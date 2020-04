Norris: F1-sluiting zorgt voor gelijkwaardig speelveld

Vanwege het coronavirus besloot de Formule 1 vorige maand om de verplichte zomersluiting naar voren te halen en te verlengen tot liefst 35 dagen. Daardoor kunnen alle F1-teams op dit moment geen werkzaamheden aan de bolides verrichten. Bovendien is overeengekomen dat de wagens voor 2020 ook volgend jaar gebruikt worden en dat de introductie van de ingrijpende nieuwe reglementen een jaar wordt uitgesteld. Op deze manier hoopt men de financiële druk op de kleinere teams te beperken en te voorkomen dat renstallen wegvallen.

Het feit dat alle fabrieken gesloten zijn voor Formule 1-activiteiten zorgt ervoor dat niemand een voordeel kan behalen ten opzichte van de concurrentie. “In deze tijd kan niemand ontwikkelen of iets doen om de wagens sneller te maken, behalve thuiszitten en erover nadenken”, zei Norris in gesprek met Motorsport.com. “Alles dat men gedaan heeft en alle beslissingen die genomen zijn, zijn in het belang van iedereen. Of het nou gaat om de leidende teams of de langzamere formaties, op dit moment is er sprake van een gelijkwaardig speelveld voor wat betreft men kan doen. De grotere en snellere teams met meer geld hebben geen voordeel. Ik ben blij met wat men gedaan heeft en ik denk dat McLaren redelijk blij is met de genomen beslissingen. Ik ben niet de persoon die knopen doorhakt maar ik ben blij met de gang van zaken.”