - 17.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 4 juni 2023

De Grand Prix van Spanje begint op zondagmiddag op de gebruikelijke tijd: 15.00 uur in de Nederlandse middag. De voorbeschouwing van Viaplay start een uur eerder. Vanaf 14.00 uur blikt presentatrice Amber Brantsen vanuit de studio met analisten Christijan Albers en Tom Coronel vooruit op de naderende actie. Er wordt geregeld geschakeld met het circuit, waar pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws naar de huiskamers brengt. Ook interviewt hij diverse rijders en wordt er voor de start een rondje over de grid gemaakt.

Het liveverslag van de race begin om 14.55 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Het duo wordt bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na de race is de podiumceremonie te zien, waarna in de studio de belangrijkste momenten worden geanalyseerd. In Barcelona haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera.

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Hoofdrace 09.55u - 11.00u FIA F2 Hoofdrace 11.25u - 12.30u Formule 1 Voorbeschouwing 14.00u - 14.55u Formule 1 Grand Prix van Spanje 14.55u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u - 17.45u

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Spanje 2023

Het beste alternatief voor Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier kijk je het gehele seizoen live en on demand naar alle actie. Naast F1 kan je hier ook de verrichtingen van de talenten in de Formule 2 en Formule 3, en de Porsche Supercup volgen. Een abonnement op F1TV Pro is verkrijgbaar in twee varianten. Een jaarabonnement kost 64,99 euro, de maandelijks opzegbare optie kost 7,99 euro.

Naast de livebeelden van de trainingen, kwalificatie en race krijg je met F1TV Pro ook toegang tot extra features. Met livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle coureurs kan je de sport nog beter volgen. Rond de kwalificatie en de race worden uitgebreide voor- en nabeschouwingen uitgezonden. Internationale experts bespreken vanaf het circuit de belangrijkste onderwerpen uit de sport. De hoofdrolspelers worden voor de camera gehaald. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar bij de sessies willen horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees.

Uitzendingen vrijdag 2 juni

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Training 09.55u - 10.40u FIA F2 Training 11.05u - 11.50u Formule 1 Eerste vrije training 13.30u - 14.30u FIA F3 Kwalificatie 15.00u - 15.30u FIA F2 Kwalificatie 15.55u - 16.25u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u - 18.00u

Uitzendingen zaterdag 3 juni

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Sprintrace 10.30u - 11.15u Formule 1 Derde vrije training 12.30u - 13.30u FIA F2 Sprintrace 14.15u - 15.05u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.00u - 16.00u Formule 1 Kwalificatie 16.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u - 17.30u

Uitzendingen zondag 4 juni

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Hoofdrace 09.55u - 10.45u FIA F2 Hoofdrace 11.25u - 12.30u Formule 1 Voorbeschouwing 14.00u - 15.00u Formule 1 Grand Prix van Spanje 15.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u - 17.40u