De Formule 1 Grands Prix vinden al het gehele seizoen vanwege het wereldwijde coronavirus achter gesloten deuren plaats. Dat is voor veel Nederlandse fans een flinke teleurstelling. De uitgebreide bossen rondom het circuit van Spa-Francorchamps bieden echter kans om alsnog een plekje te bemachtigen om iets van de actie te kunnen aanschouwen.

De lokale politie is daarvan op de hoogte en waarschuwt de fans met dergelijke plannen: “Er wordt niemand in de ontradingszone toegelaten zonder geldige reden of tot de perimeter zonder toegangsbewijs van de organisatie. Overtreders riskeren een boete van €350”, zo meldde men in een kort bericht via Twitter.