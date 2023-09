Het is tijd voor de unieke Grand Prix van Singapore. Deze iconische nachtrace betovert jaarlijks zowel coureurs als fans met zijn unieke atmosfeer en uitdagende stratencircuit. De sprankelende lichten van de stad verlichten het parcours, waardoor de adrenaline stijgt en de verwachtingen hooggespannen zijn. De editie van 2023 vindt plaats op een ietwat aangepast circuit. De sectie waar Nelson Piquet Junior in 2008 bewust crashte, is vanwege verbouwingswerkzaamheden geschrapt. Daardoor ontstaat een lang recht stuk, en worden de rondetijden aanzienlijk sneller.

Eén ding is zeker: alle ogen zijn wederom gericht op Max Verstappen. Zet de regerend wereldkampioen zijn historische zegereeks voort op een van de weinige banen waar hij nog nooit won?

Video: Een rondje over het aangepaste circuit van Singapore

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 15 september 2023

Op vrijdag 15 september 2023 zendt Viaplay zoals gebruikelijk beide Formule 1-trainingen live uit. De sessies vinden vanwege het tijdsverschil, en het feit dat de Grand Prix van Singapore een avondrace is, voor de Europese fan eerder plaats dan gebruikelijk. De eerste training begint om 11.30 uur en duurt een uur. De live-uitzending van Viaplay gaat om 11.25 uur van start. Het commentaar bij deze sessie wordt verzorgd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. Om 14.55 uur begint het liveverslag van de tweede trainingssessie. Het commentaar komt hierbij van het vaste duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Aansluitend aan de tweede training, dus vanaf 16.00 uur, wordt de talkshow Shakedown uitgezonden door Viaplay. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt Tom Coronel, Ernest Knoors en Sebastiaan Bleekemolen in de studio. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1, blikken terug op de vrijdagtrainingen, kijken vooruit naar de rest van het weekend en vanaf locatie worden interviews gehouden met de hoofdrolspelers uit de sport. Het programma duurt een uur.

Programma Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training F1 11.25u 12.35u Tweede vrije training F1 14.55u 16.00u Shakedown 16.00u 17.00u

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 16 september 2023

Op zaterdag staat de schijnwerper gericht op de kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Singapore. Maar voordat deze spannende sessie van start gaat, staat er nog een uur durende training op het programma. De derde vrije training begint om 11.30 uur en wordt live gestreamd op Viaplay vanaf 11.25 uur. Tijdens deze trainingssessie voorzien Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk je van commentaar.

Om 14.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie voor de nachtrace in Singapore. Presentatrice Amber Brantsen verwelkomt analisten Ho-Pin Tung en Ernest Knoors in de studio. Samen werpen ze een blik op de aanstaande kwalificatiesessie. Op locatie staat pitreporter Chiel van Koldenhoven klaar om het meest recente nieuws en interviews te verzorgen.

Het liveverslag van de kwalificatiesessie begint om 14.55 uur, en je kunt luisteren naar het commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Normaal gesproken duurt de kwalificatie een uur, afhankelijk van de omstandigheden. Na afloop van de kwalificatiesessie wordt er in de studio uitvoerig nagepraat over de belangrijkste momenten, terwijl Van Koldenhoven op het circuit de hoofdrolspelers bijeenbrengt voor interviews.

Programma Start uitzending Einde uitzending Derde vrije training F1 11.25u 12.35u Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u 14.55u Kwalificatie F1 14.55u 16.00u Nabeschouwing kwalificatie 16.00u 16.45u

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 17 september 2023

Op zondagmiddag om 14.00 uur gaat de Grand Prix van Singapore van start. Een uur eerder, om 13.00 uur, begint de voorbeschouwing op Viaplay. Presentatrice Amber Brantsen sluit zich aan bij analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung in de studio om een vooruitblik te werpen op de komende race. De uitzending schakelt regelmatig over naar het circuit, waar pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws brengt en gesprekken voert met verschillende coureurs. Daarnaast maakt hij een rondje over de grid voordat de race begint.

Het liveverslag van de race begint om 13.55 uur en wordt voorzien van commentaar door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de race volgt direct de podiumceremonie, gevolgd door analyses van de belangrijkste momenten, allemaal vanuit de studio. Op het circuit gaat Van Koldenhoven in gesprek met de hoofdrolspelers.

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 13.00u 13.55u Grand Prix van Singapore 13.55u 16.00u Nabeschouwing 16.00u 16.45u

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Singapore 2023

Een alternatieve optie voor Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro kun je het volledige seizoen live volgen en on demand bekijken. Naast de Formule 1-races kun je ook de opkomende sterren in de Formule 2 en Formule 3 volgen, evenals de altijd spectaculaire Porsche Supercup. Er zijn twee abonnementsopties beschikbaar: een jaarabonnement voor 64,99 euro en een maandelijks opzegbaar abonnement voor 7,99 euro.

Met F1TV Pro krijg je niet alleen live feeds van de trainingen, kwalificaties en races, maar heb je ook toegang tot extra functies. Je kunt genieten van real-time tijdsregistratie, de positie van de coureurs volgen via de driver tracker en onboard camera's van alle rijders bekijken, wat je een betere kijkervaring van de sport biedt. Bovendien worden uitgebreide voor- en nabeschouwingen gepresenteerd rondom de kwalificatie en de race, waar internationale experts de belangrijkste onderwerpen in de sport bespreken. Interviews met de hoofdrolspelers worden afgenomen, en je hebt de keuze om het commentaar te beluisteren in verschillende talen: Nederlands via Viaplay, of Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1TV Pro - vrijdag 15 september

Programma Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training F1 11.30u 12.30u Tweede vrije training F1 15.00u 16.00u

Uitzendingen F1TV Pro - zaterdag 16 september

Programma Start uitzending Einde uitzending Derde vrije training F1 11.30u 12.30u Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u 14.55u Kwalificatie 15.00u 16.00u Nabeschouwing kwalificatie 16.00u 16.30u

Uitzendingen F1TV Pro - zondag 17 september

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 13.00u 13.55u Grand Prix van Singapore 14.00u 16.00u Nabeschouwing 16.00u 16.40u