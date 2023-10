FIA geeft teams minder kansen om aan motoreninformatie concurrentie te komen

De Formule 1 maakt zich op voor een nieuw motorenreglement dat in 2026 in gaat. Het duurt nog even, maar achter de schermen wordt er al keihard gewerkt aan de krachtbronnen. De motorfabrikanten doen er alles aan om de beste power unit te bouwen en daar wordt geen enkel middel in geschuwd. Eén van die mogelijkheden was om via de brandstofleveranciers aan waardevolle informatie te komen van de concurrentie, maar daar steekt de FIA nu een stokje voor. De autosportfederatie heeft bekendgemaakt dat de brandstofpartners geen volledige V6-motor mogen gebruiken om te testen en dat die informatie over de krachtbronnen dus niet meer beschikbaar komt.

In de nieuwe regelgeving mag er nog wel getest worden met de benzine of olie, maar alleen op de onderdelen waarvoor de benzine of olie gebruikt wordt. Er wordt in dit geval dus geen volledige V6 opgebouwd. De leveranciers krijgen dus alleen maar de informatie voor de onderdelen waarvoor zij direct verantwoordelijk zijn. Ook mogen de teams en de leveranciers niet meer schuiven met personeel, dus blijft de informatie intern en ook mogen de personeelsleden niet geschoven worden tussen de motorenafdelingen van de teams en de ontwikkelaars van de benzine- of olieleveranciers. De FIA voegt daaraan strenge voorwaarden toe, want de tekeningen van de verbrandingsmotoren of modellen mogen ook niet gedeeld worden. Ook de informatie over de verbrandingsmotor mag niet meer gedeeld worden.

Het is niet opmerkelijk dat de FIA hiermee komt. Dit is namelijk tot op heden allemaal nog toegestaan. Sterker nog, de testsessies met de leveranciers van de brandstoffen vallen niet onder de strenge testregels voor de motoren. Die gelden wel wanneer de motorenleveranciers zelf testen.

Verdere bekendmaking regels

Hoewel de precieze invulling van het motorenreglement van 2026 nog niet bekend is, heeft de FIA al wel wat nieuwe regels bekendgemaakt. Zo moet de gehele krachtbron minstens 185 kilo wegen, mag niet meer dan één vlinder of draaiend vat zich bevinden in het geometrische pad van de lucht die de compressoruitlaat verlaat en naar een cilinder gaat en mag de hogedrukbrandstofpomp alleen worden aangedreven door een van de nokkenassen die de inlaat- of uitlaatkleppen bedienen. De regels over de temperatuur van de brandstof in de auto is ook veranderd, waardoor er meer tijd is voor het registreren van een referentieomgevingstemperatuur voorafgaand aan de sprint- of racesessies. Het onderdeel dat dit meet wordt in de fuel-flowmeter geplaatst.

De motoren gaan er in 2026 zodoende heel anders uit zien. We wisten al dat de FIA op zoek is naar een manier om meer elektrische kracht aan de motoren toe te voegen en dat de MGU-H niet meer op de auto's terugkeert. Doordat er een compleet nieuwe motor gebouwd wordt, is het toetreden van nieuwe motorenleveranciers een stuk makkelijker. Dat blijkt ook wel, want Audi en Red Bull PowerTrains gaan in 2026 de Formule 1 in.