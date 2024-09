Formule 1 tijden: Tijdschema GP van Singapore

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +8) Vrijdag 20 september Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 17.30u - 18.30u Vrijdag 20 september Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Zaterdag 21 september Derde vrije training 11.30u - 12.30u 17.30u - 18.30u Zaterdag 21 september Kwalificatie 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Zondag 22 september GP van Singapore 14.00u - 16.00u 20.00u - 22.00u

F1 Singapore bij Viaplay

Start uitzending: 13.00 uur

Start race: 14.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 16.45 uur

F1-rechtenhouder Viaplay zendt de Grand Prix van Singapore live uit. De uitzending start om 13.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing vanuit de studio in Hilversum. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Mike Hezemans en Ernest Knoors vooruit op de naderende actie op het Marina Bay Circuit. Daar is ook pitreporter Chiel van Koldenhoven aanwezig voor het laatste nieuws en analyses ter plaatse. Hij wordt bijgestaan door analist Ho-Pin Tung.

Het liveverslag van de unieke nachtrace in Singapore begint om 14.00 uur. Het commentaar tijdens de race komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Allard Kalff geeft vanuit Virtual Race Control zijn visie op de belangrijkste gebeurtenissen. Na afloop van de race wordt er in de studio uitgebreid nabeschouwd. Op het circuit haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera.

GP Singapore kijken met F1 TV Pro

Start voorbeschouwing: 13.00 uur

Start race: 14.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 16.45 uur

De Grand Prix van Singapore is live te zien bij F1 TV Pro. Dat is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Voorafgaand aan de race vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Deze begint om 13.00 uur. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende actie. De voorbeschouwing is in het Engels, er is geen ondertiteling beschikbaar.

Het liveverslag van de nachtrace in de straten van Singapore begint om 14.00 uur. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Ook zijn er extra features zoals livetiming, driver tracker en onboards van alle rijders beschikbaar. Na de finish is de podiumceremonie te zien, waarna de analisten in de paddock de belangrijkste momenten van de race bespreken. Diverse coureurs en teambazen komen aan het woord om terug te blikken op hun race.

F1 kijken bij Viaplay

In Nederland kun je de Formule 1 niet gratis bekijken op een publieke zender, aangezien de uitzendrechten in handen zijn van Viaplay. Om toegang te krijgen, heb je een abonnement nodig. Een flexibel maandelijks opzegbaar abonnement kost 17,99 euro per maand. Tot 2 september biedt Viaplay echter een speciale aanbieding aan: een jaarabonnement voor slechts 13,79 euro per maand, wat neerkomt op een besparing van ongeveer 50 euro.

Bij aanbieders zoals KPN, Ziggo en Odido zijn speciale Viaplay-pakketten beschikbaar voor hun klanten. Hiermee kun je eenvoudig een Viaplay-abonnement afsluiten en de Formule 1 live volgen via de app of streamen naar je tv. Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden, inclusief prijzen en aanbiedingen van deze providers.

F1 kijken op Viaplay TV

De volledige herhaling van de Grand Prix van Singapore is te zien op het openbare televisiekanaal Viaplay TV. De uitzending begint op zondagavond om 20.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, met ondersteuning van Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Er wordt geen voor- of nabeschouwing uitgezonden. Viaplay TV zit bij alle providers standaard in het zenderaanbod.

Op welke zender zit Viaplay TV (voorheen SBS9) bij jouw provider?

Provider Op welk kanaal vind je Viaplay TV? KPN Kanaal 19 Ziggo Kanaal 19 Odido Kanaal 12 Caiway Kanaal 19 Delta Kanaal 19 Online.nl Kanaal 12 Youfone Kanaal 12

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De Voorbeschouwing: 13.00 uur tot 14.00 uur (op Ziggo Sport 3)

De Nabeschouwing (inclusief samenvatting): 17.00 uur tot 18.00 uur (op Ziggo Sport)

De Grand Prix van Singapore is bij Ziggo Sport als uitgebreide samenvatting te zien. Ook wordt er een voor- en nabeschouwing uitgezonden. De voorbeschouwing is te zien op Ziggo Sport 3, dus enkel voor abonnees. Presentator Rob Kamphues blikt met vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten vooruit op de race. De wedstrijd zelf is niet te zien, hiervoor moeten F1-fans om 14.00 uur overschakelen naar bijvoorbeeld F1 TV Pro of Viaplay.

Om 17.00 uur begint De Nabeschouwing. De uitzending start met een uitgebreide samenvatting van de race op het Marina Bay Circuit, waarna de analisten aan tafel de meest opmerkelijke momenten bespreken. Dit programma is te zien op het openbare Ziggo-kanaal 14. Het programma duurt een uur.

NOS Formule 1 op NPO 1

Samenvatting Grand Prix van Singapore

Start uitzending: 18.10 uur

Zender: NPO 1

Op NPO 1 is op zondag vanaf 18.10 uur een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Singapore te zien. Het programma begint om 18.10 uur met de hoogtepunten van de race, van commentaar voorzien door Hans van Loozenoord. De belangrijkste momenten worden vervolgens geanalyseerd door voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Het programma duurt een half uur.

F1 Singapore: Hoe laat komt de race op tv

De Grand Prix van Singapore is op verschillende manieren te zien, afhankelijk van je voorkeur en abonnement. Viaplay en F1TV Pro zenden de race live uit, al is daar een abonnement voor nodig. Bij Viaplay TV kun je op zondagavond op televisie de volledige herhaling bekijken. Ziggo en de NOS zenden een samenvatting uit.