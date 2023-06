Hoe laat start de GP van Spanje?

Datum: Zondag 4 juni 2023

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Spanje 2023 op het Circuit de Barcelona-Catalunya vindt plaats op zondag 4 juni. De wedstrijd gaat zoals gebruikelijk om 15.00 uur van start. De coureurs rijden 66 ronden over het 4,657 kilometer lange circuit nabij de Spaanse metropool. De lay-out van het circuit is licht gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren: de langzame chicane in de laatste sector is verwijderd. Daardoor gaan de coureurs met twee snelle rechterbochten het rechte stuk op.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Spanje

Datum Sessie Tijden Vrijdag 2 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 2 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 3 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 3 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 4 juni Grand Prix van Spanje 15.00u - 17.00u

Formule 1 live kijken: de Grand Prix van Spanje

Viaplay

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.45 uur

Viaplay zendt de Grand Prix van Spanje live uit. Voorafgaand aan de race vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Christijan Albers en Tom Coronel in de studio. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1 en blikken vooruit op de aanstaande GP. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws, interviews en is de grid walk te zien.

Het liveverslag van de race begint om 14.55 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden vanuit de Virtual Race Room bijgestaan door Allard Kalff en Van Koldenhoven vanuit de paddock. Na de race wordt de podiumceremonie live uitgezonden, waarna de analisten in de studio hun licht laten schijnen over de belangrijkste momenten van de race. Ook worden de hoofdrolspelers geïnterviewd.

F1 kijken op Viaplay

Nederlandse fans kunnen de Formule 1 in 2023 niet gratis op televisie kijken. De actie is nog wel te volgen met een abonnement bij Viaplay. De streamingdienst zendt alle trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix live uit. Bij een jaarabonnement betaal je 13,99 euro per maand. Er is ook een maandelijks opzegbare variant verkrijgbaar voor 15,99 euro. Naast de livebeelden van de Formule 1 kan je ook de Formule 2 en Formule 3 volgen, evenals series en films kijken en andere sporten volgen.

Viaplay heeft geen eigen zender binnen de bestaande televisiepakketten. Bij Ziggo, KPN en T-Mobile is een speciaal pakket aan te schaffen waarmee je via een speciale zender alsnog de actie rechtstreeks op je tv kunt bekijken. Dit geldt echter alleen voor de actie op zaterdag en zondag, de vrijdagtrainingen zijn hier niet te zien. Bekijk hieronder de actuele prijzen en acties bij de providers.

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 14.00 uur

Start race: 15.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.40 uur

Wie Formule 1 wil kijken en geen abonnement op Viaplay heeft, kan terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de sport. Hier is alle actie van het Grand Prix-weekend in Spanje live en on demand te volgen. De voorbeschouwing op de race in Barcelona begint op zondagmiddag om 14.00 uur. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de aanstaande actie. De belangrijkste momenten van het weekend worden geanalyseerd en de heetste nieuwtjes uit de paddock komen aan bod.

Het liveverslag van de Grand Prix van Spanje bij F1TV Pro begint om 14.55 uur. Abonnees kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Tevens zijn er extra tools om de actie beter te volgen: livetiming en driver tracker. Ook kan je onboard meekijken en -luisteren met je favoriete coureur. Na de race wordt uitgebreid nabeschouwd met analyses en interviews.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro is verkrijgbaar in twee abonnementsvormen. Een jaarabonnement kost 64,99 euro, de maandelijks opzegbare versie kost 7,99 euro (totaal 95,88 euro per jaar). In beide gevallen kan je alle sessies van het Grand Prix-weekend in Spanje live en on demand volgen. Tevens krijg je toegang tot de onboardcamera’s van alle coureurs, en kan je met livetiming en driver tracker de sport nog beter volgen.

Neem nog snel een abonnement op F1TV Pro en mis niets van de Grand Prix van Spanje!

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

F1-voorbeschouwing: 14.00 uur tot 15.00 uur

F1-nabeschouwing: 17.00 uur tot 18.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

In 2023 is de Formule 1 niet meer live te zien bij Ziggo. De F1-fan kan echter nog steeds bij de kabelaar terecht voor de nodige programma’s. Zo wordt er op zondagmiddag vanaf 14.00 uur uitgebreid vooruitgeblikt op de race in Spanje. Presentator Rob Kamphues en analisten Robert Doornbos, Olav Mol en Jack Plooij bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Het programma duurt een uur, tot de start van de race. De Grand Prix is vervolgens niet live te zien bij Ziggo.

Om 17.00 uur keren de heren terug op de buis met de nabeschouwing van de race. Eerst wordt een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd getoond, waarna de analisten hun licht laten schijnen op de belangrijkste momenten. Het programma duurt een uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Spanje

Start uitzending: 17.27 uur

Zender: NPO1

Een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Spanje is te zien bij de NOS. De uitzending begint om 17.27 uur en duurt een half uur. Eerst worden de hoogtepunten van de race getoond, voorzien van commentaar door Hans van Loozenoord. Vervolgens analyseert voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers de belangrijkste momenten van de wedstrijd.

F1 Spanje: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de Grand Prix uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Zender Programma Tijd Kanaal Viaplay Liveverslag 14.00u - 17.45u Viaplay F1TV Liveverslag 14.00u - 17.30u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 18.00u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 17.27u - 17.57u NPO1

Stand Formule 1